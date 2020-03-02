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Все про:Россия (75085) Сирия (2892) Эрдоган (478)

 Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии", - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.

Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.

"Турция в своих действиях опирается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", - сказал Эрдоган.

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Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.

Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то "вскоре лишатся головы".

Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.

Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: "С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов".

Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что количество турецких военных, погибших при российско-сирийской ракетной атаке в Идлибе, выросло до 36. Уничтожены 2100 асадитов и 300 единиц техники режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3178869
 
 
 Топ комментарии
 
Мочи кацапо-фашистов эрдоганушка,тебе всё зачтется
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Опять карликовому фюреру кожаный нож пониже спины)))
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По факту все наоборот. Ассадиты сегодня вернули город Саракиб.
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Навпаки це 2100 загиблих турка і 33 асадита, а той райцентр то таке.
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кацапня,шо ,обидно? скоро вам эрдоган к 9 мая свежих дидов на палку подгонит.уже первенцы пошли Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 8103
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А уж тем более это не Поросенко который с мокрыми штанишками подписал позорный Минск.
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Вам это кому? Позвольте поинтересоваться, что-то запах лаптей
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Такого , який живе не по закордонах , а в своїй країні і дбає про неї , а не про свій бізнес .
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Ну, такий президент не може заперечувати національну ідею. Тому потрібно в бирати: або здоровый націоналізм, який передбачає захист національних інтересів завжди і всюди, або те, що є зараз. На жаль, реалії саме такі. Але українці національну ідею замінюють ідеєю дешевого популізму.
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У нас був кращий , але зефілітіки вибрали позорисько ...
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Мочи кацапо-фашистов эрдоганушка,тебе всё зачтется
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Опять карликовому фюреру кожаный нож пониже спины)))
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ой как хорошо умеет убеждать! (и даже в бельма заглядывать никому не надо)
г-н Эрдоган...возьмите шефство над нашим..э...каквыегоназываете...
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Осел оманский учись как нужно с пуйло говорить а не на коленях пощады выпрашивать
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Читать научись, Эндоган не имеет претензий к пуйлу.
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"Не отойдете - лишитесь головы".

А ведь так должно было бы проходить разведение сторон в ООС, если бы у нас был президент и главнокомандующий, а не клоун и колаборант.
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Эндоган много говорит, а тем временем сегодня ночью сирийская армия вновь вернула контроль над стратегически важным городом Саракибом. Про то что Турция не имеет претензий к рашке и Ирану вообще просто нет слов.
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сразу видно русского имперца по тексту. Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 3124 .Эрдогану важно не держаться за сирийские города как мыслят россияне, он перемалывает российско-асадовские войска и технику. А города без асадитов сами перейдут под контроль сирийской оппозиции
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"Турция в своих действиях опирается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", - сказал Эрдоган.Источник: https://censor.net.ua/n3178869
- викарбуйте це в кожного президента України на лобі , щоб знали й пам'ятали , "миролюбці" , прокляті на віки .
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Он еще сказал что наступает на Идлиб чтобы принести "достойную жизнь" сирийцам, что все это из-за сирийских мигрантов бегущих в Турцию. Сумасшедший диктатор просто захватывает часть Сирии.
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вопрос каким хреном россия там делает? она же вывела своих ихтамнетов недавно.. 3 или 4 раза подряд
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Правильно, пускай европа прочуствует последствия договоров с россией
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Госодин Б.Асад))) Вы красавчег............. Пока, только Вы один, решились показать руззгем, что их, и их приспешников, место в помойной яме.... Вместе с их разорваными и полусгнившими трупами(((((((((((((
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Тем временем, в Турции продолжается операция по принуждению Путина к мысли о том, что «не все скоту масленица». Всю ночь по позициям «освободителей» работала артиллерия и авиация.
Из многочисленных сообщений, поступающих как от турецкой стороны, так и от лапте-скрепных алавитов, удары действительно массированные и что называется - сметающие.
Турки уже не слишком вникают в то, чего и сколько они покрошили. Например, по танкам они перевалили за 100 штук сожженных и дальше - плюнули на эти подсчеты и просто жгут, все что находится в операционной зоне.
Симптоматично, что с начала операции они старались подсчитывать конкретный урон, нанесенный противнику, а теперь они утратили к этому интерес, поскольку работает эффект больших чисел. Вместо этого, идет подсчет чего-то более крупного.
В самом деле, российское руководство не интересует, сколько их лапотников и где покосили, будь то ДАП, Хишам или вот теперь Идлиб, то почему этим должны себя обременять турки?
Да, они помогают своим соплеменникам и просто тем, кто бежит от освободителей. Да, они вносят свой вклад в будущее новой Сирии, когда лапотников либо докрошат, либо они ретируются оттуда, прихватив живого, либо не очень - Асада.
Кстати, с утра шла информация из Франции (почему-то) о том, что Асад уже наложил на себя и покончил. Понятно, что подтверждения этой информации нет, но судя по всему Башар «Шея» Асад - не из тех, кто способен покончить, наложив на себя. Но тут уже не так важно, как все будет, сам он это сделает или ему помогут союзники, придушив расплетенными лаптями, главное, что у Сирии наконец появится будущее.
Ну и уже пошел поток пленных, захваченных в бою. Говорят, что там уже обнаружили русских, которые пытались убедить пленивших их, что они не россияне...
ANTI-COLORADOS
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Насправді це те, чого ви абсолютна більшість людей не розуміє. Насправді, ця войнушка грає на руку путіну та його колезі по диктаторському цеху ердогану. Чому? Спробую пояснити. 1. Ця многоходовка підриває НАТО з середини. Як? По -перше питання, чи отримала Туреччина погодження від союзників по НАТО на фактично вторгнення в сусідню державу, навіть якщо там править диктатор чи йде громадянська війна, чи біженці з цієї країни ховаються від війни у вас. Раніше це собі могли дозволити лише США, прикриваючись "благими" намірами боротьби з міфічним "терроризмом" та з диктаторами, які загрожують світу ядерною зброєю. Тепер це дає додатковий козир путіну і дозволяє йому оправдувати такі ж самі свої дії для "захищення" своїх інтересів в геополітичній грі, якщо йому тепер це буде потрібно і прикритися від того, що він вже зробив. І такі дії Туреччини йому повністю розвязують руки. 2.Якщо Туреччина самостійно виявила бажання вторгнутися в сусідню державу, навіть з "благими" намірами, то чи готові країни НАТО у випадку загострення та прямих бойових дій з росією підтримати Туреччину і оголосити війну росії. Явно що ні! Тому це бомба, яка підкладена для розвалу НАТО з середини. 4. Ця ситуація дуже сприятлива для підвищення впливу росії на Євросоюз, для подальшої дестабілізації його та залякування. І знову ж таки це бомба ціль якої підірвати Євросоюз з середини. Як я сказав в цій ситуації виграє тільки росія і колега путіна по тоталітаризму Ердоган. Який підвищує і свій статус в світовій геополітиці тим, що самостійно впливає на блок НАТО і чомусь їздить в москву для консультацій узгодження подальших дій, а не в той же Вашингтон. Також це впливає на Євросоюз ердоган фактично виконує погрози, заполонити його біженцями, а потім при скорій потребі він може заявити, що крім наводненням Європи мусульманами, він може за допомогою їх розірвати її так, як він "пригрозив" росії. Тільки тут вже реально. Це помста за те, що Європа зневажливо ставилася до нього раніше, не бачила та не визнавала його «величі» і не захотіла признавати його за свого, а використовувала Туреччину, як просто зону для курортного відпочинку. Та й як християнська Європа може визнавати мусульман за своїх? А от коли її наводнять мусульмати от тоді вона ця Європа буде змушена з цим рахуватися в ущерб своїх інтересів. Але основний кукловод сидить у кремлі і йому все одно хто ви чи мусульмани чи християнм чи будисти чи баптисти чи сатаністи. У нього "граніци" не закінчуються ніде. Ось така картина маслом. А взагалі то світовий порядок зруйнований і далі нічого хорошого для більшості людства чекати не приходиться. Повернулася знову епоха кровожадних диктаторів, які як той КОРОНАвірус вражає все нові та нові держави. А люди в цих державах будуть використовуватися, як мясо для забезпечення кровожерлевих потреб цих диктаторів. І то не важливо чи то турецькі солдати будуть, чи сирійські, чи американські чи російськ,і чи українські чи ще якісь. Час злодіїв, жадібних цинічних рабовласників повернувся. І що він принесе для людства, для мене особисто абсолютно зрозуміло.
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це те, чого ви абсолютна більшість людей не розуміє..... Я ж так и написав, забув тільки додати, тому що дебіли.
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У вас Едуард не видно, що має робити Ердоган, коли асадити з москалями витискають 7 млн біженців на територію Туреччини.
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Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган Великий Правитель Великой Страны навсегда войдет таким в мировую историю.
Российские агенты Осел Оманский как и Лолита Мальдивская навсегда останутся в народной памяти как предатели Украинского народа как и все "украинские" резиденты до этого.
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У отличие от Ататюрка, диктатора Эрдогана забудут на второй день. В первый день праздновать будут.
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Ой сомневаюсь, турки не хотят большой войны и 5 марта будет очередной договорняк в Москве.
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Ах-ха-ха. Киздеть - не мешки ворошать. Как же не повыеживаться, как это у чуреков принято.
А тем временем через три дня ползет на карачках в Кремль, лобызать Путину сапог.
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"Я сын турецкоподданного,и,следовательно,потомок янычаров.Я вас не пощажу,если вы будете меня обижать.Янычары не знают жалости ни к женщинам,ни к детям,ни к подпольным советским миллионерам"... (с)
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Ivan Ivanov 036c97a9, в чому ви бачите відмінність ***** від Ердогана?
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ТУРЕЦКАЯ ВЕСНА ??7 . Всего одним вылетом , - ТУРЕЦКАЯ авиацыя загнала под лавку все межгалактичесские дерижабли 12 поколения рассийсских карателей.. . Вчера касапы хотели создать хоть какую то победоносную картинку для своих телезрителей , и атаковали на донбассе украинцев.. . НО и ТАМ ПОЛУЧИЛИ по щам.. . около 30 - поехали на концерт к кобздону.. . 4 танка на металолом и еще какие то желизяки.. . https://uploads.disquscdn.com/images/85c4e116b46a026a9e84aa127240eab62c05959c8e515b32ef2e4dd88cd10adf.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1a309a893f89695577b99075472410420fbc446b7c57ad724a80a4029d55400c.jpg ..... . //........
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Лол. Читаю комменты и угараю. А ничего, что Турция влезла на территорию Сирии с целью помочь оппозиции Асада? А потом начала верещать , что на нее бедненькую напали. В Сирии. На турецких военных. В Сирии, ага.
Ничего не напоминает?
вы ребятки тут своей двуличностью порядком в ориентирах потерялись. намекаю - Д....сс. отличие в том что РФ старательно делает вид что ее войск там нет, а Турки вторглись нагло и безапеляционно, как слон в посудную лавку.
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