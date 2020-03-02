 После завершения карантина на лайнере Diamond Princess украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину, - Пристайко

"Более 20 людей находятся сейчас на лайнере, который находится в порту города Иокогама. И как только период (карантина. - Ред.) закончится, тогда эти люди будут вольны ехать, куда они хотят, продолжать свою работу, а они являются членами команды этого лайнера, или вернуться в Украину", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также заверил, что Украина готова ко второй эвакуации граждан Украины из Китая, как только появится такая необходимость.

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"В Китае, где остаются украинские граждане, наше консульство поддерживает постоянную связь с гражданами, и мы готовы к эвакуации, как только будет в этом надобность или готовность этих граждан", - подчеркнул Пристайко.