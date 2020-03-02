 Есть все основания уже сейчас проводить референдум по земельной реформе, - Тимошенко

Об этом она сказала во время брифинга в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
Она заявила, что существует решение судов, которые свидетельствуют о существовании закона о референдуме.
"Местный суд, Апелляционный Суд и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года... Мы сейчас требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а принять закон о референдуме от 1991 года и провести его", - сказала Тимошенко.
Тимошенко отметила, что надо заставить власть прекратить распродажу земли и намерена объединяться со всеми другими оппозиционными партиями, с общественными организациями, аграрными союзами и фермерскими организациями в связи с этим.
Вот так воюют ихтамнеты, который там нет и которые все "асадиты"
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СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
Там живут самые бедные селяне и, к сожалению, наши - среди них