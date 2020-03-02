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Все про:Киевская область (1871) стрельба (2607)

 Мужчина на Киевщине стрелял в полицейских резиновыми пулями и сопротивлялся при задержании: один правоохранитель ранен, второй - травмирован

На днях в г. Узин, Белоцерковского района неизвестный из устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями нанес телесные повреждения одному полицейскому, другому - нанес побои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Накануне, в вечернее время работники полиции прибыли на вызов о домашнем насилии. Внезапно, злоумышленник начал выкрикивать в адрес полицейских нецензурные выражения и осуществлять в их сторону выстрелы из пистолета. В результате участковый офицер полиции получил повреждения ноги",- сказано в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыл наряд сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, однако еще один полицейский получил телесные повреждения, поскольку хулиган сопротивлялся.

С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы.

Мужчина на Киевщине стрелял в полицейских резиновыми пулями и сопротивлялся при задержании: один правоохранитель ранен, второй - травмирован 01
Фото: сайт полиции

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43-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3178858
 
 
 Топ комментарии
 
дайте вгадаю, а індивідуальних камер-регістраторів в тих поліціянтів випадково не виявилось?
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Спасибо сказали бы,шо не свинцовыми )) Авакав хороший. Его оставить хотят. Никто больше стаканами не кидается...
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дайте вгадаю, а індивідуальних камер-регістраторів в тих поліціянтів випадково не виявилось?
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гумовими кулями по гумових виробах))
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Спасибо сказали бы,шо не свинцовыми )) Авакав хороший. Его оставить хотят. Никто больше стаканами не кидается...
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Наверное один из здешних радетелей свободного владения пистолями. Говорят для защиты их "праведных" тел, вроде бы. Мужчина на Киевщине стрелял в полицейских резиновыми пулями и сопротивлялся при задержании: один правоохранитель ранен, второй - травмирован - Цензор.НЕТ 5809
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идиотское утверждение...
спец средства типа этих газорезиноплюев давно нужно запретить наглухо
а вот нормальный огнестрел короткий разрешить
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Рюкзак залижет вам раны мусора, не нойте.На крайняк в четверг выходят " танцовщицы без табу" из колонии санжар, они высосут из вас все печали.
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