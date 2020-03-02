 Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей, - Пристайко

"Мы тоже считаем, что максимальное количество достигнутых договоренностей должно быть выполнено. К сожалению, в российской системе, когда от президента зависит решение практически всех вопросов, встреча с лидером России является очень важной для дальнейшего прогресса. Именно поэтому мы бы не хотели откладывать эту встречу. Но, наверное, именно это понимает и Россия, когда говорит, что встреча пока не планируется", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Пристайко подчеркнул, что пока из всех семи договоренностей лидеров стран "нормандского формата" в Париже "реализован более-менее" обмен пленными. "Мы очень рады, что это произошло, надеемся, что следующий обмен вернёт из заключения почти 200 украинцев. Из оставшихся шести договоренностей, что остались, даже по прекращению огня до настоящего времени успех не был достигнут, что подтверждается очередной смертью нашего военнослужащего", - пояснил он.
Пристайко указал, что в коммюнике по итогам парижской встречи лидеры государств не записали четкую конкретную дату следующей встречи, поэтому постоянно возникают спекуляции по этому вопросу.
"Вот такая простая ситуация: четыре месяца, в апреле, но конкретной даты нет. Поэтому мы рассчитываем, работаем, но не обязательно это должно произойти именно в апреле", - резюмировал он.
"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.
"Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом;
- прекратил бы, любые отношения с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону, принимаем всех, дальше спецслужбы разбираются "кто есть кто";
- арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников Медведчука, Рабиновича, Коломойского, Портнова, Лукаш, Трубу (организация государственного переворота и организованная группа);
- запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций (ОПЗЖ, ОП, ПШ и т.п.);
- национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты (Интер, 112, Ньюз ван, ЗИК, наш, страна.юа, Вести и т.п.);
- изменил бы, в турборежиме, закон о гражданстве (ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто против Украины); есть хороший прибалтийский - европейский образец;
- опять таки же, в турборежиме, принял бы законы "об оружии", "о национальной территориальной обороне", "о земле", "о развитии малого и среднего предпринимательства", "о политических партиях" и др;
- немедленно бы, реформировал и провел кадровые изменения в ВСУ и СБУ;
- не допустил бы, отмены или отрицательной ревизии законов "о люстрации" и "об амнистии";
- прекратил бы любую незаконную борьбу с политической оппозицией, встретился бы с женщинами-патриотами, и забрал бы свои "пасквили" на них, прекратив политические преследования".