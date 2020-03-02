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 Политика Украины
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Все про:индексация (37) пенсия (1884) Гончарук_Алексей (762)

 Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято, но находится на стадии разработки.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки", - сказал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3178851
 
   
 Топ комментарии
 
дебилы вы должны были проиндексировать с 1 марта ! Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 420
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Вазєлінскій , курва ти оманська - ДЕ людські пенсії ?!!

Банду Зє-мародерів - ГЕТЬ! 👊
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Зеленский отказался требовать 8 млрд долга с газпрома путина. Хотя эти деньги могли бы направить на повышение пенсий украинским пенсионерам.
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дебилы вы должны были проиндексировать с 1 марта ! Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 420
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"надо просто перестать получать пенсии..." (с)
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Гончарук врет как последняя мразь. По закону проиндексированная пенсия должна быть уже в марте и для нее не нужно никакого решения правительства, проходит автоматически ежегодно по прописанной формуле. Так что если правительство этого не сделало, оно должно идти в отставку, потому что нарушает украинское законодательство. Нагло зеленые ящеры нарушают все законы и Конституцию.
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Надо било просто подумать головой, а нє прікольной сракой 21.04.2019.
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Ты кому это пишешь? Кто избирал их тому и пиши
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12

Документ 1282-XII, дію відновлено, поточна редакція - Редакція від 11.10.2017, підстава - 2148-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИПро індексацію грошових доходів населення(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 42, ст.551)Стаття 2. Об'єкти індексації грошових доходів населенняІндексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:пенсії;
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...решение об индексации пенсий еще не принято, но находится на стадии разработки...в течение года мы принимаем решение...

денег нет, пенсы, но вы держитесь! в "течении года" примут решение .. не повышать - бо эпоха зубожиння официально закинчылася ще 21 квитня - нафиг та подачка пенсионерам - все давно в Оман та Дубаи уехали))
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Мало того---это решено было давно и на 12%--15%. И каждый год в марте индексация. Ведь были подняты в очередной раз минималка. корзина потребления итд. И после всего такое вдруг фуфло прогнать! И премьер-министру! О-ХЕ-РЕТЬ!
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Вазєлінскій , курва ти оманська - ДЕ людські пенсії ?!!

Банду Зє-мародерів - ГЕТЬ! 👊
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Зеленский отказался требовать 8 млрд долга с газпрома путина. Хотя эти деньги могли бы направить на повышение пенсий украинским пенсионерам.
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За що був борг газпрому від якого відмовимся зеленський?
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за то шо ты кацап - на содержании у лахти) Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4712
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До тебе пуйломовної тварини,я не звертався,бо таких як ти не визнаю за людей,а з худобою не спілкуюсь.
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кацапе, що то в тебе так підгорає - моСх з вати?)) а чого? Від правди, тварбка кацапська))
ну то - черпай обома патицями, бо іншого в тебе немає))
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уффф...фотопортрет твой, кацапе?)) браво!
Всі розуміють - що то твоя робота в лахті так виглядає Рішення про індексацію пенсій ще в стані розробки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7827
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чухонец, так ти підтримуєшь капітуляцію України - "нужна проста перестать стрелять" - та змову вислюка оманського через "12 шагов" в Мюнхені?
ТАК чи НІ, кацапе ?
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Хотілось би побачити факти відмови зеленського від дійсно існуючого боргу.
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Несколько лет подряд при Порошенко Украина вела судебные дела против Газпрома. К концу 2019 года Украина выиграла все международные суды по взысканию долга с Газпрома. И даже успела получить часть этого долга. Но, как только пришел к власти Зеленский, то Украина отказалась от всех претензий к Газпрому
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/31/7236266/
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для кацапов - то как нож в сердце... вот и отмазывают вислюка... Ток с каждым днем - для них эта миссия всё более невыполнима)
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Кроме этого, он подчеркнул, что контракт на транзит - это следствие исковых требований к "Газпрому" на 12,2 млрд долларов. Эти средства Украина могла бы получить от "Газпрома", если бы он отказался от транзита. "А он не отказался", - подытожил представитель "Нафтогаза".
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лахта, хватит врать. Сумма долга газпрома перед Украиной по международным судам составила 8,3 млрд. долларов. Это те самые деньги, которые можно было просто получить.
Вот смотри сюда. В добавок к уже полученным Украиной трем млрдам долларов от Газпрома, суд обязал выплатить Украине еще 171 млрд. гривен, что составило более 6,6 млрд. долларов, но Зеленский от этого отказался. Держи ссылку
https://prm.ua/sud-zobovyazav-gazprom-viplatiti-********-shhe-6-6-mlrd/

