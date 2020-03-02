 Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке", но конкуренты Пташник боятся, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в комментарии журналистам.

"Мы вернулись из 179 избирательного округа, где проходят довыборы в Верховную Раду. Интересная там ситуация: возможно впервые в украинской истории за победу соревнуются женщины-политики. Наша политическая команда там представлена ​​единственным оппозиционным кандидатом Викторией Пташник. И она жалуется, что местные власти, обладминистрация запрещает встречи с ней гражданам в округе. Глава облгосадминистрации за ручку водит за собой кандидата от команды Зеленского.

Мы еще раз хотим озвучить предложение госпожи Виктории Пташник к своим конкуренткам - выйти на теледебаты, чтобы избиратели услышали, как эти кандидаты в Верховную Раду собираются голосовать за закон о рынке земли, как они собираются поддерживать те или иные законы, касающиеся экономики, как они разбираются в проблемах округа", - подчеркнула Геращенко.

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