 Мужчина на Киевщине стрелял в полицейских резиновыми пулями и сопротивлялся при задержании: один правоохранитель ранен, второй - травмирован

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Накануне, в вечернее время работники полиции прибыли на вызов о домашнем насилии. Внезапно, злоумышленник начал выкрикивать в адрес полицейских нецензурные выражения и осуществлять в их сторону выстрелы из пистолета. В результате участковый офицер полиции получил повреждения ноги",- сказано в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыл наряд сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, однако еще один полицейский получил телесные повреждения, поскольку хулиган сопротивлялся.

С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы.



Фото: сайт полиции

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43-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.