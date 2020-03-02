 Первая олимпийская чемпионка Украины Баюл пыталась отсудить у государства $50 млн, - Малюська

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Легенда украинского фигурного катания, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государству Украина о взыскании $50 млн (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (из Делавэра и BVI)", - написал он.

Обоснованием иска было якобы нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

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"По результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению", - сообщил Малюська.

Баюл и ее адвокаты подали апелляцию на это решение. "Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями закона США "Об иммунитете иностранных государств", а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета", - написал министр.

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Напомним, Оксана Баюл родилась 16 ноября 1977 г в Днепропетровске. Чемпионка мира 1993 года. В 1994 году стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании - первым олимпиоником в истории независимой Украины. После Олимпийских игр переехала в США. В 2010 году она заявляла о намерении вернуться в Украину, чтобы получить образование в педагогическом университете и заняться подбором и воспитанием молодых фигуристов.