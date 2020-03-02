EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  490  13
Материалы по теме:
Все про:Россия (75085) санкции (7597) Швеция (526) Линде Анн (1)

 Швеция сохранит санкции против РФ, пока будет существовать их причина, - глава МИД Линде

Швеция сохранит санкции против России, пока будет существовать их причина - то есть агрессия РФ против Украины, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Наше твердое убеждение, что мы должны сохранять санкции, пока причина, по которой мы их ввели, все еще существует. В то же время мы надеемся, что Минские и нормандские договоренности будут имплементированы полностью", - сказала она на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Линде отметила, что собирается во вторник, 3 марта, посетить Донбасс.

"Мы также обсудили ситуацию населения на восточной Украине, и мы будем там завтра. Так что я надеюсь, что мы сможем поговорить с людьми напрямую", - пояснила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии

Глава МИД Швеции также заверила, что во время председательства ее страны в ОБСЕ в 2021 году вопрос Украины будет одним из главных в повестке дня.

"Швеция будет держать Украину высоко на повестке дня во время нашего будущего председательства в ОБСЕ. Наш общий интерес - это сохранение общей структуры европейской безопасности, а также всеобъемлющей системы безопасности ОБСЕ", - подчеркнула Линде.

Источник: https://censor.net.ua/n3178902
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Причина - макшане в рассисе. Вот когда переберутся на родину, в Монголию -тогда и санкции снять.
 показать весь комментарий
 
свеи могли б помочь украине с оружием - передать с десяток тяжеловооруженных карлссонов, живущих на крыше Швеция сохранит санкции против РФ, пока будет существовать их причина, - глава МИД Линде - Цензор.НЕТ 5257
 показать весь комментарий
 
 
кацап ти ідеш відразу в подорож до полового органу
 показать весь комментарий
 
 
паРаша - самоизолированная, злобная, ненавидящая весь мир
и ненавидимая всем миром, тоталитарная система, находящаяся в процессе
непрерывной деградации под надежным наркозом из сказок о православии. не станет паРашы - не станет и причин для санкций против нее.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно усиливать санкции против РФ всем миром!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх