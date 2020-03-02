 "Укроборонпром" получил в этом году рекордный госзаказ на 30 млрд грн, - Абромавичус

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.
"В 2019 году ГОЗ составлял 19 млрд грн и примерно 3 млрд грн по госгарантиях, то есть всего 22 млрд. В этом году будет 20 млрд плюс 10 млрд соответственно - всего 30 млрд гривен", - сообщил Абромавичус.
Абромавичус подчеркнул, что ритмичность загрузки оборонных предприятий является стратегически важной и недавний Указ Президента Украины "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 годы" как раз касается изменения системы планирования ГОЗ, чтобы сделать возможным долгосрочные заказы. Так, "согласно президентскому указу, ГОЗ в следующих 2021 и 2022 годах не должен уменьшаться", - подчеркнул Абромавичус.
В 2019 году предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", на 98% выполнили обязательства по изготовлению и ремонту военной техники перед государством. Всего по состоянию на конец декабря 2019 г., украинским военным были переданы 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов.
"Насмешка над боеспособностью ВСУ - в Гособоронзаказе не выделены деньги н
а боеприпасы", - генерал Забродский
https://censor.net.ua/news/3178619
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Моя супруга и сейчас работает в Леонардо. А моя теща живет вон в том доме. Дети ходят во французскую школу, буквально 300 метров отсюда. Видите узкое длинное здание в конце Крещатика? Там наша квартира. И моя первая квартира в Киеве тоже была в этом районе - на улице Ивана Франко.
14 февраля 2015 года в Хозяйственном суде Киевской области, по заявлению первого заместителя Прокурора Киевской области (Грабец) начато рассмотрение по делу №911/541/15 и 16 февраля по делу №911/542/15, в котором в интересах Государства, обвиняющая сторона просит расторгнуть договор о предоставлении лесных участков частным предприятиям «Лебедивский лесовичок» и «Лебедивский лесовичок плюс» в связи с нарушением условий эксплуатации этих участков и неправомерности Решений, по которому эти земли были переданы в эксплуатацию.
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua
Однако по документам, у жены Абромавичуса есть имение - оно находится в клубном поселке Riviera Villas (с. Лебедевка, в 40 км от Киева).
Такой коттедж риэлторы оценивают примерно в $500 тыс.
АБРОМАВИЧУСУ ПРИНАДЛЕЖИТ жилой дом в Вильнюсе площадью 106 квадратных метров и гараж площадью 81 квадратный метр.
Семья владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска. X5 Retail group - вторая по величине РОССИЙСКАЯ мультиформатная продуктовая розничная компания,
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua
Хорошая компания Серлещу и Найему.
и тут же ниже
в этом году "обещает быть рекордным - в общем 30 млрд гривен",
Так получил уже или только обещают?