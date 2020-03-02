 Разговора с Зеленским о моей отставке пока не было, - Пристайко

"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его "услугах больше нет надобности".
"Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", - отметил Пристайко.
а то я вже подумав, що ви більш війська відводити не будете!
пока и вазелин при власти))))
И это не Владимир Бородянский! Значительно более мрачные тучи нависли над Вадимом Пристайко, Зоряной Скалецкой, Денисом Малюской.
Но окончательного решения пока нет. Ни по смене премьер-министра, ни по минфину и минэкономики. Потому что нет окончательного решения по кандидатурам сменщиков.
Сергей Тигипко остается в числе кандидатов. Но его пытаются уговорить пойти вице-премьером по экономике. Кроме того, намерение Тигипко привести с собой свою экономическую команду, восторга в ОП не вызывают. Из-за чего у самого Тигипко желание ввязываться в эту историю заметно поуменьшилось.