 "Укрзализныця" начала с 1 марта ежемесячно повышать стоимость билетов на 2%: рост продлится до 31 декабря

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Увеличение цен коснется всех категорий вагонов, кроме первого класса поездов Интерсити+.
В "Укрзализныце" заявили, что причиной роста тарифов является необходимость увеличения доходов государственной компании. Таким образом в текущем году доход планируют увеличить на 13%, в том числе и доход от пассажирских перевозок - на 8%.
Также в компании добавили, что пассажирские перевозки остаются убыточными и финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от грузоперевозок.
Отмечается, что за 2018 год "Укрзализныця" дважды повысила тарифы на пассажирские перевозки - на 12% в мае и на 12% в октябре. В 2019 же году цены не поднимались.
а сервис на сколько будет повышаться? или то все на зарплаты администрации ???