 Швеция сохранит санкции против РФ, пока будет существовать их причина, - глава МИД Линде

"Наше твердое убеждение, что мы должны сохранять санкции, пока причина, по которой мы их ввели, все еще существует. В то же время мы надеемся, что Минские и нормандские договоренности будут имплементированы полностью", - сказала она на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Линде отметила, что собирается во вторник, 3 марта, посетить Донбасс.

"Мы также обсудили ситуацию населения на восточной Украине, и мы будем там завтра. Так что я надеюсь, что мы сможем поговорить с людьми напрямую", - пояснила она.

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Глава МИД Швеции также заверила, что во время председательства ее страны в ОБСЕ в 2021 году вопрос Украины будет одним из главных в повестке дня.

"Швеция будет держать Украину высоко на повестке дня во время нашего будущего председательства в ОБСЕ. Наш общий интерес - это сохранение общей структуры европейской безопасности, а также всеобъемлющей системы безопасности ОБСЕ", - подчеркнула Линде.