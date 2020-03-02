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 За рубежом, Здоровье
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 Минздрав Беларуси подтверждает "с высокой долей вероятности" три случая коронавируса в стране

Министерство здравоохранения Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая заболевания новым типом коронавируса в стране, однако намерено перепроверить данные в референс-лаборатории ВОЗ.

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова на пресс-конференции в Минске в понедельник.

"У нас зарегистрировано уже три случая (Covid-19 - ИФ), это высокая степень достоверности", - сказала Жукова.

В то же время, продолжила она, Минздрав принял решение направить полученные результаты в одну из референс-лабораторий ВОЗ. "Хотя в работе наших лабораторий мы уверены. Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - отметила Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студентов минского вуза переводят на индивидуальное обучение из-за выявленного коронавируса, - Минздрав Беларуси

По ее словам, для системы здравоохранения выявленные случаи заболевания означают "большую работу для поиска и обследования контактных".

Жукова сообщила, что заболевшие Covid-19 выявлены в Минске и Витебске. В то же время более подробную информацию о них в Минздраве сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность данных пациентов.

По информации медиков, заболевшие новым типом коронавируса чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее, 28 февраля, в Беларуси был зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили вирус у одного из студентов, приехавших из Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983. ИНФОГРАФИКА

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3178925
 
 
 Топ комментарии
 
В Орде вируса нет.
И не может быть. Потому что надо провести голосование по Хуйловской конституции.
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Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом. Всего в Италии на сегодняшний день более 1100 зараженных, 29 погибших, около 50 выздоровевших.
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судя по всему - короновирус распылялся по всему миру независимо от заражения людей в Китае. Не удивлюсь, что там "баширов и петров" работали...
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Эпидобстановка в Украине 20200301.
8 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 16 субъектов подозрения. 12 заборов анализов, 2 в работе. Отрицательных анализов на вирус - 2. Фактическое присутствие необходимого оборудования и тест-систем в регионах - только Черновицкая область в ограниченном объеме.
Из общеслужебного доступа, по распоряжению и.о. генерального директора «Центра громадського здоров'я МОЗ України» Игоря Кузина изъята информация о проводимых анализах на наличие вирус «SARS-CoV-2». Данная информация переведена в разряд "Для служебного пользования"
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нет тестов.

В отсутствии тестов на #коронавирус диагностируют так (помимо симптомов):

1. анализ крови: общий и уровень C-реакт. белка

2. если лимфоциты снижены, а С-белок повышен, то КТ/рентген

3. если на снимке Симптом матового стекла (но это уже критический уровень)


(С)
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P.S. это как надо диагностировать, а не так как делают у нас.
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В Орде вируса нет.
И не может быть. Потому что надо провести голосование по ********** конституции.
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Посадите их дышать над горячей варёной картошкой. А потом растирания зубровкой изнутри.
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Пропагандист, який жартував над коронавірусом, помер, підхопивши інфекцію
Корреспондент.net, Вчора, 13:46

МОЗ Білорусі підтверджує "з високою часткою ймовірності" три випадки коронавірусу в країні - Цензор.НЕТ 3598

Чоловік хотів заразитися коронавірусом заради хайпу
Іранський активіст запевняв, що повідомлення про небезпечну інфекції поширюють, щоб знизити явку виборців на парламентських виборах 21 лютого.
В Ірані активіст чинного режиму, який раніше заявляв, що повідомлення про спалах коронавірусу в країні - це фокус для зниження явки виборців на виборах, помер від цієї інфекції в п'ятницю, 28 лютого, пише Al Arabiya.

У підсумку він заразився Corvid-19 і помер через ускладнення, викликані коронавірусом.
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Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом. Всего в Италии на сегодняшний день более 1100 зараженных, 29 погибших, около 50 выздоровевших.
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судя по всему - короновирус распылялся по всему миру независимо от заражения людей в Китае. Не удивлюсь, что там "баширов и петров" работали...
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Вот гад этот бубочка. И Папу заразил. А может это он от Папы заразился и теперь он-- бессимптомный носитель ? Они с Папой вплотную сидели, комплименты друг - другу говорили.
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зато в расеи 4000км совместной границы с Китаем и никто не болеет патмуша голосовать за поправки в конституцию ннада! а о эпидемии вич расеяни узнали от Дудя а не от минздрава....
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То, что мертво, умереть не может
Пациенты Инфекционной клинической больница номер 1 обеспокоены условиями содержания госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пациентка Юлия.

«У нас тут один туалет на все отделение, в ужасном состоянии, туда ходят и мужчины, и женщины. Нам говорят, не выходите подолгу не стойте в коридоре - вот и все ограничение. Человек с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусом - это наш сосед из палаты напротив. Ребята, которые с ним были сейчас изолированы, мы пересекались с все лицом к лицу в коридоре, ходили в общий туалет. <...> У нас просто обычные маски, мы сами должны контролировать их замену каждые два часа, мы постоянно дезинфицируем и моем руки, но мы понимаем, что этого, скорей всего, недостаточно. Нам выдавали респираторы, но их тут ограниченное количество, и в них ходят сами врачи, а мы в обычных масках», - сказала она.

Юлия добавила, что ее и пациентов, лежащих с ней в одной палате, собираются оставить на две недели на карантин в принудительном порядке.

Это, нужно учесть, Москва. Как именно готовы к организации приема больных нынешним коронавирусом или к организации карантина за пределами Москвы, можно только догадываться.

По всей видимости, отсутствие заболевших в России при том, что вокруг нас эпидемия бушует вовсю, объясняется просто - у нас просто не регистрируют это заболевание, заворачивая всех на диагноз типа ОРВИ. Убитая напрочь медицина реагирует на проблему привычно: не замечает её. Если кому-то суждено умереть от зловредной болезни - то на все воля божья. Водочка, подорожник и арбидол - вот и всё лечение. Да, еще и иконостас за миллион рублей - для больницы крайне важный атрибут процесса лечения.

ПС. Ну, и конечно, цитата. Как без неё:

"..."В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем". Владимир Путин™ о коронавирусе..."
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??? нельзя утонуть с большой долей вероятности или чуть чуть забеременнеть
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