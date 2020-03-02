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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11674) отставка (2525) Коляда Оксана (41)

 Разговоров об отставке лично со мной никто не вел, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку.

"Таких разговоров лично со мной никто не вел", - сказала Коляда в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, проводились ли с ней беседы относительно отставки и замены министра ветеранов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня сообщалось, что на заседании рассмотрят ряд вопросов, связанных с Кабинетом министров – в частности, с кадровыми вопросами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178891
 
 
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У них эти дни полный бардак, разброд и шатания. Левая рука не знает что делает правая и наоборот.
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Зеленое министерское стадо бьет мандраж....кого? Ночами не спят....
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А авакян рюкзокович спит спокойно...свое министерское кресло он купил на всю каденцию осла оманского...еще перед выборами...
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