 Налоговая: В феврале госбюджет получил на 27,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом

Общие же доходы, за администрирование которых отвечает ДНС, составили 37,1 млрд грн.
Об этом сообщает 24 со ссылкой на ГНС.
"В конце января я пообещал, что налоговая выполнит план по поступлениям в бюджет за февраль. Результат, который мы показали, говорит сам за себя. Хочу заверить всех, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, поэтому будем держать и дальше высокую планку, которую сами же и задали. Что бы ни происходило вокруг нас, налоговая будет выполнять свою работу все эффективнее", - в связи с этим заявил председатель ГНС Сергей Верланов.
Также в Государственной налоговой службе подчеркнули, что в феврале госбюджет получил на 27,6%, или на 8,0 млрд грн, больше, чем в феврале 2019.
Отмечается, что в прошлом месяце главным источником перевыполнения доходов стали поступления от НДС благодаря повышению эффективности его администрирования и внедрению обновленной системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных. Они составили 20,8 млрд грн, что на 1,9 млрд грн, или 9,8%, больше, чем в феврале 2019 года.
Кроме того, в налоговой отметили, что в феврале в рамках борьбы с теневым рынком подакцизных товаров в полном объеме были выполнены индикативы по спирту (142,2%), ликероводочной продукции (111,3%), пиву (127,0%) и табачным изделиям (100%).
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил Сергея Верланова за отличную работу и назвал руководство Государственной налоговой службы коллективом честных профессионалов.
Падение промышленного производства за январь составило 5,1%.
Госбюджет недовыполнен по доходам на 37,8 млрд грн(без учета запланированного ранее уменьшения доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн = итого МИНУС 57.9 млрд.грн), - Счетная палата опровергает цифры в отчете Кабмина.
"Счетная палата ознакомилась с Отчетом. И в пределах нашей компетенции имеем несколько комментариев по отдельным достижениям правительства в 2019 году ".
По его словам, в отчете правительства отмечено, что выполнение утвержденного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" показателя доходной части государственного бюджета составило 99,1%.
"Однако выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%. Невыполнение плана доходов на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн", - сказал глава Счетной палаты.
Также он отметил, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет заранее оплаченных налогов.
"Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд грн. В декабре 2018 показатель был 3,9 млрд грн"
Опровергли в отчете правительства и ложь об уменьшении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. "Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%"
интересные цифры...) за лютий
хвалятся там - где им нужно просто молчать:
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ (сальдо) 95,3% -3 510,5 млн.грн.
и при этом налогов содрали больше - вымывают оборотные средства у бизнеса.
МИТНІ ОРГАНИ.... -7 905,6млн.грн...... 69,6%
потому что в декабре 2019го также собирали налоги наперед..
Лохи-инвесторы, несите ваши денежки.
"На простака не нужен нож ..."