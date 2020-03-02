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 Политика Украины
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Все про:инвестиции (957) коррупция (7632) Швеция (526)

 Работающие в Украине шведские компании отмечают как требование номер один - более прозрачное законодательство и более решительную борьбу с коррупцией, - глава МИД Линде

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отмечает, что для работы шведских компаний, в частности IKEA, на украинском рынке важны прозрачное законодательство и борьба с коррупцией в Украине.

"IKEA является частной компанией, и мы как государство не имеем рычагов влияния на их решение. Но я как бывший министр торговли должна проинформировать вас о том, что шведские компании, работающие на украинском рынке, отмечают как требование номер один – более прозрачное и понятное законодательство, а также более решительные шаги украинского правительства по преодолению коррупции", - сказала она на брифинге после встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, реагируя на его реплику о возможном приходе компании IKEA в Украину, , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Линде указала, что в Украине сейчас активно внедряются антикоррупционные реформы, и в Швеции высоко оценивают эту деятельность.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178900
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. решала в виде инвестняни шведов не устроит, когда зажопный районный суд по желанию Портнова или Коломойского может остановить работу компании.
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Вот после немцев и шведы плюнули в лицо величайшего лидера современности Зеленского. Оказывается им тоже не нужны няньки...
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А потом менты могут прийти и отобрать всё имущество, а менеджеров закошмарить.
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Т.е. решала в виде инвестняни шведов не устроит, когда зажопный районный суд по желанию Портнова или Коломойского может остановить работу компании.
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А потом менты могут прийти и отобрать всё имущество, а менеджеров закошмарить.
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Это уже вопросы экологии. У нас СБУ и МВД - рьяные борцы за окружающую среду.

Поэтому Лакшми Миттал свои деньги теперь из Украины выводит, а не заводит в нее.
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Вот после немцев и шведы плюнули в лицо величайшего лидера современности Зеленского. Оказывается им тоже не нужны няньки...
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мы уже всё побороли.... президент, кабмин и нянечки ждут инвесторов.....
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ИКЕА заходила на рынок Украины, но тот уровень коррупции , с которым они столкнулись, их не устроил
Вообще - ИКЕА прекрасная компания
В ЕС большинство пользуются ее товарами и мебелью
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Кто они такие чтобы нашим чинушам указывать?
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Значит, работы бесценного Авакова они не ценят.
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украина-це инкубатор бизнеса, где цыплят считают по членским взносам
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Ишь чего шведы надумали...да еще и поучать вздумали молодую зеленую кАманду профи.. Работающие в Украине шведские компании отмечают как требование номер один - более прозрачное законодательство и более решительную борьбу с коррупцией, - глава МИД Линде - Цензор.НЕТ 850
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вся фигня в том, что зеленый принтер не выдержал турборежима - масло в голове закончилось........
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схоже шведи куди більше оптимісти ніж навіть наші громадяни, яких понад 6 000 000 виїхало на заробітки, а дехто і постійно
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На таких условиях мы и сами можем развивать бизнес!
Вы попробуйте ...
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А что, шведам этого фото из сериала мало? Надо же, а зебобам хватило...
Шведські компанії, які працюють в Україні, зазначають як вимогу номер один - прозоріше законодавство і рішучішу боротьбу з корупцією, - глава МЗС Лінде - Цензор.НЕТ 6743
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