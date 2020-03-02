 Минздрав Беларуси подтверждает "с высокой долей вероятности" три случая коронавируса в стране

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова на пресс-конференции в Минске в понедельник.

"У нас зарегистрировано уже три случая (Covid-19 - ИФ), это высокая степень достоверности", - сказала Жукова.

В то же время, продолжила она, Минздрав принял решение направить полученные результаты в одну из референс-лабораторий ВОЗ. "Хотя в работе наших лабораторий мы уверены. Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - отметила Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студентов минского вуза переводят на индивидуальное обучение из-за выявленного коронавируса, - Минздрав Беларуси

По ее словам, для системы здравоохранения выявленные случаи заболевания означают "большую работу для поиска и обследования контактных".

Жукова сообщила, что заболевшие Covid-19 выявлены в Минске и Витебске. В то же время более подробную информацию о них в Минздраве сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность данных пациентов.

По информации медиков, заболевшие новым типом коронавируса чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее, 28 февраля, в Беларуси был зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили вирус у одного из студентов, приехавших из Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983. ИНФОГРАФИКА

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусом