 Первая олимпийская чемпионка Украины Баюл пыталась отсудить у государства $50 млн, - Малюська

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Легенда украинского фигурного катания, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государству Украина о взыскании $50 млн (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (из Делавэра и BVI)", - написал он.
Обоснованием иска было якобы нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.
"По результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению", - сообщил Малюська.
Баюл и ее адвокаты подали апелляцию на это решение. "Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями закона США "Об иммунитете иностранных государств", а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета", - написал министр.
Напомним, Оксана Баюл родилась 16 ноября 1977 г в Днепропетровске. Чемпионка мира 1993 года. В 1994 году стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании - первым олимпиоником в истории независимой Украины. После Олимпийских игр переехала в США. В 2010 году она заявляла о намерении вернуться в Украину, чтобы получить образование в педагогическом университете и заняться подбором и воспитанием молодых фигуристов.
Шото прям проклятое место какое-то...
шось ти вже не вперше моє місто намагаєшся принизити
Но это говорит больше про этих людей, а не про место в целом.
равінзлодій Бєня..... можливо, з цим повязаний певний негатив до цього міста
як гадаєш, варто йому сказати, що Дніпро та Кривий Ріг - різні міста?
я до вас переїду
слухаю уважно
подивись, скільки там імен
а потім спробуй назвати інше місце в Україні, де стільки ж загиблих Героїв
спробуй сказати про "гибле місце"
ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ ЗА СВОЙ СЧЕТ ЗАПРАВИЛ БОЕВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ ВВС УКРАИНЫ
А докажи шо не ты не лох?
Как и что говорит настоящий президент
Скоро год, как на Банковой обосновалась новая власть. За это время, она продемонстрировал много необычного, например - невыносимую тягу к отдыху и путешествиям, к поеданию шаурмы, необычно большое количество свободного времени, которое не только подтверждается обилием непонятных поездок, которые то официальными объявляются, то частными, но и то время, которое было потрачено на «ржач-шоу», как театрализованные, так и естественные, в виде каких-то странных заседаний.
Но в стране, подвергшейся агрессии, верховная власть должна вести себя абсолютно иначе и говорить совсем другие слова. Ниже мы просто приведем большую цитату того, что и как говорит президент. Нет, не Порох, его мы намеренно оставим за скобками. Это - другой президент, который так ведет речь, обращаясь к убийцам своих солдат. Кстати, если нынешняя власть не в курсе, то убийцы наших солдат, принесли смертей в сотни раз больше. Но вот - полная цитата статьи, где приведены куски речи президента.
***
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии:
«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии», - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.
Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.
«Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением», - сказал Эрдоган.
Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.
Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то «вскоре лишатся головы»
Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.
Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: «С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов».
Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.
***
Еще раз, так говорит и действует президент. Если же таких речей и действий нет, то нет и президента.
https://defence-line.org/2020/03/kak-i-chto-govorit-nastoyashhij-prezident/
Путинские банды в Сирии ощутили на своей шкуре свою-же тактику)
Появилось видео, как с территории Турции наносятся удары реактивной системой залпового огня T-122 Sakarya по Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе.
Анкара обернула против РФ ее же тактику, использованную на Донбассе
Удары по "асадовцам" наносятся с турецкой провинции Хатай.
Анкара громит вражеские позиции, понимая, что ни РФ, ни Асад на ответный удар не решатся, так как это будет считаться нападением на страну НАТО.
"Помните обстрелы территории Украины путинской военщиной из Ростовской области?
Оказывается, в эту игру умеют играть и турки", - комментируют обстрелы пользователи Сети.
видео -- https://youtu.be/L_oZjz5q764
Комиссия ООН по Сирии пришла к выводу, что воздушно-галактические силы России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.
По данным издания, в докладе Комиссии ООН утверждается, что атакам российских и сирийских военных подвергаются в том числе медицинские учреждения, школы и места дислокации мирных жителей.
В результате, в провинции Идлиб нарушаются гражданские права, в том числе детей, которые проживают в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии».
На сайте ООН говорится, что этот доклад будет представлен на рассмотрение Совета по правам человека до 10 марта.
