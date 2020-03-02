 Мы не смогли предупредить Мельничука о внесении в базу Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне, - Пристайко

"Консул встретился еще ночью, сразу после того, как было сообщение о том, что это произошло. Консульскими каналами было сообщено о задержании гражданина, как это должно быть. На данный момент происходит выяснение обстоятельств этого дела. Наше генеральное консульство в Салониках постоянно находится контакте, наш консул находится там", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр пояснил, что Мельничука не смогли предупредить о том, что его имя занесено в базы Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне.

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"По последней информации, это задержание произошло из-за сообщения РФ на двустороннем уровне между Грецией и РФ, внесено в базы данных Интерпола. Именно потому этот человек был задержан. Именно потому, что было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола мы не могли предупредить этого гражданина о том, что его фамилия находится в этом списке", - отметил глава МИД.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.