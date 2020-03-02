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 Происшествия, Общество
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 Убийство Старицкого: адвокаты экс-главы МИД Кожары не дали провести следственный эксперимент, сославшись на "гипертонический криз" клиента

Проведение следственного эксперимента в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, где был найден мертвым предприниматель Сергей Старицкий, сорвано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи потерпевшего.

Отмечается, что 2 марта 2020 года в 13:00 было запланировано проведение следственного эксперимента в доме, где было найдено тело Старицкого.

"О необходимости проведения указанного следственного действия собственника помещения оповестили заблаговременно в соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако эксперимент не состоялся в связи с отсутствием супругов Кожар в доме", - говорится в сообщении.

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По словам юристов, на месте происшествия присутствовали представители потерпевших, следователи СО Киево-Святошинского отдела полиции, руководство следственного управления, криминалисты следственного управления, эксперты - баллисты Киевского НИЭКЦ, судебно-медицинский эксперт, судебно-медицинский эксперт - криминалист.

Подчеркивается, что адвокатов Кожары также предупредили о следственном действии: "На что адвокат в телефонном разговоре сообщил, что будет через час и вместе с доверенным лицом даст возможность провести следственное действие в доме Кожары".

"Ожидание владельцев помещения затянулось на 2 часа, после чего прибыло двое лиц, представились адвокатами Леонида Кожары и сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза. По их словам, жена Кожары также находится вместе с Леонидом в больнице в Феофании. И что самое важное, сам Л. Кожара просит без его участия следственный эксперимент не проводить", - говорится в сообщении.

Протоколом проведения следственного действия зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента, добавили в юркомпании.

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Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

Убийство Старицкого: адвокаты экс-главы МИД Кожары не дали провести следственный эксперимент, сославшись на гипертонический криз клиента 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178912
 
 
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А почему этот рыг не арестован? Аваков, а протестующие в Сажарах?
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Тупарь, он бывший госслужащий, к ГБР обращайся!
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Когда за убийство светит вышка - у любого будет "гипертонический криз".
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дайте ему легендарное клетчетое одеяло...... насирову помогло......
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А так можна робити усім громадянам чи тільки особливо заслуженим?
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А он шо бо сих пор не в СИЗО?
Е...ть оце вы НАГОЛОСУВАЛИ ПО ПРИКОЛУ)))
лошкопеды ЗЕленые...
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Будете вы еще плакать кровавыми слезами за свой ПРИКОЛЬНЫЙ ВИБОР)))
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странно что не сбежало еще рыговское чмо
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