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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2978) задержание (5605) Интерпол (473) Россия (75085) Мельничук Сергей (39)

 Интерпол пересмотрит запрос РФ о розыске и задержании Мельничука, - Аваков

Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации уголовной полиции (МОУП) Интерпол для незаконного преследования в других странах мира наших граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная такая ​​провокация совершена правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины С.Мельничука, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области РФ. МВД Украины и Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола Национальной полиции Украины заявляют о недопустимости злоупотребления инструментами МОУП Интерпол согласно ст.3 Устава этой организации, запрещающей политически мотивированное преследование лиц", - заявил Аваков.

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"По дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины С.Мельничук смог вернуться домой. В то же время Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании С.Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации", - акцентировал министр.

"Я, как министр внутренних дел, обратился к Генеральному секретарю МОУП Интерпол господину Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотреблений РФ своими правами государства-члена организации. МВД Украины напоминает, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В частности в отношении таких политических и общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и др. Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование, которое недопустимо в соответствии со ст.3 Устава МОУП Интерпол. Всего за последние годы благодаря своевременному вмешательству Нацполиции Украины удалось обеспечить предотвращение незаконного ограничения прав около 30 наших соотечественников, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов МОУП Интерпол. Надеемся, что эта очередная провокация РФ в отношении гражданина Украины С.Мельничука не достигнет своей цели, и он сможет вернуться домой", - резюмировал Аваков.

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Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Источник: https://censor.net.ua/n3178880
 
 
 Топ комментарии
 
Интерпол явно контролируют кацапы
А шо Украинская разведка достаточно большой страны с 40 млн населением сделала для контроля Интерпола ? НИЧЕГО
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так, вони намагались керівника свого протягти, але не змогли. Зараз мають там заступника.
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Семен Семеныч, оказывается надо было справа налево читать запрос.
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Что непонятного? На обмен....Клоуну и педофилу развлекуха. Потом плешивый еще наловят, и снова шут гороховый будет скрипеть из телевизора про мир и дружбу, а быдло73 аплодировать. Под шум оваций уведут земельку, и все что еще там осталось. Цирьк!
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что вы хотите сказать? можете выражаться яснее?
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Порох когда создал АЙДАР сказал ****** кремля...я тебя сцуку кгбэшную сожру Интерпол пересмотрит запрос РФ о розыске и задержании Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 2464Франсуа Олланд не даст сбрехать Интерпол пересмотрит запрос РФ о розыске и задержании Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 503
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Интерпол явно контролируют кацапы
А шо Украинская разведка достаточно большой страны с 40 млн населением сделала для контроля Интерпола ? НИЧЕГО
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так, вони намагались керівника свого протягти, але не змогли. Зараз мають там заступника.
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Хорошее видео про эпоху застоя Меркель . Там прямо говориться, шо раша создала институты- прослойки в ЕС и мире для лоббирования своих интересов
https://youtu.be/6LH3u56AhFU
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Зебилы, вы можете себе представить такую внешнюю политику при Порохе? Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 7895
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Аваков, сколько можно вытягивать своих добробатов, такие как Мельничук не патриоты, а грабители простых людей. Отжали сколько смогли и теперь по Европе катаются!
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Порошенко,Коломойский,Аваков/ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский /Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков 23.02.19 / Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Мельничук напал на сраную РАБссию...отжать ГрязьПром и Роснефть...хтел...фошызд *****... Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 8070 Інтерпол перегляне запит РФ про розшук і затримання Мельничука, - Аваков - Цензор.НЕТ 8070
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Мельничук ну ты дурак. что ли ? Какого хера вы претесь в ЕС , где Интерпол под Парашей .
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