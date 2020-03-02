 Новый этап медреформы приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата будет повышена до 30%, - Гончарук

Об этом на брифинге 2 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Реформа приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата будет повышена до 30%. По отдельным расчетам и по отдельным больницам может быть даже больше. Самое важное для украинцев – впервые наверное появится настоящая бесплатная медицина по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет.

Конечно, впереди еще месяц, там много организационной работы. Необходимо пересмотреть сеть опорных больниц. Она создавалась давно без реальных расчетов. По состоянию на пятницу Нацслужба здоровья получила от лечебных учреждений по всей Украине заявки. И по состоянию на сегодня у Нацслужбы здоровья есть все необходимые цифры для того, чтобы рассчитать точную модель", - сообщил он.

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