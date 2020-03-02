 Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос"

Об этом рассказал Юрчишин в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, среди причин падения рейтинга партии - это падение доверия к институту, где работает "Голос" (парламентской фракции) и к парламенту в целом.
"Есть фактически падение рейтингов всех политических сил, которые связаны с парламентом. Падение "Слуги народа" , падение" Голоса", незначительное падение "Батькивщины". Единственная, кто сейчас растет, - это "ОПЗЖ", которая себя показывает как асистемна оппозиция", - говорит Юрчишин.
По его словам, падение рейтинга "Голоса" для них является тревожным сигналом.
"Это показывает, что наше позиционирование - мы указываем власти на ошибки и требуем их исправлять - хорошо работает в развитых странах. Но в тотальных собачьих боях украинской политики конструктив не является востребованным. У нас обязательно нужно с кем-то бороться", - отметил нардеп.
Юрчишин считает, что партии нужно "занимать более четкую позицию".
"Нам нужно переосмыслить свое позиционирование. И сейчас, общаясь с нашими представителями в регионах, мы видим, что отношение в разных частях страны к "Голосу" - даже среди наших основных избирателей - разное", - сказал нардеп.
Полную версию интервью читайте здесь.
задачу выполнили пора лавочку прикрывать
https://m.youtube.com/watch?v=JDh4XYlck1w
Вони ж усе своє нікчемне життя займалися зовсім іншими справами і другому навчалися ...
плохо ты урчишин на подпевках пел с шефом - камандира эльзы
на белоруском карпаративе.
иди тренируйся,
но не сильно там,
иначе и до мальдивов не доедешь обессиленный
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Інше питання, що ОПЖ і Юля, за рахунок електорату Зелених, а ЄС, за рахунок Голосу
Это правильный вывод, слишком вы тихие и никакие.
Даже под этим постом большинство вместо конструктива деструктив вносить будет пытаться.Источник:https://censor.net.ua/n317891"