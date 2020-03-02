EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  723  7
Все про:НАБУ (3068) увольнение (1833) Юрчишин (52) Сытник (759)

 По закону нет оснований уволить Сытника, разве что по собственному желанию, - Юрчишин

Первый заместитель председателя комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин заявил, что сейчас по закону директора НАБУ Артема Сытника нельзя уволить. С должности его могут снять только по результатам аудита, или по собственному желанию.

Об этом Юрчишин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В правовом государстве основания для отставки должны полностью соответствовать закону. Мы имеем абсурдную ситуацию, когда человек, который внесен в так называемый "реестр коррупционеров", может возглавлять Национальное антикоррупционное бюро. По закону нет оснований Сытника снять с должности. Среди законодательного перечня оснований - нет решения о привлечении к ответственности за административные правонарушения. Разве что Сытник сам сложил бы полномочия. Еще один возможный вариант - это его увольнение по результатам аудита", - сказал Юрчишин.

По его словам, аудит является новым форматом подотчетности для Украины.

"Это когда основанием для увольнения руководителя правоохранительного органа не может быть политическое решение. То есть отставку не может инициировать премьер, президент, депутаты, потому что они сами подследственные и они в конфликте интересов", - рассказал нардеп.

По его словам, за 4 года так и не провели ни одного аудита.

"Что на самом деле сейчас должна бы делать ответственная политическая элита страны? Не инициировать незаконное постановление об увольнении, которое будет Сытником обжаловано в любом суде, и он выиграет это дело. И мы дальше единственное, чего добьемся, что антикоррупционная структура, и так теряя доверие, будет еще больше ее терять. Нужно было оперативно инициировать выбор аудиторов. Дать им полномочия, прежде всего усовершенствовав закон. Гарантировать независимость этих аудиторов, в идеале привлекая людей, имеющих опыт проведения аудитов в развитых демократических странах. И это вполне реалистично сделать", - сказал Юрчишин.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внесение Сытника в реестр коррупционеров законно и являлось бы основанием для увольнения любого прокурора, - Холодницкий

Источник: https://censor.net.ua/n3178895
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сытник харя такая с волчьей хваткой до денег..и хапявы не когда не уйдет
 показать весь комментарий
 
А РАЗВЕ В ПРАВАВОМ ГОСУДАРСТВЕ БЕЗДАРНАЯ ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ С ПОМОЙКИ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ ?
 показать весь комментарий
 
Насобирал один зеленый ёжик мухоморов, а снять не может - закон не пускает. Так шо жрите.
 показать весь комментарий
 
Тіко ця абсурдна ситуація напрягає? А призначення адвоката Янеовоча в ДБР, яке розслідує справи Майдана та про держзраду того ж овоча - не абсурд, нє? Міноздоров очолює людина, яка про медецину знає лише з серіалу про доктора Хауса (і то, якщо дивилась) - теж не абсурд? Міносвіти очолює людина, яка в одному реченні робить 3 і більше помилок - зовсім не абсурд? Ну і вишенька - Прем'єр, який нічого не розуміє в економіці. Все це не абсурд?
 показать весь комментарий
 
 
Человек с совестью сгорел бы от стыда попав в реестр коррупционеров и воглавляя Антикоррупционное бюро
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх