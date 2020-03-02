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Все про:история (1685) конкурс (843) музей (541)

 В конкурсе на пост директора Национального музея истории Украины победил историк и археолог Андрощук

По результатам конкурса Национальный музей истории Украины возглавит археолог, доктор исторических наук Федор Андрощук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресс-служба Украинского национального комитета Международного совета музеев.

"По итогам открытого конкурса, в котором приняли участие 7 претендентов, генеральным директором Национального музея истории Украины избран известный археолог, доктор исторических наук Федор Андрощук", - говорится в сообщении.

В конкурсе на пост директора Национального музея истории Украины победил историк и археолог Андрощук 01

За Андрощука проголосовали 6 членов комиссии из 9. Андрощук должен приступить к исполнению обязанностей 17 марта, после окончания контракта нінешнего директора Татьяны Сосновской.

Федор Андрощук - историк с мировым именем. Специализируется на археологии Руси, ее связях с Византией и Скандинавией. В своем мотивационном письме кандидат написал, что в случае победы в конкурсе использует скандинавский музейный опыт.

Источник: https://censor.net.ua/n3178861
 
 
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ЫЫЫ...Кінкірс В кункурсе на пост директора Национального музея истории Украины победил историк и археолог Андрощук - Цензор.НЕТ 3000 В кункурсе на пост директора Национального музея истории Украины победил историк и археолог Андрощук - Цензор.НЕТ 3000 В кункурсе на пост директора Национального музея истории Украины победил историк и археолог Андрощук - Цензор.НЕТ 3000 ...Где то горько заплакал Киля Азиров. В кункурсе на пост директора Национального музея истории Украины победил историк и археолог Андрощук - Цензор.НЕТ 3855
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Ху-у-у... Хоч одного спеціаліста призначили... Якби ще "кункурс" провели серед "писарчуків", що статті пишуть для "стрічки новин"...
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Вспомнилось незабвенное Азаровское-"Ні нада скігліті..."
Даешь Колю в правительство!!! Пох на какую должность.Он универсал. У конкурсі на пост директора Національного музею історії України переміг історик і археолог Андрощук - Цензор.НЕТ 1791
У конкурсі на пост директора Національного музею історії України переміг історик і археолог Андрощук - Цензор.НЕТ 6834
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Кілі так гівіріть то ніжно півностю на азірівку перікладіть.
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