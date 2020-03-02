 Есть все основания уже сейчас проводить референдум по земельной реформе, - Тимошенко

Об этом она сказала во время брифинга в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Она заявила, что существует решение судов, которые свидетельствуют о существовании закона о референдуме.

"Местный суд, Апелляционный Суд и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года... Мы сейчас требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а принять закон о референдуме от 1991 года и провести его", - сказала Тимошенко.

Тимошенко отметила, что надо заставить власть прекратить распродажу земли и намерена объединяться со всеми другими оппозиционными партиями, с общественными организациями, аграрными союзами и фермерскими организациями в связи с этим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 62% украинцев на референдуме выступили бы против рынка земли, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА