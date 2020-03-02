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 Политика Украины, Общество
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Все про:билеты (261) Укрзализныця (1827)

 "Укрзализныця" начала с 1 марта ежемесячно повышать стоимость билетов на 2%: рост продлится до 31 декабря

С 1 марта "Укрзализныця" начала поэтапно повышать цены на билеты. Их стоимость с 1 марта до 31 декабря 2020 года ежемесячно будет увеличиваться на 2%.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Увеличение цен коснется всех категорий вагонов, кроме первого класса поездов Интерсити+.

В "Укрзализныце" заявили, что причиной роста тарифов является необходимость увеличения доходов государственной компании. Таким образом в текущем году доход планируют увеличить на 13%, в том числе и доход от пассажирских перевозок - на 8%.

Также в компании добавили, что пассажирские перевозки остаются убыточными и финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от грузоперевозок.

Отмечается, что за 2018 год "Укрзализныця" дважды повысила тарифы на пассажирские перевозки - на 12% в мае и на 12% в октябре. В 2019 же году цены не поднимались.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178865
 
 
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ПОРОШЕНКО - АСТАНАВИСЬ, что ж ты делаешь..
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Даже спрашивать не буду, хто зробив це разом ..
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нормально...
а сервис на сколько будет повышаться? или то все на зарплаты администрации ???
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Смеялись с гончарука, вот и будете ездить на самокате дешево.
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Ну як вам зебіли "зробимо їх разом"? П'яне бидло не задавалось питанням: "Їх, це кого?" На виході бидло себе "зробило".
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Судячи з рейтингів, слабувато до них доходить.
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ну конечно будет убыточным, если зарплаты миллионные выдавать, да 3,14издить все с железки как не в себя! покажите мне хоть одно нормальное предприятие, где предприятия убыточное , а зарплаты миллионные!? и когда вы твари уже нажретесь?
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На 24% за год.... Зарплата точно вырастет на эти же 24%,а зебилы?
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Пассажиры в основном голосовали за зеленского. 73%.
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дань немцам? которым продали/собираются продать Укрзализницю?
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А кількість випадків падіння полиць на пасажирів(не приведи, Господь!) також буде збільшуватись?
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