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 После завершения карантина на лайнере Diamond Princess украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину, - Пристайко

После завершения карантина на круизном лайнере Diamond Princess в связи с коронавирусом работающие на нем украинцы смогут продолжать работу или вернуться в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Более 20 людей находятся сейчас на лайнере, который находится в порту города Иокогама. И как только период (карантина. - Ред.) закончится, тогда эти люди будут вольны ехать, куда они хотят, продолжать свою работу, а они являются членами команды этого лайнера, или вернуться в Украину", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также заверил, что Украина готова ко второй эвакуации граждан Украины из Китая, как только появится такая необходимость.

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"В Китае, где остаются украинские граждане, наше консульство поддерживает постоянную связь с гражданами, и мы готовы к эвакуации, как только будет в этом надобность или готовность этих граждан", - подчеркнул Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3178888
 
 
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Ну просто капитан очевидность...
Разумеется или продолжить работать или вернутся домой...а какой еще третий вариант есть у пристайки...??
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можно еще провести яркий суббботник с участковым
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можно подумать Пристайко имеет отношение к их трудоустройству или запретить куда им ехать .., ляпает а бы ляпать..
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- Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, - сказал он, - вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты... Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь. - Назначаю тебя послом! - поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. (с)
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я бы выбрал санжарский санаторий вместо лайнера))
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После лечения в японских клиниках...
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Какая работа на чумном корабле? Кто пожелает прокатиться на нем?
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Сделают соответствующую скидку, и наши турысты бросятся на дешевизну рядами и колоннами.
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