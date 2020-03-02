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 Политика Украины, Общество
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Все про:земля (1683) референдум (1259) Тимошенко (24413) рынок земли (126)

 Есть все основания уже сейчас проводить референдум по земельной реформе, - Тимошенко

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в решении Верховного Суда от 25 октября 2019 года определено, что после отмены закона о референдуме действует закон 1991 года, который нужно взять за основу и как можно скорее провести референдум по рынку земли.

Об этом она сказала во время брифинга в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Она заявила, что существует решение судов, которые свидетельствуют о существовании закона о референдуме.

"Местный суд, Апелляционный Суд и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года... Мы сейчас требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а принять закон о референдуме от 1991 года и провести его", - сказала Тимошенко.

Тимошенко отметила, что надо заставить власть прекратить распродажу земли и намерена объединяться со всеми другими оппозиционными партиями, с общественными организациями, аграрными союзами и фермерскими организациями в связи с этим.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178866
 
   
 Топ комментарии
 
Дурак ты ? Ещё одна еврейка , за украинцев будет думать ? Она уже украинцев по миру пустила с газом
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Юля,ты же видишь,какие гниды у власти.Тупые,недалекие ,не первой молодости дебилы.Дави их,а украинцы помогут.
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Евреям надо скупить украинскою землю ! Что тут не понятного ?
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Реальный бой между русским и турками в #Идлибе

Вот так воюют ихтамнеты, который там нет и которые все "асадиты"

Видео на кавказцентре
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Ну дайте Юле попиариться. Ее семья еще недостаточно Украину выдоила!
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А из чьей она семьи: Фирташа, Коломойского, Ахметова, Порошенко, Пинчука или какого то другого миллиардера?
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Она из семьи тимошонок, газовых принцесс и королей гранитных карьеров. Подлиз зад. прохода кремлевский зозуле защитан!
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Так нахера зелі референдум. Зрозуміло що значна більшість українців проголосує проти продажу України.
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Юля,ты же видишь,какие гниды у власти.Тупые,недалекие ,не первой молодости дебилы.Дави их,а украинцы помогут.
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Дурак ты ? Ещё одна еврейка , за украинцев будет думать ? Она уже украинцев по миру пустила с газом
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А чого твій яник, петя, зеля (потрібне підкреслити) не знизив?
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Как не поменяли? Лаптежники отдали 3 милиарда баксов!
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там розклад по соціології для зереферендуму не підходящий
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Евреям надо скупить украинскою землю ! Что тут не понятного ?
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Так жюлька еврейка. В чем тут цимус? Есть все основания уже сейчас проводить референдум по земельной реформе, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6050
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В разводе . Евреи разводят украинцев , чем больше розни , тем легче управлять народцем . Рабинович тоже за украинцев , не ? А когда слушаешь его между слов , что там ? Юлька украинцев пустила по миру с газом
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Иди штаны постирай,тебе туда порох насрал,пока ты чушь постил.
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землю продавати треба..... але, не більше, 500 ГА в одні руки.... Буде дрібний фермер - буде успішна Україна.... до зеленої влади не дуже доходить, чого хочуть люди Есть все основания уже сейчас проводить референдум по земельной реформе, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3623
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Что ещё есть люди в Украине? А я то думал , что остались одни зебили которые себе выбрали клоуна в президенты.
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О. Вилізла. Цікаво, а яка у неї пенсія?
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В Украине должны остаться рабы и паны евреи , такие как ЗЕ , Коломойский, Рабинович, и т д
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Богуцкая, Скалєцкая, Радуцкій, Комаровскій, Дубінскій, Зєлєнскій, Бєлєцкій, Бужанскій...
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бужанський не з тої кошерної отари, це чистокровний кацап
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Головне що наближений до Зєлєнсково.
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Турчинов, Коломойский, Вальцман, Зеленский, Ярославский и пр. ж....
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О, а що за посилання на кацапський жовтий сайтик?- Я по таких не ходжу.
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Я засек: периодичность ее вы серов - один раз в неделю.
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Коломойский с израильско-российскими мародёрами-грабителями воюющей Украины референдум провести не дадут /Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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Мораторий о продаже земли надо конечно же снять,но ни при этом Зеленом бл@дском цирке!
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Во время войны этого вообще нельзя делать, а тем более при внутренней оккупации Украины евреями.
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Люля щось затєваєт! Успіх будь якого референдума у правильно поставлених запитаннях. Референдум - це геніальний засіб маніпуляцій над охлосом. Тому Янелох і обіцяв вирішувати всі питання на референдумах, напевно, кримський референдум для нього - це еталон.
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В мире только 6 стран не открыли рынок земли, среди них - Украина Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба
Там живут самые бедные селяне и, к сожалению, наши - среди них
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раз подгорает у жули-еврейки, значит зеленые евреи наступили ей на больной мозоль....
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Кто это ? С 1996 года дамочка в Верховной Раде. Четверть века "строит" независимую Украину и все не получается , теперь очень хочет стать президентом.Накуя ?
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