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 Политика Украины
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Все про:Греция (546) задержание (5605) Интерпол (473) Россия (75085) Мельничук Сергей (39) Пристайко (429)

 Мы не смогли предупредить Мельничука о внесении в базу Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне, - Пристайко

Украинский консул в Салониках встретился с экс-командиром батальона "Айдар", бывшим народным депутатом Верховной Рады VIII созыва Сергеем Мельничуком, задержанным в Греции в воскресенье, обстоятельства дела выясняются, заверил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Консул встретился еще ночью, сразу после того, как было сообщение о том, что это произошло. Консульскими каналами было сообщено о задержании гражданина, как это должно быть. На данный момент происходит выяснение обстоятельств этого дела. Наше генеральное консульство в Салониках постоянно находится контакте, наш консул находится там", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр пояснил, что Мельничука не смогли предупредить о том, что его имя занесено в базы Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне.

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"По последней информации, это задержание произошло из-за сообщения РФ на двустороннем уровне между Грецией и РФ, внесено в базы данных Интерпола. Именно потому этот человек был задержан. Именно потому, что было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола мы не могли предупредить этого гражданина о том, что его фамилия находится в этом списке", - отметил глава МИД.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Источник: https://censor.net.ua/n3178873
 
 
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ну а что вы вообще успеваете сделать по жизни?)
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Пристайко также не смог за год своей работы объяснить Греции, что в Украине кацапская агрессия и война и все наши военные будут кацапами выдаваться за преступников.Это промахи власти и она пусть отвечает за свою хреновую работу и выпутывает человека из этой ситуации. Нафантазировали себе освобождение Донбасса мирным путем и сидят, ждут выборы.Идиоты.
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И детей возить с собой. Девятимесячный мальчик прямо мечтал увидеть Грецию, а беременной очень полезно *********** по странам.
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НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА, ДРИСТАЙКО! НУ, КАКОЙ С ТЕБЯ МИДовец? ТЕБЕ БИЛЕТЫ ПРОДАВАТЬ НА ШОУ 95 го КВАРТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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кацапня.пристайко тут точно ни при чем.а вот то,что вы на него гавкать стали как раз перед предполагаемой отставкой по инициативе зеленского-симптоматично
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риторически: а разве есть такое, где они не обосрались?
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а интересно ,почему михуэля карлсона ни один интерпол не берет?он что,уже не главный врах *****?
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Интерпол работает на двухсторонней уровне?
Что за бред?
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Удивляет другое, что кацапье повносило в базы наших добровольцев, а наши бараны не шевеляться ... кто-нибудь слышал, чтоб Интерпол задержал, например, фашиста живодера мильчакова, не знаю, как сейчас но в прошлом он спокойно посещал европейские страны, или прилепины разные и прочее говно
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удивляет нахрен ентот атошник мельничный подался в грецию

укр закарпатского отдыха мало ему было??

еще окажется, что по дагавору с новой властию Сам пашел ,
чтоб больше шуму вокруг и менять его- зарабатывать имидж
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Так тут недавно какой то прокурор распинался что в розыск интерпола нельзя вносить росиянских убийц совершавших преступления в Украине потому что это не по ихним правилам. А тут росиянцы оказываются кого и как хотят вносят и интерпол задерживает.
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проводить в ответ такие же действия ума видно не хватает. А ведь кацапье по миру шляется огого! Мы не смогли предупредить Мельничука о внесении в базу Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1773
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Мы не смогли предупредить Мельничука о внесении в базу Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне, - Пристайко



имею всего 1 вапрос

1. какого хр ентот герой атошник поперся в Грецию??
погреть задницу на солнышке свою и жены??

в Турцию не захотел - типа турцыя то для быдла??

захотел илитный отдыхх

дебил мельничныйатошный конченный

так он и айдаром командовал, как счас своей задницей
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А тебя чего пучит? Ягель жри, аленя паси...
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Сборище недоделков, что вы вообще можете успеть?
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