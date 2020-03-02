EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1677  29
Все про:закон (2740) украинский язык (778) Юрчишин (52) язык (3506)

 При попытке пересмотра закона о языке будем занимать очень четкую национальную проукраинскую позицию, - Юрчишин

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что будет займет четкую национальную проукраинскую позицию при попытке пересмотра закона о языке.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас есть юридически качественный механизм выхода из дискуссии о языке. В предыдущем законе есть отсылочная норма, которая говорит, что моменты, которые не урегулированы данным законом, регулируются законом о языках национальных меньшинств. Так давайте разрабатывать этот законопроект! Должны ли мы гарантировать определенные права национальным меньшинствам? Однозначно, да. Европейские стандарты здесь вполне адекватны. Или то, что требуют апологеты второго государственного, вписывается в этот закон? Нет. Никакой международной практики обязательства государства, которая имеет государственная язык, насаждать силой еще один язык, - нет. Поэтому если дело пойдет по пути разработки этого профильного законопроекта, - супер. Работаем, нет вопросов. Если же сейчас часть большинства, пытаясь вернуть часть пророссийского электората, активно идет в сторону ОПЗЖ, будет вносить эту дискуссию, для нас это - красная линия. Ограничение государственного языка мы поддерживать никоим образом не будем", - сказал Юрчишин.

"Поэтому инициаторам этих манипуляций придется - как они это в последнее время достаточно активно делают - занимать голоса в "Оппозиционной платформы за жизнь". А для нас - это еще одна красная линия. Потому что мы не воспринимаем качества предварительной старой политики, которая базировалась на таких разделяющих инициативах. Когда выносится вопрос языка - это вопрос разделения общества. Когда выносится вопрос переоценки Революции Достоинства - это вопрос разделения общества. Поэтому в данном случае мы будем по этим темам занимать конкретную и очень четкую национальную проукраинскую позицию", - добавил нардеп.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3178923
 
   
 Топ комментарии
 
І скільки це буде продовжуватись? Може прийняти Закон про кримінальну відповідальність, кожної паскуди, яка буде тягти до нашої мови свої кацапські ракотиці
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Заявление Гончарука на отставку так и не поступило.
Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий . Зеленский торопится. Начинается грандиозный распил государственных средств. При том - в долг
Ермак уговорил Гончарука написать заявление. Но нет юридического решения вопроса, как при этом не обвалить весь Кабмин. Абромавичус активно убеждает Гончарука не уходить.
Зеленский \ Ермак ОЧЕНЬ хотят сменить министра обороны, но нет юридического решения как сохранить Хомчака у руля ВСУ.
По Скалецкой решено.
По Пристайко решено.
19 февраля СБУ проинформирована Зеленского о причастности к фактам снятия аудиоинформации с мест пребывания премьер-министра Украины Гончарука, сотрудников "Управління державної охорони України"
Сообщаем, что группа tZE inform закончила формирование независимой сети сети информации о ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины и будет сообщать имеющуюся информацию ежедневно.
Эпидобстановка в Украине 20200301.
8 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 16 субъектов подозрения. 12 заборов анализов, 2 в работе. Отрицательных анализов на вирус - 2. Фактическое присутствие необходимого оборудования и тест-систем в регионах - только Черновицкая область в ограниченном объеме.
Спутники NASA Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США зафиксировало восстановление подпорогового уровня загрязнения воздуха над всей территорией КНР, что означает снижение уровня промышленной активности в 3-4 раза по сравнению с до эпидемиологическим периодом.
Судя по встрече Ермака и Гончарука в ресторане, они уже не доверяют ни помещениям в которых сидят, ни друг другу.
Из общеслужебного доступа, по распоряжению и.о. генерального директора «Центра громадського здоров'я МОЗ України» Игоря Кузина изъята информация о проводимых анализах на наличие вирус «SARS-CoV-2». Данная информация переведена в разряд "Для служебного пользования"
 показать весь комментарий
 
 
В четверг, после встречи с ключевыми членами Зе-команды, президент поехал на переговоры к Игорю Коломойскому. В итоге кейс закрыли в пользу Коломойского.
Игорь Валерьевич принимает поздравления за отставку Гончарука. Коломойский дожал.

