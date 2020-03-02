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 Политика Украины
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Все про:рейтинг (1286) Юрчишин (52) Голос партия (137)

 Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос"

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что партия собирается переосмыслить свое позиционирование в парламенте из-за падения их рейтинга.

Об этом рассказал Юрчишин в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, среди причин падения рейтинга партии - это падение доверия к институту, где работает "Голос" (парламентской фракции) и к парламенту в целом.

"Есть фактически падение рейтингов всех политических сил, которые связаны с парламентом. Падение "Слуги народа" , падение" Голоса", незначительное падение "Батькивщины". Единственная, кто сейчас растет, - это "ОПЗЖ", которая себя показывает как асистемна оппозиция", - говорит Юрчишин.

По его словам, падение рейтинга "Голоса" для них является тревожным сигналом.

"Это показывает, что наше позиционирование - мы указываем власти на ошибки и требуем их исправлять - хорошо работает в развитых странах. Но в тотальных собачьих боях украинской политики конструктив не является востребованным. У нас обязательно нужно с кем-то бороться", - отметил нардеп.

Юрчишин считает, что партии нужно "занимать более четкую позицию".

"Нам нужно переосмыслить свое позиционирование. И сейчас, общаясь с нашими представителями в регионах, мы видим, что отношение в разных частях страны к "Голосу" - даже среди наших основных избирателей - разное", - сказал нардеп.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 21,7% украинцев поддерживают "Слугу народа", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЕС", 5% - "Батькивщину", - КМИС опубликовал электоральные симпатии населения. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3178914
 
 
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Ваше позиционирование - амебы. Вы вооще пустое место.
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Все-таки чтобы стать серьезным политическим проектом мало иметь поддержку одного из олигархов. Пока что у Голоса не вырисовывается какое-либо будущее.
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Звичайно мало, краще 3-4 олігархів, а розумні олігархи тупо спонсорують всіх.
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Вы наобещали горы и выше заказа содержанок за счет зарплаты из бюджета не смогли подняться. Уже ничего вам не поможет.
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Глубоко копаешь. Просто запускайте чаще Вакара к бульбоедам на корпоративы и все у вас наладицца
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Подскажите кто-нить, добрые люди, сколько обожеслав там налогов с доходов за всю своё эстрадно-цирковое кривляние в бюджет воюющей и самой нищей страны заплатил. А то плохие люди наговаривают, что вообще не платил...
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яке "позиционирование"? скажіть правду нарешті ви пішли до влади лиш для того щоб відтягнути голоси від Проха
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Все правильно - томаш фиала с пинчуком этого и не скрывали. Кроме того, зять чучмы лихо присвоивший себе с помощью старика чуть ли не всю металлургию в стране, таким образом решил перестраховаться на время «смены элит», когда преимущество перекочевало на сторону его извечного бизнес -оппонента каломойского. А тот, поговаривают, уж очень жаден до чужих активов и идёт к своей цели любыми методами и способами. Даже если это грозит исчезновением целой 40-ка миллионной европейской страны
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задачей этой «партии» было оттянуть голоса от Пороха
задачу выполнили пора лавочку прикрывать
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Кузьма Скрябін : «... уся та *******, яка сидить у верховній раді - то усьо має бути стріляне і ********...»

https://m.youtube.com/watch?v=JDh4XYlck1w
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Вам надо давно было сделать каминг-аут уже о своей «глиномесной» сути. И сменить, наконец, обожеславу-сцятославу пол. А то по твитам ввякярчука складываемся менее, что у него проблема с переизбытком женских гормонов при полном отсутствии мужских. Остальным своего избирателя не проймёте... конченные «белые пальта»
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переосмысливать нужно было до выборов-а нужны ли вы в раде...а сейчас только ждать,когда зеленый вас распустит Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос" - Цензор.НЕТ 967
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За вас голосували, як за націонал-патріотів. А ви поки що фуфло жоване.
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Ну який з (єврея) пінчука націонал- патрійот? А з бєні? А з радуцького? А с зеленського?
Вони ж усе своє нікчемне життя займалися зовсім іншими справами і другому навчалися ...
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Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос"



плохо ты урчишин на подпевках пел с шефом - камандира эльзы
на белоруском карпаративе.


иди тренируйся,

но не сильно там,

иначе и до мальдивов не доедешь обессиленный


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Я за вас проголосовал, чтобы вы тоже в ВР попали. Хотел увидеть 2 нормальные партии (националистам, к сожалению, благодаря стараниям Ху*ла и зебилам в этот раз ничего не светило). Ваш печальный опыт в ВР лично мне говорит об одном- не надо смотреть никакие расклады от купленных "рейтингов", а голосовать надо только за националистов.
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Националисты, как и "правый сектор" - на содержании *****. Стыдно этого не знать Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос" - Цензор.НЕТ 1140
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Націоналісти різні є, а очистити їх від *********** агентів і є нашою метою..
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падає рейтинг довіри до всіх державних установ.... а ріст "зажиддя" пояснюється частковим відтоком прихильників віслюка - малароси возвращаются в родную говєнь
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Ахаха. Ваша партия обычная олигархическая прокладка-однодневка.
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Шо у Ишака, что у Вакарчука - нет политического рейтинга. Обое - пустышки для грудничков.
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Най падло Зебільне не бреше. Усі крім Зебілів і Голосу помалу ростуть, і Юля теж.
Інше питання, що ОПЖ і Юля, за рахунок електорату Зелених, а ЄС, за рахунок Голосу
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Юрчишин считает, что партии нужно "занимать более четкую позицию".Источник: https://censor.net.ua/n3178914

Это правильный вывод, слишком вы тихие и никакие.
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Дурак , что в Фас , что в профиль своей Сути не меняет.
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"Это показывает, что наше позиционирование - мы указываем власти на ошибки и требуем их исправлять - хорошо работает в развитых странах. Но в тотальных собачьих боях украинской политики конструктив не является востребованным" - Ну дык 73% населения - левоавторитарные д**илы.
Даже под этим постом большинство вместо конструктива деструктив вносить будет пытаться.Источник:https://censor.net.ua/n317891"
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