В это время идет рубилово в Саракибе. Напомним, позавчера протурецкие силы выбили россиян и хизболистов из города и перерезали автомагистраль М5 Дамаск - Алеппо. Собственно говоря, после этого судьба Алеппо подвисла в воздухе и следовало ожидать попытки отбить город и разблокировать Магистраль.
Уже вчера к вечеру стало понятно, что противник двинул вперед все свои наличные силы на Саракиб. По крайней мере, прошли сообщения о том, что именно на М5 была раздолбана колонна россиян, шедших в том направлении. Причем, эта информация пришла из асадовских источников.
Тем не менее, утром начался штурм города и войска противника таки вошли в него, дойдя до самого центра, а там произошел аотиллерийский и авиационный налет, в результате которого была сожжена практически вся техника и по предварительным данным, противник понес потери убитыми, не менее 60 человек.
После этого развернулись уличные бои. В то же время, турецкие БПЛА и системы залпового огня, ударили по пригородам Саракиба, где располагались тылы атакующей группировки. На этих кадрах видно, как удар был нанесен по зданию, внутри которого укрылась техника противника, но главное - там находился арсенал боеприпасов, которые питали атакующую группировку. А на дороге, ведущей от склада к Саракибу дроны уничтожили три пикапа с боеприпасами.
Бои в городе приняли ожесточенный характер, и бойцы Хезболы, неся потери от стрелкового оружия и главное - дронов, стали отходить на восточную окраину города. И в этот момент оказалось, что бойцы спецназа РФ исполняют роль заград отрядов, которые не дают отступать «союзникам». В результате - произошли перестрелки между российскими и хизболистскими военными. Пишут, что потери понесли обе стороны.
Тем временем, выступая перед своими однопартийцами, Эрдоган сего дня заявил о том, что демонстрация силы, в исполнении Турции, только начинается и противника ждет масса сюрпризов вплоть до момента, пока он не уйдет из зоны деэскалации.
Думаю, что к вечеру ситуация прояснится и мы к ней еще вернемся.Линия обороны
Уже не спецназ , а военная полиция. Версии все веселее. Потом окажется не полиция, а местные бабахи. и совсем не "кадыровцы", а сирийцы. Продолжаю ззонаблюдения
Ти краще напиши, як наш суд визнав Портнова таким, що проживав в Україні останні роки.
Оце падіння ідолів!
Там изначально идол в алкоголизм и наркоту ударился...
Позорище всемирное, лазаренковского пошиба...
Оксана Баюл возвращается в Украину спасать фигурное катание Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/prosport/oksana-bayul-vozvraschaetsya-v-ukrainu-spasat-figurnoe-katanie.html?g=article&m=247563
Самая титулованная фигуристка Украины и первая олимпийская чемпионка в истории нашей страны, гражданка США, Оксана Баюл спустя 16 лет возвращается в Украину.
Сейчас фигуристка находится в Украине и активно занимается восстановлением документов - паспорта, аттестата о среднем образовании, права на квартиру, которая осталась у нее в Одессе.
Основания для возвращения на родину у Оксаны весьма серьезные: недавно министр спорта Равиль Сафиуллин возобновил ей звание заслуженного мастера спорта, а затем президент Федерации фигурного катания Украины Людмила Супрун предложила Оксане работу по специальности.
"Федерация предложила интересный проект: хочет отдать в мои руки поиск и воспитание молодых фигуристов. Как советник Людмилы Супрун, буду искать олимпийские таланты в разных городах Украины. Конкретно - пока еще в Киеве. Но на днях поеду в Одессу - там и квартира моя, и Николай Николаевич (тренер)", - отметила Оксана Баюл. - "Режим работы таков: живу пока в США, но регулярно (или по мере надобности) прилетаю в Украину. В частности, 22 августа возвращаюсь в США - в сентябре и ноябре у меня запланированы там шоу-программы. Но надеюсь отметить свой день рождения (16 ноября) в Украине - впервые за многие годы".
Напомним, что сразу после победы на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере в 16-летнем возрасте спортсменка уехала за океан, где у нее было все: и слава, и скандалы, и красивая жизнь, и проблемы с алкоголем. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/prosport/oksana-bayul-vozvraschaetsya-v-ukrainu-spasat-figurnoe-katanie.html?g=article&m=247563