 Разговора с Зеленским о моей отставке пока не было, - Пристайко

"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его "услугах больше нет надобности".

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"Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", - отметил Пристайко.