В среду Гончарук убрал людей Коломойского из Центрэнерго, а уже в пятницу президент объявил внеочередное заседание ВР, чтобы снести Кабмин.
Игорь Валерьевич пообещал спустить ситуацию с "Центрэнерго" на тормоза и попросил за это снести Гончарука - персонально, а вместе с ним и весь Кабмин.
Новый Кабмин будет состоять в равных долях из людей Коломойского, Ахметова и ОП.
А пока исполнять обязанности премьера будет человек Амметова - Денис Шмыгаль.
Денис Ковалев
 показать весь комментарий
 
 
Шо Опять , - только начали учить Мову Предков и назад в Таежный союз.
 показать весь комментарий
 
 
Для чего пересматривать? Ведите борьбу против пересмотра. Вы же выглядите просто супертипиллами.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо при позитивній "попытке пересмотра закона о языке" в нас буде таке https://uapress.info/uk/news/show/80459
 показать весь комментарий
 
 
І скільки це буде продовжуватись? Може прийняти Закон про кримінальну відповідальність, кожної паскуди, яка буде тягти до нашої мови свої кацапські ракотиці
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дятел ты дурной! В Украине проживают миллионы людей родным языком которых является русский! И армия РФ, если что, придёт защитить их права. Потом они начнут угнетать украинский. История ничему не учит.
 показать весь комментарий
 
Я так розумію, що при спробах перегляду/прийняття інших законів чіткої проукраїнської поз цґї "Голос" не дотримується?
 показать весь комментарий
 
 
Много сегодня голоса юрчишина, причем бредового голоса
 показать весь комментарий
 
 
а до этого какую позицию знимал...... При попытке пересмотра закона о языке будем занимать очень четкую национальную проукраинскую позицию, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4959
будем в беде пока обществом правит популизм......
 показать весь комментарий
 
 
Ще, часто, від азєопів чути (а зовсім недавно від самого Главазєопа), що назва Україна, походить від слова «окраїна». Тобто, по їхньому, виходить, що Україна, древня назва якої Русь, є окраїною Русі. Тобто, Русь, Київ, є окраїною Русі.
І це, на повному серйозі.
 показать весь комментарий
 
скажи це Рабіновичам, Бужанським, Зеленським
в них теж чітка національна позиція
правда, іншої національності
 показать весь комментарий
 
 
Та возвращайте уже Януковича видимо все не против.
 показать весь комментарий
 
так само як при поросі БЛА БЛА БЛА, медведчук на свободі ось весь показник проукраїнськості.
 показать весь комментарий
 
 
...до 2014 года, пока кровавый рашистский сапог не ступил на украинскую землю - НИКОГДА, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ с языком или мовою в УКРАИНЕ - НЕ БЫЛО !!! От слова СОВСЕМ.
Проблемы появились только после 2014 года, потому, что язык для кремлёвских мразей- это основной элемент РАЗДОРА, который она ведёт с целью развала государства УКРAЇНА...
 показать весь комментарий
 
 
А кого,власне.не влаштовує той факт,що в державі Україна державна мова має бути українська? Ні,якщо когось це не влаштовує - чемадан-вакзал-расія.Сибір,він великий,всіх вас,ублюдків,поглине.А там і китайці підтягнуться,і буде у вас,манкуртів, ще одна мова- китайська.Манкурт- це людина (хоча я людиною її і не назвав би), без історичної пам"яті,без знання історії власного народу.Це я пишу для того,щоб ви знали,хто такий манкурт.Бо ви ж просто дебіли,і ніхєра не знаєте.
 показать весь комментарий
 
 
Дитяче белькотіння на моріжку . В Мовній Хартії йдеться про захист мов корінних меншин , а не про мову або язик всяких зайд котрі мають свою Державу . Але кацапи з жидами все вивернули видаючи язика кацапів та мову мадяр мовними меншинами в Україні . Остільки вони не корінні як кримські татари та караїми то немає про що говорити . І що цей оратор зробить проти жидівсько-кацапської монобільшості ? ***** 73% як ви вже всіх дістали дупоголові !
 показать весь комментарий
 
 
Опять по кругу в стойло ,но с правами мула и мешок на морду для манипуляций.
 показать весь комментарий
 
Це як? Вакарчук почне співати російською? Хоча чому почне, продовжить
 показать весь комментарий
 
 
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стрирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
 показать весь комментарий
 
 
При попытке пересмотра закона о языке будем занимать очень четкую национальную проукраинскую позицию, - Юрчишин
Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос"

Славик, иногда лучше жевать чем говорить При спробі перегляду закону про мову будемо займати дуже чітку національну проукраїнську позицію, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 2407
 показать весь комментарий
 
Никакой международной практики обязательства государства, которая имеет государственная язык, насаждать силой еще один язык, - нет.

Брешет как дышит, Финляндия, Швейцария...... даже в Израиле в любом госучреждении есть чиновник который ОБЯЗАН свободно говорить на арабском в случае если придет посетитель не знающий иврит. Никто не насаждает как здесь пытаются представить, наоборот, никто не запрещает гражданам говорить и слышать обращения от чиновников на том языке, на котором они хотят, без любых ограничений.
 показать весь комментарий
 
Му -му ,а не оппозиция! Только голоса у Порошенко оттянули ! Такие же трусливые ,как и 🤡
 показать весь комментарий
 
 
Просто кацапам і жидам тяжко продавати Україну на українській мові.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх