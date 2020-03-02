 Похоже на претензии за законопослушность, - в "Нафтогазе" прокомментировали дело, открытое АМКУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Антимонопольный комитет Украины сегодня написал, что подозревает "Нафтогаз" в "злоупотреблениях при определении цен" на газ для нужд населения с 1 ноября 2018 года.

По состоянию на сейчас компания не получала никаких официальных сообщений от АМКУ. Но, похоже, к нам есть претензии за нашу законопослушность", - отмечается в сообщении.

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В "Нафтогазе" напоминают, что цены на газ для населения в 2018 году определялись непосредственно Кабмином. Постановлением КМУ от 19 октября 2018 года утверждено "Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" (ПСО), где есть цена и условия поставки газа для населения с 1 ноября 2018 года. Правительство также обязало "Нафтогаз" продавать газ поставщикам газа для населения на условиях, определенных документом.

"Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО.

Однако есть еще один важный момент: ни один покупатель газа в Украине не обязан покупать газ у "Нафтогаза" на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа - из числа как импортеров, так и частных добытчиков", - отмечают в пресс-службе НАК.

"Нафтогаз" ожидает более подробную информацию от регулятора по начатому производству, чтобы сформировать свою юридическую позицию. "Мы будем всесторонне способствовать установлению истины", - заявляют в компании.

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Напомним, 2 марта Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украина" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.

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