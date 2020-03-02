 Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке", но конкуренты Пташник боятся, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в комментарии журналистам.
"Мы вернулись из 179 избирательного округа, где проходят довыборы в Верховную Раду. Интересная там ситуация: возможно впервые в украинской истории за победу соревнуются женщины-политики. Наша политическая команда там представлена единственным оппозиционным кандидатом Викторией Пташник. И она жалуется, что местные власти, обладминистрация запрещает встречи с ней гражданам в округе. Глава облгосадминистрации за ручку водит за собой кандидата от команды Зеленского.
Мы еще раз хотим озвучить предложение госпожи Виктории Пташник к своим конкуренткам - выйти на теледебаты, чтобы избиратели услышали, как эти кандидаты в Верховную Раду собираются голосовать за закон о рынке земли, как они собираются поддерживать те или иные законы, касающиеся экономики, как они разбираются в проблемах округа", - подчеркнула Геращенко.
Зелёного кота?
ента пташник еще та ******-
цинизм и демагогия 80-го левела
енто онадвигала в раде закон про осбб, чтобы заставить жильцов платить ахметке за все
по 5-10- кратному тарифу,
а если не платить, то отключат весь дом
дубиной побашке енту самопомощь
Вот только из уст соевых это звучит смешно - главсвин как мог от дебатов бегал. С Юлей "ссориться не хотел". Против Зеленского админ ресурсом массовку собрал - все равно просрал выборы
Выбираем артистов или клоунов?
Выбирать нужно по делам её!
Видать где то хвост прижали или приближается мощный прижим хвоста. Скоро (надеюсь ) узнаем, чего это в ней так активность проснулась .