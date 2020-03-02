 Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения (обновлено)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), передает Цензор.НЕТ.
"Согласно Положению Кабмина о Возложение специальных обязанностей именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть, населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией. По имеющейся у Комитета информации, "Нафтогаз Украина" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, которые сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG). Вышеизложенное может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украина", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", - пояснили в АМКУ.
27.11.2019 Кабмин зафиксировал цену на газ в этом отопительном сезоне
Для потребителей отпускная цена газа от Нафтогаза составит 6,96 грн за кубометр с НДС
Сегодня, 27 ноября, Кабинет министров Украины решил, что с 1 января 2020 года коммунальные услуги, связанные с газом дорожать не будут, вне зависимости от газового контракта с Россией. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он напомнил, что с 1 января следующего года прекращается действие контракта с Россией, а переговоры по новому контракту еще продолжаются, и в этой связи в прессе возникают манипуляции о подорожании газа.
"Решением, которое мы сегодня приняли, мы гарантированно защищаем украинцев от этих негативных проявлений и последствий любых возможных колебаний цены на газ", - сказал он.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-zafiksiroval-tsenu-na-gaz-v-etom-otopitelnom-sezone
Где в этом решении Коболев и Витренко? Они тупо исполнители воли "высочайшего", у которого сейчас абсолютная власть в стране.
100 + 20%(НДС) +10 (транспортировка) + 25%(коммерческая прибыль) = 145 USD
145 X 24.5 = 3552,5 UAH/
Ну и?
это так, о ста долларах в Европах
Ибо - а с кем еще может конкурировать Нафтогаз, который со стороны Украины есть законный монополист?
а як схочеш купити, наприклад, жуйки, то виявиться що у світі є єдиний виробник - Ріглі Спермінт!
Во всем Нафтогаз виноват оказывается.
Поэтому в кошельках пусто и комфортно.
уже столько было судебных решений...столько наказаний для горгазов, столько запретоа не насчитывать коэффициент и прочую хрень....что оте ваши "дела" выглядят мышиной возней и наё*** населения
Ни одного дела за 28 лет ещё не выиграл.
https://petition.president.gov.ua/petition/84520
Будем открывать антимонопольные дела на единственного поставщика на рынке - ДА!!!