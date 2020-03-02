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 Политика Украины
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 Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке", но конкуренты Пташник боятся, - Ирина Геращенко

Теледебаты между кандидатами в депутаты по 179 округу позволят избирателям сделать осознанный выбор, а не голосовать за "кота в мешке".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в комментарии журналистам.

"Мы вернулись из 179 избирательного округа, где проходят довыборы в Верховную Раду. Интересная там ситуация: возможно впервые в украинской истории за победу соревнуются женщины-политики. Наша политическая команда там представлена ​​единственным оппозиционным кандидатом Викторией Пташник. И она жалуется, что местные власти, обладминистрация запрещает встречи с ней гражданам в округе. Глава облгосадминистрации за ручку водит за собой кандидата от команды Зеленского.

Мы еще раз хотим озвучить предложение госпожи Виктории Пташник к своим конкуренткам - выйти на теледебаты, чтобы избиратели услышали, как эти кандидаты в Верховную Раду собираются голосовать за закон о рынке земли, как они собираются поддерживать те или иные законы, касающиеся экономики, как они разбираются в проблемах округа", - подчеркнула Геращенко.

Читайте также: Замена правительства ничего не изменит, потому что за всеми некомпетентными решениями власти стоит Зеленский, - нардеп от ЕС Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3178909
 
   
 Топ комментарии
 
Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке"

Зелёного кота?
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Стадіон?.. Чи зелені барани щось нове придумають?
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Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке"

Зелёного кота?
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неее ...за кота в зеленом мешке. Сам кот может быть хоть серый хоть рыжий или трехмастный (как Пташник)..главное что бы мешок был зеленый)). Почему то уверен что и Пташник бы с радостью избиралась именно в зеленом мешке, но чем то не ..вышла. Наверное тем что ранее постоянно перебегала из партии в партию, кидаю Самопомичь под брендом которой пробралась в Раду и пр.
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Стадіон?.. Чи зелені барани щось нове придумають?
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Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке", но конкуренты Пташник боятся,



ента пташник еще та ******-
цинизм и демагогия 80-го левела

енто онадвигала в раде закон про осбб, чтобы заставить жильцов платить ахметке за все
по 5-10- кратному тарифу,
а если не платить, то отключат весь дом

дубиной побашке енту самопомощь
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по стилю твоего сообщения видно, что тебя уже приложили дубиной.
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перевыборы на всех округах показали бы куда более веселую картинку.
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Дебаты, как атрибут здоровой политической конкуренции необходимы.
Вот только из уст соевых это звучит смешно - главсвин как мог от дебатов бегал. С Юлей "ссориться не хотел". Против Зеленского админ ресурсом массовку собрал - все равно просрал выборы
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Теледебаты. Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3815
Выбираем артистов или клоунов?
Выбирать нужно по делам её!
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з якого переляку?уже по округам будуть проводить теледебати?
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Чет Ирку с понедельника - по новой, плющит не по детски.
Видать где то хвост прижали или приближается мощный прижим хвоста. Скоро (надеюсь ) узнаем, чего это в ней так активность проснулась .
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Це ж та Пташник,що зайшла в Раду від Самопомочі,а потім її купив Порох...Потім - якої холєри вона залетіла аж в Харківську область,вона що,звідтам?..Але нехай,продала западенців,продасть і східняків,птаха ще та...
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