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 Первая олимпийская чемпионка Украины Баюл пыталась отсудить у государства $50 млн, - Малюська

Суд США отклонил апелляцию фигуристки Оксаны Баюл на решение 2018 года по ее иску к государству Украина.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Легенда украинского фигурного катания, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государству Украина о взыскании $50 млн (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (из Делавэра и BVI)", - написал он.

Обоснованием иска было якобы нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

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"По результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению", - сообщил Малюська.

Первая олимпийская чемпионка Украины Баюл пыталась отсудить у государства $50 млн, - Малюська 01

Баюл и ее адвокаты подали апелляцию на это решение. "Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями закона США "Об иммунитете иностранных государств", а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета", - написал министр.

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Напомним, Оксана Баюл родилась 16 ноября 1977 г в Днепропетровске. Чемпионка мира 1993 года. В 1994 году стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании - первым олимпиоником в истории независимой Украины. После Олимпийских игр переехала в США. В 2010 году она заявляла о намерении вернуться в Украину, чтобы получить образование в педагогическом университете и заняться подбором и воспитанием молодых фигуристов.

Источник: https://censor.net.ua/n3178920
 
 
 Топ комментарии
 
Деньги закончились, а жить надо
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(не дождался поста по теме ))) )
Путинские банды в Сирии ощутили на своей шкуре свою-же тактику)

Появилось видео, как с территории Турции наносятся удары реактивной системой залпового огня T-122 Sakarya по Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе.
Анкара обернула против РФ ее же тактику, использованную на Донбассе
Удары по "асадовцам" наносятся с турецкой провинции Хатай.
Анкара громит вражеские позиции, понимая, что ни РФ, ни Асад на ответный удар не решатся, так как это будет считаться нападением на страну НАТО.

"Помните обстрелы территории Украины путинской военщиной из Ростовской области?
Оказывается, в эту игру умеют играть и турки", - комментируют обстрелы пользователи Сети.

видео -- https://youtu.be/L_oZjz5q764
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Вот дура, нашла в какой суд обращаться? А надо бы идти в нормальный- Печерский и при номальном откате имела бы и все 100лямов
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и надо же не упала до сих пор на льду и шею не свернула ...печалька.. стала такой...хвойдой во всех смыслах...
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коньки затупились, кокс закінчився Первая олимпийская чемпионка Украины Баюл пыталась отсудить у государства $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 4363
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Прочитав інформацію про алкоголізм - задумався... Невже?! Включив тобою подане - достатньо було 10 секунд, щоб упевниться, що це - правда!...
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Кто только не хотел попользоваться нашей державой, наверно, бабло кончилось...
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А ***** твоему бутылку, сам знаешь куда
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В США работать Нужно и своим горбом зарабатывать на Пропитание , а не За счет Украинцев
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Оксана Баюл родилась 16 ноября 1977 г в Днепропетровске

Шото прям проклятое место какое-то...
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шо не так?
шось ти вже не вперше моє місто намагаєшся принизити
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Согласись, что и в Донецке наверное были единицы достойных украинцев.

Но это говорит больше про этих людей, а не про место в целом.
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Дніпро - столиця юдеїв, де проживає голоний равін злодій Бєня..... можливо, з цим повязаний певний негатив до цього міста
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та він же і зюзю туди приплів, і вілкула
як гадаєш, варто йому сказати, що Дніпро та Кривий Ріг - різні міста?
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Да все у вас там не так - Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Пинчук, Коломойский, Вилкул, Зеленский и т.д. и т.п.
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ти подивись на нашу стіну слави АТО
подивись, скільки там імен
а потім спробуй назвати інше місце в Україні, де стільки ж загиблих Героїв
спробуй сказати про "гибле місце"
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Днепропетровская область дала больше всех добровольцев и призывников
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Тебя корежит, что Днепр остановил русскую весну. Поплачь, полегчает
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не забудь додати головну роль патріота - каламойші в цій історії, який заправив українські танки за ціною вдвічі вищою від ринкової
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ти ці казочки, про бородату бабусю, будеш внукам розказувати
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Если он доживет при режиме бене, а его внуки (появятся) и выживут
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А деньги для «своего счёта» этот меценат откуда брал?
А докажи шо не ты не лох?
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Так Брежнев иТимошенко и Кучма(н) оттуда."Минора" рулит.
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Вона з родини п'яниць і сама така,а у алкашів відсутні моральні норми.
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А ПОЧЕМУ БЫ ЭТОЙ АЛКАШНОЙ ШАЛАВАЕ НЕ ПОЙТИ РАБОТАТЬ В БАРДАК ДЛЯ АФРО- АМЕРИКАНЦЕВ? И ПРЕСТИЖНО И ДЕНЬГИ КАПАЮТ !
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Ви її фізію зараз бачили, це буде геноцид негрів.
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Президент України Володимир Зеленський оскандалився сексистською заявою, розділивши "жінку" та "людину" на різні "види". Конфуз трапився під час виступу Зеленського на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України... ось ще одне є...
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anti-colorados
Как и что говорит настоящий президент

Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 8793

Скоро год, как на Банковой обосновалась новая власть. За это время, она продемонстрировал много необычного, например - невыносимую тягу к отдыху и путешествиям, к поеданию шаурмы, необычно большое количество свободного времени, которое не только подтверждается обилием непонятных поездок, которые то официальными объявляются, то частными, но и то время, которое было потрачено на «ржач-шоу», как театрализованные, так и естественные, в виде каких-то странных заседаний.
Но в стране, подвергшейся агрессии, верховная власть должна вести себя абсолютно иначе и говорить совсем другие слова. Ниже мы просто приведем большую цитату того, что и как говорит президент. Нет, не Порох, его мы намеренно оставим за скобками. Это - другой президент, который так ведет речь, обращаясь к убийцам своих солдат. Кстати, если нынешняя власть не в курсе, то убийцы наших солдат, принесли смертей в сотни раз больше. Но вот - полная цитата статьи, где приведены куски речи президента.
***
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии:

«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии», - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.
Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.
«Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением», - сказал Эрдоган.
Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.
Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то «вскоре лишатся головы»
Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.
Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: «С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов».
Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.
***
Еще раз, так говорит и действует президент. Если же таких речей и действий нет, то нет и президента.
https://defence-line.org/2020/03/kak-i-chto-govorit-nastoyashhij-prezident/
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Так "маланець", він і є, "маланець"... Вони ж, тільки "на абщепанятном" говорять... А там "людина" - це "челавек"...
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А эта дамочка разве не знает что частное лицо не может участвовать в Олимпийских играх , а что если ей ответку отвесить на бренд страны ?
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(не дождался поста по теме ))) )
Путинские банды в Сирии ощутили на своей шкуре свою-же тактику)

Появилось видео, как с территории Турции наносятся удары реактивной системой залпового огня T-122 Sakarya по Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе.
Анкара обернула против РФ ее же тактику, использованную на Донбассе
Удары по "асадовцам" наносятся с турецкой провинции Хатай.
Анкара громит вражеские позиции, понимая, что ни РФ, ни Асад на ответный удар не решатся, так как это будет считаться нападением на страну НАТО.

"Помните обстрелы территории Украины путинской военщиной из Ростовской области?
Оказывается, в эту игру умеют играть и турки", - комментируют обстрелы пользователи Сети.

видео -- https://youtu.be/L_oZjz5q764
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Комиссия ООН обвинила подлую Рашку в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН по Сирии пришла к выводу, что воздушно-галактические силы России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

По данным издания, в докладе Комиссии ООН утверждается, что атакам российских и сирийских военных подвергаются в том числе медицинские учреждения, школы и места дислокации мирных жителей.
В результате, в провинции Идлиб нарушаются гражданские права, в том числе детей, которые проживают в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии».
На сайте ООН говорится, что этот доклад будет представлен на рассмотрение Совета по правам человека до 10 марта.
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Битва за Саракиб

Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 5256

В это время идет рубилово в Саракибе. Напомним, позавчера протурецкие силы выбили россиян и хизболистов из города и перерезали автомагистраль М5 Дамаск - Алеппо. Собственно говоря, после этого судьба Алеппо подвисла в воздухе и следовало ожидать попытки отбить город и разблокировать Магистраль.
Уже вчера к вечеру стало понятно, что противник двинул вперед все свои наличные силы на Саракиб. По крайней мере, прошли сообщения о том, что именно на М5 была раздолбана колонна россиян, шедших в том направлении. Причем, эта информация пришла из асадовских источников.
Тем не менее, утром начался штурм города и войска противника таки вошли в него, дойдя до самого центра, а там произошел аотиллерийский и авиационный налет, в результате которого была сожжена практически вся техника и по предварительным данным, противник понес потери убитыми, не менее 60 человек.
После этого развернулись уличные бои. В то же время, турецкие БПЛА и системы залпового огня, ударили по пригородам Саракиба, где располагались тылы атакующей группировки. На этих кадрах видно, как удар был нанесен по зданию, внутри которого укрылась техника противника, но главное - там находился арсенал боеприпасов, которые питали атакующую группировку. А на дороге, ведущей от склада к Саракибу дроны уничтожили три пикапа с боеприпасами.
Бои в городе приняли ожесточенный характер, и бойцы Хезболы, неся потери от стрелкового оружия и главное - дронов, стали отходить на восточную окраину города. И в этот момент оказалось, что бойцы спецназа РФ исполняют роль заград отрядов, которые не дают отступать «союзникам». В результате - произошли перестрелки между российскими и хизболистскими военными. Пишут, что потери понесли обе стороны.

