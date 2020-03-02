 Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Anadolu.
"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии", - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.
Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.
"Турция в своих действиях опирается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", - сказал Эрдоган.
Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.
Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то "вскоре лишатся головы".
Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.
Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: "С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов".
Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.
Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что количество турецких военных, погибших при российско-сирийской ракетной атаке в Идлибе, выросло до 36. Уничтожены 2100 асадитов и 300 единиц техники режима.
г-н Эрдоган...возьмите шефство над нашим..э...каквыегоназываете...
А ведь так должно было бы проходить разведение сторон в ООС, если бы у нас был президент и главнокомандующий, а не клоун и колаборант.
- викарбуйте це в кожного президента України на лобі , щоб знали й пам'ятали , "миролюбці" , прокляті на віки .
Из многочисленных сообщений, поступающих как от турецкой стороны, так и от лапте-скрепных алавитов, удары действительно массированные и что называется - сметающие.
Турки уже не слишком вникают в то, чего и сколько они покрошили. Например, по танкам они перевалили за 100 штук сожженных и дальше - плюнули на эти подсчеты и просто жгут, все что находится в операционной зоне.
Симптоматично, что с начала операции они старались подсчитывать конкретный урон, нанесенный противнику, а теперь они утратили к этому интерес, поскольку работает эффект больших чисел. Вместо этого, идет подсчет чего-то более крупного.
В самом деле, российское руководство не интересует, сколько их лапотников и где покосили, будь то ДАП, Хишам или вот теперь Идлиб, то почему этим должны себя обременять турки?
Да, они помогают своим соплеменникам и просто тем, кто бежит от освободителей. Да, они вносят свой вклад в будущее новой Сирии, когда лапотников либо докрошат, либо они ретируются оттуда, прихватив живого, либо не очень - Асада.
Кстати, с утра шла информация из Франции (почему-то) о том, что Асад уже наложил на себя и покончил. Понятно, что подтверждения этой информации нет, но судя по всему Башар «Шея» Асад - не из тех, кто способен покончить, наложив на себя. Но тут уже не так важно, как все будет, сам он это сделает или ему помогут союзники, придушив расплетенными лаптями, главное, что у Сирии наконец появится будущее.
Ну и уже пошел поток пленных, захваченных в бою. Говорят, что там уже обнаружили русских, которые пытались убедить пленивших их, что они не россияне...
ANTI-COLORADOS
Российские агенты Осел Оманский как и Лолита Мальдивская навсегда останутся в народной памяти как предатели Украинского народа как и все "украинские" резиденты до этого.
А тем временем через три дня ползет на карачках в Кремль, лобызать Путину сапог.
Ничего не напоминает?
вы ребятки тут своей двуличностью порядком в ориентирах потерялись. намекаю - Д....сс. отличие в том что РФ старательно делает вид что ее войск там нет, а Турки вторглись нагло и безапеляционно, как слон в посудную лавку.