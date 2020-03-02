 Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос"

Об этом рассказал Юрчишин в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, среди причин падения рейтинга партии - это падение доверия к институту, где работает "Голос" (парламентской фракции) и к парламенту в целом.

"Есть фактически падение рейтингов всех политических сил, которые связаны с парламентом. Падение "Слуги народа" , падение" Голоса", незначительное падение "Батькивщины". Единственная, кто сейчас растет, - это "ОПЗЖ", которая себя показывает как асистемна оппозиция", - говорит Юрчишин.

По его словам, падение рейтинга "Голоса" для них является тревожным сигналом.

"Это показывает, что наше позиционирование - мы указываем власти на ошибки и требуем их исправлять - хорошо работает в развитых странах. Но в тотальных собачьих боях украинской политики конструктив не является востребованным. У нас обязательно нужно с кем-то бороться", - отметил нардеп.

Юрчишин считает, что партии нужно "занимать более четкую позицию".

"Нам нужно переосмыслить свое позиционирование. И сейчас, общаясь с нашими представителями в регионах, мы видим, что отношение в разных частях страны к "Голосу" - даже среди наших основных избирателей - разное", - сказал нардеп.

Полную версию интервью читайте здесь.

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