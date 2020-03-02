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 Политика Украины
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Все про:Газ (9286) Нафтогаз (2871) Антимонопольный комитет (361) Тарифы на газ (189)

 Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украина" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), передает Цензор.НЕТ.

"Согласно Положению Кабмина о Возложение специальных обязанностей именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть, населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией. По имеющейся у Комитета информации, "Нафтогаз Украина" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, которые сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG). Вышеизложенное может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украина", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", - пояснили в АМКУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178854
 
 
 Топ комментарии
 
Казалось бы причем тут Герус, Оржель и Коломойский.

Во всем Нафтогаз виноват оказывается.
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Это не Коболев. Это Кабмин, у него есть куча инструментов регулирования и максимальную цены газа для населения определяет именно он. А кабмином у нас в ручном режиме сейчас командует бубочка.
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в ЕС газ по 100 дол, нам втюхивают по 200- вот и вся эффективность Коболева и Ко. я уже не говорю про миллионные премии и зарплаты.
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в ЕС газ по 100 дол, нам втюхивают по 200- вот и вся эффективность Коболева и Ко. я уже не говорю про миллионные премии и зарплаты.
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вы что пропустили слово "частная" ООО?
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Это не Коболев. Это Кабмин, у него есть куча инструментов регулирования и максимальную цены газа для населения определяет именно он. А кабмином у нас в ручном режиме сейчас командует бубочка.
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ЭТО ЗАЖРАШИЕСЯ УБЛЮДКИ КОБЕЛЁВ И ВИТРЕНКО! ЗОНА С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ ЭТУ МРАЗЬ!
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Не подавитесь от злобы, вредно для здоровья. И читайте внимательно

27.11.2019 Кабмин зафиксировал цену на газ в этом отопительном сезоне

Для потребителей отпускная цена газа от Нафтогаза составит 6,96 грн за кубометр с НДС
Сегодня, 27 ноября, Кабинет министров Украины решил, что с 1 января 2020 года коммунальные услуги, связанные с газом дорожать не будут, вне зависимости от газового контракта с Россией. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он напомнил, что с 1 января следующего года прекращается действие контракта с Россией, а переговоры по новому контракту еще продолжаются, и в этой связи в прессе возникают манипуляции о подорожании газа.
"Решением, которое мы сегодня приняли, мы гарантированно защищаем украинцев от этих негативных проявлений и последствий любых возможных колебаний цены на газ", - сказал он.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-zafiksiroval-tsenu-na-gaz-v-etom-otopitelnom-sezone
Где в этом решении Коболев и Витренко? Они тупо исполнители воли "высочайшего", у которого сейчас абсолютная власть в стране.
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Полюбкйтеся маніпуляцією!! Як гарно з-під удару виводяться олігархічні облгази, які "малюють" у платіжках температурні еюкоефіцвєнти, плату за транспортування, як службі доставки якогось банку не газу, а золотих зливків. А винуватим виявляється ДЕРЖАВНИЙ!!! Нафтогаз! Фірташ, Суркіси аплодують стоячи!
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Кобелев - гривневый миллиардер-госслужащий в нищей стране.
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Можно вопрос - где в европе цена в 100 долларов? Именно чтобы конечному домохозяйству, а не оптом на хабе, до налогов
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Посчитаем:

100 + 20%(НДС) +10 (транспортировка) + 25%(коммерческая прибыль) = 145 USD
145 X 24.5 = 3552,5 UAH/

Ну и?
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Я спросил предельно просто - в какой стране ЕС газ по 100 долларов для домохозяйства? Можешь ответить? Без своих фантазий о том, сколько стоит тронспортировка.
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Тариф транспортировки я взял максимальный - 3.6 USD за 1000 м.куб на 1000 км. Я и так взял с запасом, тариф по Украине - 6.78 USD. И мне до одного места, сколько он стоит в Европе. У нас цену регулирует кабмин.
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невже пересчитают и разницу вернут народу, а нарушителей на эшафот?
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ні, просто виймуть скабку з гузна "Газпрому" та путєна
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... т.е. за то, что не завели в Украину ГАЗПРОМ.
Ибо - а с кем еще может конкурировать Нафтогаз, который со стороны Украины есть законный монополист?
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Якби за всі роки української незалежності не знищували вітчизняну вугільну галузь, то Нафтогаз не поводився б так зухвало. І не лише Нафтогаз, навіть кацапський Газпром мусив би рахуватися з українськими національними інтересами, аби не втратити зовсім український ринок.
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о, виявляється в нас і антимонопольний комітет є, коли треба розправитись із ефективно дрюкаючою газпром командою!
а як схочеш купити, наприклад, жуйки, то виявиться що у світі є єдиний виробник - Ріглі Спермінт!
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Казалось бы причем тут Герус, Оржель и Коломойский.

Во всем Нафтогаз виноват оказывается.
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и год не прошел, не стали ждать газ на бирже по 50 баксов))) клоуны)) и абонплату за доставку отмените, не ждите горящих покрышек твари, никто оплачивать хотелки фирташа и его шоблы не будет.
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кремль требует наказать виновных за прилюдный стокгольмский арбитрах грязьпрома Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 3599
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"нафтогаз" - прокладка.
Поэтому в кошельках пусто и комфортно.
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А шо? Думают в Нафтогазе только умные, вот выиграют суд и некоторые тоже получат премии, многомиллионные. Есть у кого учится.
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я вас умоляю!
уже столько было судебных решений...столько наказаний для горгазов, столько запретоа не насчитывать коэффициент и прочую хрень....что оте ваши "дела" выглядят мышиной возней и наё*** населения
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Антимонопольный комитет, вообще, редкая контора.
Ни одного дела за 28 лет ещё не выиграл.
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Да ладно, давно было понятно что Нафтогаз имеет огромную маржу от продажи и украинского и импортного газа а эти только проснулись.
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Закликаю всіх небайдужих підписати петицію за відставку чинного міністра енергетики Олексія Оржеля, який намагався нав'язати українцям грабіжницьку абонплату за газ та прагне знищити вугільну галузь на догоду експортерам електроенергії з Росії:
https://petition.president.gov.ua/petition/84520
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Откроем газовый рынок для всех? - НЕТ!!!!
Будем открывать антимонопольные дела на единственного поставщика на рынке - ДА!!!
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Цікаво. Це якось пов'язано з захистом фуйлівського "газпрому" "нарідною" владою? Бо дуже схоже на "нормандський" договорняк, з прощенням кацапам боргів, та закриттям справ в міжнародному суді. 10 Січня 2020 "НАФТОГАЗ" ПОДАЄ ОНОВЛЕНІ ПОЗОВИ: РОСІЯ МАЄ ВИПЛАТИТИ ПОНАД 7 МЛРД ДОЛАРІВ". Чи, просто, бені ця компанія приглянулась?
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