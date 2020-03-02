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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7632) мошенничество (780) махинации (485) Укроборонпром (861)

 Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам, которые расследуют злоупотребления с участием бывших сотрудников предприятий госконцерна.

"В настоящее время различные правоохранительные органы расследуют около 600 уголовных производств относительно злоупотреблений бывших сотрудников "Укроборонпрома" и предприятий, входящих в его состав", - сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для эффективного сотрудничества с органами предварительного расследования в прошлом году госконцерн заключил меморандум о сотрудничестве со всеми правоохранительными органами, в рамках которого все заинтересованные стороны получают любую информацию о деятельности "Укроборонпрома" в рамках действующего законодательства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Сумщине при получении 47 тыс. грн взятки задержан чиновник завода ГК "Укроборонпром". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178910
 
 
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для такого дела нужно 6 миллионов мусаров., так что можно ставить точку на расследовании. Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 4084
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вангую что все 600 случаев были совершены в 2020-году и будут тут же закрыты. Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" - Цензор.НЕТ 6130
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в цій країні ще лишилася хоч якась жива галузь?
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И шото все никак.

То ли дела липовые (но шото ж надо расследовать раз 5 лет говно на вентилятор вбрасывали), то ли страшно представить - страной и даже самим великим ЗЕ управляет не Коломойский, а подлый Порошенко.

Ведь это сразу все объясняет:
- то, что ЗЕ мародерит на войне и не остановил ее
- то, что ЗЕ ведет тайные переговоры с ФСБ
- то, что ЗЕ не провел ни одной реформы и не сдержал ни одного обещания, но объявил реформы Пороха своими
- то, что ЗЕ не может просто так посадить Пороха
- то, что про Укоборонпром есть только свист и ветер, а не доказательная база
- то, что при ЗЕ патриотов и волонтеров стали мочить по поводу и без
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то, что ЗЕ не может просто так посадить Пороха



твой порох откупился ото все посадчиков -


судиям все равно с кого брать и за что -


им главное брать и брать


но ты давай тут топи дальше за мальдивскага камандующего


получил от петюни капейку - -иди купи сои кусок на обед себе,


бо мяса в пост нельзя




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Та я ж и говорю - купил Порох вашего ЗЕ с потрохами еще, когда тот в бане комические куплеты пел. Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" - Цензор.НЕТ 4374

Иначе все эти эпические просеры зебилам не объяснить.
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Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"



6 лет война - 600 уголовных дел в Оборонпроме!!!!

ахренели вообще -
деребан тотальный - у солдат крали ссуки 6 лет
и продолжают
глпадковские пашинские и их падруги таничерновол

так енто 600 только известных счас,

реально 6000

дебилы бл





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Просто интересно, как ты представляешь себе эти "кражи" у солдат? Только про запчасти к танкам через границу в 20 раз дороже ненужно, над этим уже отсмеялись.
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при порохе Укроборонпром работал и производил оружие высокого класса, а сейчас походу просто встанет.. кому же это выгодно?
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