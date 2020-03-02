 "Укроборонпром" получил в этом году рекордный госзаказ на 30 млрд грн, - Абромавичус

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"В 2019 году ГОЗ составлял 19 млрд грн и примерно 3 млрд грн по госгарантиях, то есть всего 22 млрд. В этом году будет 20 млрд плюс 10 млрд соответственно - всего 30 млрд гривен", - сообщил Абромавичус.

Абромавичус подчеркнул, что ритмичность загрузки оборонных предприятий является стратегически важной и недавний Указ Президента Украины "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 годы" как раз касается изменения системы планирования ГОЗ, чтобы сделать возможным долгосрочные заказы. Так, "согласно президентскому указу, ГОЗ в следующих 2021 и 2022 годах не должен уменьшаться", - подчеркнул Абромавичус.

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В 2019 году предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", на 98% выполнили обязательства по изготовлению и ремонту военной техники перед государством. Всего по состоянию на конец декабря 2019 г., украинским военным были переданы 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов.