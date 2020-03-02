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 Политика Украины
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 Главы МИД Украины, Швеции, Канады, Великобритании и Афганистана проведут телефонный разговор о расследовании авиакатастрофы в Иране, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что распространение коронавируса в Иране не препятствует расследованию катастрофы украинского пассажирского авиалайнера.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Коронавирус не помешал проводить эту работу. У нас есть посольство на месте, есть контакты с иранской стороной", - заявил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину приедет делегация из Ирана по расследованию катастрофы украинского самолета, - Пристайко

По его словам, он обсудил расследование сбивания украинского самолета в Иране с министром иностранных дел Швеции, а через несколько дней в Украину прибудет министр иностранных дел Канады и в ходе визита министры проведут телефонный разговор вместе со своими британским и афганским коллегами о ходе расследования катастрофы.

Отметим, что на сегодня в Иране подтвердили 385 новых случаев заболевания, общее количество выросло до 1501. Всего в этой стране от коронавируса умерли 66 человек. В Иране самая высокая смертность из-за нового штамма болезни после Китая.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3178877
 
 
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Может Приставйка хотела сказать Омана?
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Сейчас всех непосредственных иранских исполнителей типа "вирус убьет" и концы в воду.
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Надо каждую неделю говорить, что будут изменения в правительстве, и у нас все очень быстро наладится на всех фронтах.
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проведут / доказывает свою нужность хапуга.Что он нужник.
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