 При попытке пересмотра закона о языке будем занимать очень четкую национальную проукраинскую позицию, - Юрчишин

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас есть юридически качественный механизм выхода из дискуссии о языке. В предыдущем законе есть отсылочная норма, которая говорит, что моменты, которые не урегулированы данным законом, регулируются законом о языках национальных меньшинств. Так давайте разрабатывать этот законопроект! Должны ли мы гарантировать определенные права национальным меньшинствам? Однозначно, да. Европейские стандарты здесь вполне адекватны. Или то, что требуют апологеты второго государственного, вписывается в этот закон? Нет. Никакой международной практики обязательства государства, которая имеет государственная язык, насаждать силой еще один язык, - нет. Поэтому если дело пойдет по пути разработки этого профильного законопроекта, - супер. Работаем, нет вопросов. Если же сейчас часть большинства, пытаясь вернуть часть пророссийского электората, активно идет в сторону ОПЗЖ, будет вносить эту дискуссию, для нас это - красная линия. Ограничение государственного языка мы поддерживать никоим образом не будем", - сказал Юрчишин.

"Поэтому инициаторам этих манипуляций придется - как они это в последнее время достаточно активно делают - занимать голоса в "Оппозиционной платформы за жизнь". А для нас - это еще одна красная линия. Потому что мы не воспринимаем качества предварительной старой политики, которая базировалась на таких разделяющих инициативах. Когда выносится вопрос языка - это вопрос разделения общества. Когда выносится вопрос переоценки Революции Достоинства - это вопрос разделения общества. Поэтому в данном случае мы будем по этим темам занимать конкретную и очень четкую национальную проукраинскую позицию", - добавил нардеп.

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