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 Политика Украины
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Все про:Нацслужба здоровья (10) Гончарук_Алексей (762) медреформа (13)

 Новый этап медреформы приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата будет повышена до 30%, - Гончарук

Очередной этап медицинской реформы должен стартовать 1 апреля.

Об этом на брифинге 2 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Реформа приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата будет повышена до 30%. По отдельным расчетам и по отдельным больницам может быть даже больше. Самое важное для украинцев – впервые наверное появится настоящая бесплатная медицина по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет.

Конечно, впереди еще месяц, там много организационной работы. Необходимо пересмотреть сеть опорных больниц. Она создавалась давно без реальных расчетов. По состоянию на пятницу Нацслужба здоровья получила от лечебных учреждений по всей Украине заявки. И по состоянию на сегодня у Нацслужбы здоровья есть все необходимые цифры для того, чтобы рассчитать точную модель", - сообщил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178852
 
 
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а, тим часом, окремі групи хворих, тотально вимруть....
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так гончарук не уточняет - в какую сторону "повышение" .. ведь "отрицательный рост" - тоже... рост))
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Как они заолбал господин Гончарук!!!! Медицина нужна не набивать карман врачам, который у многих из них и так лет 15 строгого режима тянет!!!! Медицина нужна людям которым блин иногда жрать нечего!!!! Думай о НАЦИИ, а не о кармане её части!!!
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Лошара тупорилий, який сенс віддавати кошти на з/п лікарям, якщо більше половини хворих не мають змогу сплатити вартість медичних послуг?
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Але все вищесказане Вами ніяким чином не відміняє двох загальновідомих фактів: парашенко зрадник і мародер, порохохудоба - нелюди, брехуни і ментальні раби, такі самі, як і їхні брати кацапи.
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Ну, ведь Супрун, которая предлагала ввести гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг (за счет государства) и которая предлагала на втором этапе сделать автоматически застрахованными всех жителей Украины и лиц с видом на жительство - оказалась типа плохой. Теперь "кушаем" зеленых "оптимизаторов".
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Супрун була міністром, всі карти були в неї на руках. Треба було роздавати меньше тупорилих порад в мережах, а впроваджувати те, що вона хотіла (з Ваших слів).
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Это все хорошо. Но я пациент. Мне что с этого?
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Платить будешь больше, а лечиться меньше.
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такое впечатление, что зарплата врача будет зависить от кол-ва умерших- чем больше пациентов умрет- тем больше зарплата
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Розміром зарплати корупцію ніколи не здолаєш!
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И снова никогда такого не было и вот опять.

Да и вообще саму медреформу Гончарук лично придумал и спланировал, а вовсе даже не похерил работу предшественников.
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Не сочиняйте
Учителям обещали 4000 у е в месяц 😀😀😀
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Интресное видео о медицине в Италии и про короновирус
полезно посмотреть украинским властям - ошибки итальянской медицинской реформы

https://youtu.be/rpyDGAOl338
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Про що воно? 4300( після податків)+1290(30%)=5590 !!!! Аукціон небаченої щедрості
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***
- о, Соломон Маркович, я вижу, что вы сегодня кашляете намного легче...
- вы правильно видите, доктор, я ведь таки, усю ночь тренировался....
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Панове, вам не здається, що на сьогодні забагато самокатчика?
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прямо майскіє укази напередодні відставки
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Вообще-то пациентов интересует не зарплата врачей, а качество лечения.
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