 Следком РФ открыл дело против украинских правоохранителей в отместку за подозрение российским следователям из-за задержания Чийгоза в 2014 году

Об этом сообщает сайт СКР, информирует Цензор.НЕТ.

"В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым… инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица (Ахтема Чийгоза. - Ред.)… По данному факту в Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности)", - говорится в сообщении.

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В сентябре 2017 года Ахтем Чийгоз был осужден российским судом в оккупированном Россией Крыму к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе 26 февраля 2014 года.



25 октября Россия освободила Чийгоза и передала его Турции вместе с еще одни политузником - Ильми Умеровым.