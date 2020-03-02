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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4737) увольнение (1833) Пристайко (429)

 Разговора с Зеленским о моей отставке пока не было, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним его возможную отставку с должности.

"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его "услугах больше нет надобности".

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"Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", - отметил Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3178862
 
 
 Топ комментарии
 
Да какая разница.Валите уже ,и так угробили всю экономику Украины.профаны все и во всем.
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ну, слава Богу!
а то я вже подумав, що ви більш війська відводити не будете!
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Ідіть всі у відставку, разом з своїм шутом,бо довели вже країну до такого хаосу і брехні,що вже досягли дна по всім напрямкам..
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Да какая разница.Валите уже ,и так угробили всю экономику Украины.профаны все и во всем.
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Згідний, якщо ВСІ на чолі з Зєлєбобом. А так - просто відвернення уваги. Бо не зміниться нічого. У МЗС Пристайко не рулить.
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ну, слава Богу!
а то я вже подумав, що ви більш війська відводити не будете!
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наивняк. кто там с вами вообще будет разговаривать. равно как и с самим зєлєнским. позвонит беня или даже напрямую козак ермаку и скажет кого откуда уволить и кого куда назначить.
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Но, судя по характеру собеседований в ОП, президент хотел бы обновить только экономический блок и убрать еще нескольких наиболее неадекватных министров.
И это не Владимир Бородянский! Значительно более мрачные тучи нависли над Вадимом Пристайко, Зоряной Скалецкой, Денисом Малюской.
Но окончательного решения пока нет. Ни по смене премьер-министра, ни по минфину и минэкономики. Потому что нет окончательного решения по кандидатурам сменщиков.
Сергей Тигипко остается в числе кандидатов. Но его пытаются уговорить пойти вице-премьером по экономике. Кроме того, намерение Тигипко привести с собой свою экономическую команду, восторга в ОП не вызывают. Из-за чего у самого Тигипко желание ввязываться в эту историю заметно поуменьшилось.
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пусть не гонит с лубянки для галабародьки уже пришла разнарядка сменить Разговора с Зеленским о моей отставке пока не было, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9989 дело пару дней
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Ідіть всі у відставку, разом з своїм шутом,бо довели вже країну до такого хаосу і брехні,що вже досягли дна по всім напрямкам..
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Разговора с Зеленским о моей отставке пока не было.-Придуривается рвач-хапуга будто не знает что кадровые вопросы решает мародёр Коломойский/Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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дристайка, ти про своє звільнення узнаєш з газет
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Даже зе , своим мозочком бельчачим понял , что такие жополизы которые меняют свою позицию как дед с шапкой с Малиновке - ему и нах не нужны.И почему ты постоянно бегаешь с этим квадратным рюкзаком? Хрен поймешь министр это или школьники-девственник с тупым фейсом заблудился.
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