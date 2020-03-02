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Все про:Следком РФ (229) Чийгоз (293)

 Следком РФ открыл дело против украинских правоохранителей в отместку за подозрение российским следователям из-за задержания Чийгоза в 2014 году

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников украинских правоохранительных органов в ответ на уголовное дело украинских правоохранителей из-за незаконного задержания в оккупированном Крыму Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщает сайт СКР, информирует Цензор.НЕТ.

"В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым… инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица (Ахтема Чийгоза. - Ред.)… По данному факту в Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности)", - говорится в сообщении.

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В сентябре 2017 года Ахтем Чийгоз был осужден российским судом в оккупированном Россией Крыму к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе 26 февраля 2014 года.

25 октября Россия освободила Чийгоза и передала его Турции вместе с еще одни политузником - Ильми Умеровым.

Источник: https://censor.net.ua/n3178857
 
 
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а чи є інфа про комбата Айдара Мельничука, якого грецькі прикордонники затримали за поданням підорашкі до інтерполу?
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Я думал весенне обострение только у Скомороха. Ан нет. И эти туда же.
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От якщо видадуть.
В порядкє урєгулірованія добрососєдскіх отношеній.

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теперь нужно и на этих открыть, которые открыли... Слідком РФ відкрив справу проти українських правоохоронців у помсту за підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році - Цензор.НЕТ 6731
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