Тем временем, выступая перед своими однопартийцами, Эрдоган сего дня заявил о том, что демонстрация силы, в исполнении Турции, только начинается и противника ждет масса сюрпризов вплоть до момента, пока он не уйдет из зоны деэскалации.
Думаю, что к вечеру ситуация прояснится и мы к ней еще вернемся.Линия обороны
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пля, чисто лютейшая дичь. хотя схавают и будут добавки просить. про спецназ который роль заградотрядов выполняет - вообще чуть со стула не упал. У аффтора явно что-то тяжелое и это не трава.
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ты в курсе что если читать другую сторону - то там тоже самое - перемоги над оппозицией и турками в тысячи погибших и сотни бронетехники?А уж сколько дронов сбили ууууу
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Про рашистские заградотряды это давно не новость. Иначе это стадо наемников в бой не отправить. И это не совсем спецназ. Это так называемая "военная полиция" состоящая в основном из кадыровцев.
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Верю! А еще они в бой ходят только под наркотой и суры читают. Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 4789
Уже не спецназ , а военная полиция. Версии все веселее. Потом окажется не полиция, а местные бабахи. и совсем не "кадыровцы", а сирийцы. Продолжаю ззонаблюдения
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Пила -пила водку алкоголичка и вот проснулась .
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І до чого тут, гівнюк вухастий, "падіння ідолів"?
Ти краще напиши, як наш суд визнав Портнова таким, що проживав в Україні останні роки.
Оце падіння ідолів!
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Це була феєрична перемога! Але буде відверті, нам тоді пощастило. Частково (підкреслюю частково) їй сприяв скандал, що влаштувала головна кандидатка на титул - фігуристка із США, замовивши покалічення іншої фігуристки.
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Вот шо бывает когда КОНЬКИ менчешь на КОНЬЯК))))
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ну шо тут скажеш. передайте баюл нашу озабоченность.
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В 16 років стала олімпійською чемпіонкою, в 20 вже лікувалась від алкоголізму, не витримала слави.
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может пересмотреть вопрос её гражданства, раз такие дела - что бы повежливей была.....
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Эта шлюха хотела легко срубить бабки с Украины. Х..й ей в рот, чтобы голова не шаталась.
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Нашёл чем гордиться скот (урод народа). Что там с портновым и Ко зебоба? Это кажется тот ,кто говорил что на 80тыс. не прожить и пусть премьер-самокат что-то думает?
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Прямо "падєніє кумірофф" - футбольори, баксьри, їздуни-фігуристи... ГГГГГГГГГГГ - Я не здивований.
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Хто така Баюл знаю, а хто такий Малюська піпіська не знаю...
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Ждём когда великая украинская актрыса Милка Йовович подаст в суд на Украину. Из Вики: «Я - русская. Я выросла у русских родителей, у меня много русских друзей, моя лучшая подружка - русская. Я понимаю, что выросла в Америке, - но всё равно чувствую себя русской… и, конечно, мне Россия очень близка и дорога. Я люблю русский юмор, русскую кухню, русские песни, русские церкви»[36]. При этом в интервью украинской версии журнала Vogue Милла сказала, что не считает себя украинкой[37]. Не соглашаясь с теми газетами, которые назвали Миллу «украинской актрисой», её мать Галина Александровна заметила: «Мои родители - русские, из Тулы. Милла - полурусская-получерногорка, но, я думаю, по своему происхождению она считает себя русской»[38]. В 2017 году Милла отметила в интервью, что её рождение на Украине было «случайным»[7].
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та нам до спини - забирайте собі. Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 293 ПС. Вона така ж "русская", як і "українка".
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Осел Оманский уже наверное готовит иски к государству Украина - " защита чести , достоинства и деловой репутации " . Скоро , во всех судах Украины и мира ! Обос.аное Зелохочмо будет требовать защитить то чего у него нет !
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Иск только подтверждает что спортсмены - тупые в своём большинстве людишки ... еще и жадные.
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А це,власне,хто така? А харя у неї не трісне від 50 лимонів американських грошей? З такими запитами їй треба було б працювати у коболєва особистою сектеруткою...
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Круто.... коли на дорогахчерез ями гинуть люди, то держава нічого компенсувати не може.... а якість фігуристці за дрібничку повинна була відшкодувати аж 50 млн долярів.... Совісті в цієї бариші не має...
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Да какие, нах, «идолы»?!
Там изначально идол в алкоголизм и наркоту ударился...
Позорище всемирное, лазаренковского пошиба...
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Я об этой шалавище типа "легенде" никогда не слышал. Сегодня первый раз услышал когда ее нах послала ее новая типа родина. Ну а мы таких шалав нах посылаем по умолчанию. Смори мразота наглючая какая - на арапа бабки чужие сострич захотело. И прогнозируемо отсоснуло. Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 9581
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2010:08:03
Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 9898
Оксана Баюл возвращается в Украину спасать фигурное катание Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/prosport/oksana-bayul-vozvraschaetsya-v-ukrainu-spasat-figurnoe-katanie.html?g=article&m=247563
Самая титулованная фигуристка Украины и первая олимпийская чемпионка в истории нашей страны, гражданка США, Оксана Баюл спустя 16 лет возвращается в Украину.

Сейчас фигуристка находится в Украине и активно занимается восстановлением документов - паспорта, аттестата о среднем образовании, права на квартиру, которая осталась у нее в Одессе.

Основания для возвращения на родину у Оксаны весьма серьезные: недавно министр спорта Равиль Сафиуллин возобновил ей звание заслуженного мастера спорта, а затем президент Федерации фигурного катания Украины Людмила Супрун предложила Оксане работу по специальности.

"Федерация предложила интересный проект: хочет отдать в мои руки поиск и воспитание молодых фигуристов. Как советник Людмилы Супрун, буду искать олимпийские таланты в разных городах Украины. Конкретно - пока еще в Киеве. Но на днях поеду в Одессу - там и квартира моя, и Николай Николаевич (тренер)", - отметила Оксана Баюл. - "Режим работы таков: живу пока в США, но регулярно (или по мере надобности) прилетаю в Украину. В частности, 22 августа возвращаюсь в США - в сентябре и ноябре у меня запланированы там шоу-программы. Но надеюсь отметить свой день рождения (16 ноября) в Украине - впервые за многие годы".

Напомним, что сразу после победы на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере в 16-летнем возрасте спортсменка уехала за океан, где у нее было все: и слава, и скандалы, и красивая жизнь, и проблемы с алкоголем. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/prosport/oksana-bayul-vozvraschaetsya-v-ukrainu-spasat-figurnoe-katanie.html?g=article&m=247563
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