А сумма 12,2 млрда долларов, это был бы уже новый долг газпрома если бы путин отказался от транзита своего газа через Украину.
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яка хрен різниця з якого боргу і за що український пенсіонер отримав би підвищення пенсії?Але коли відмовився,то рашисту залишилося більше для ведення війни з Україною,,,
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Різниця така що борг був би нарахований у випадку відмови транзиту як компенсацію за втрати ,а якщо подовжили договір на транзит то звідки ж той борг?ДЕБІЛИ.
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Украина к декабрю 2019 года выиграла уже все международные суды. И не надо прикрывать Зеленского, тем что это якобы требовалось для транзита.
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коли є борг(ДЕБІЛ),то він вказує на те,що ДЕБІЛ в минулому газ прокачав(продажі в Європі обьємів рашистського газу,зафіксовані),але немає оплати транзиту цих обємів.БОРГ не може формуватися від тих обємів,котрі ДЕБІЛ ще не ганяв газовою українською трубою
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Правильно, золотые слова. Разработку пенсий закончите через два года, а выплаты начнёте через три года. Я в Ах.....!!!!
А слабо, согласно закона об инфляции просто повысить пенсии и платить людям положенное? Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 285
ПОЛОВИНА ПЕНСИОНЕРОВ УЖЕ ХОДЯТ ПО ПОМОЙКАМ. УРОДЫ.
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вся надія зелених на коронавірус Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9706
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Только уже зелёные.Покушать пенсионерам тоже в состоянии разработки.Абы не Порошенко.((
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73% просто обязаны пройти через язву желудка,если свои мозги кварталом прохихикали.
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27.02.20 13:03
Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко Іди вже інтегруйся з ******,прихвостень окупанта.
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Вылез кокошник .Витя Ли...перед куйло коленки гни.)
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сколько можно дерибанить бюджет ! где деньги ! Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6931
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швидше за все, вони і самі не розуміють, куди ділися гроші з бюджету Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5022
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Гы, есть закон прямого действия.
Какие могут быть решения?
Гройсман положил на этот закон, а Гончарук чем хуже?
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Гройсман підвищував, зєбобіки переглядають і зменшують, покращення крокують по Україні.
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Гройсман повышал в ручном режиме, а не по закону.
По закону - тупо умножаем на уровень инфляции и тупо умножаем на изменение средней зарплаты за год и делим на два перед сложением.
Тем, кто вышел после 2000 года вообще давали по 5 гривень прибавки в лучшем случае, а подымали алкашам, которые не заработали пенсии вообще
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Пысы.
Если вы не выполняете эту часть закона, то почему выполняете в части повышения пенсионного возраста?
Это ж полный беспредел.
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В марте пошлого года была проведена индексация всех пенсий, уймись убогий со своей ложью.
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Не кизди!
Открой обсуждение на цензоре за прошлый год и почитай.
А мне лень тратить свою энергию на подобных тебе дебилов.
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А причем здесь Цензор? Индексация в марте прошлого года была и это факт.
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Так то ж в в прошлом мартє. При баригє мальдівском Порошенко.
А зараз? При наротном прєзєдєньтє Зєльоногоротько?
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Оооо, та ти шо! В ручЬном рЄжімє! А в самокатному режимі не получається? Руки зайняті, лише одна нога вільна і то не завжди?
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дык... оне претендуют, что оне радикально лючче.. не?
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А ЗАКОН гласит, что с 1 марта. Впрочем о чём это я? ОНО кроме инструкции по вождению самоката в своей жизни других документов не читал, не то, что ЗАКОНОВ.
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це дуже важке питання
а то замість 1 гривні надбавки можна 1,1 гривні дати, а це - катастрофа
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Кому катастрофа, а слугам урода своїх дітей і онуків сьогодні і вже годувати потрібно. А зебіли можуть і зачекати доки ті діти підростуть. 😕
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бабла нет и непредвидется, более-менее нормальные выехали, кто куда и в стране- стар, млад , алкашня , наркоманы
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А сам ти хто з переліченого списку - алкаш чи наркоман?
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Не спешите, мы подождем, но не ошибитесь. Ну, некогда молодежи, весна будоражит их мозги.
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Да и пост начался, куда девать ту пенсию?
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Нащо шось індексувати, як бідність скінчилась.
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Падли зелебенські і падли ті 73% які проголосували за те зелене чмо!!!!!
ГЕТЬ тварин із влади!!!!
Віддайте індексацію падлєци!!!
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Пенсионеры, сосите зе-хрен - "ви зробили це разом"!
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Не розраховуйте на пенсії.Думайте ще з молоду,де гроші десь заробити.Бо в нас ще довго вони не будуть,як в Європі.
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Сама краща пенсія, це добре виховані, ******* діти.
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Твари геноцидные, до чего вы довели людей, мрази. Где это видано, чтобы пенсия была 70 долларов в месяц. Фашисты и то лучше относились к украинцам, во время войны, чем вы подонки.
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Індексацію зобов'язані провести автоматично з 1 березня, згідно пенсійної реформи. Цього року вона складає 10,975%. Клоуни хочуть перенести на вересень місяць, напередодні місцевих виборів, щоб купити пенсіонерів. Це їх рейтинг похоронить.

Рішення про індексацію пенсій ще в стані розробки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3115
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Мало, очень мало еще вытирают ноги об 73 процента,что бы через седалище стало до них доходить- Галабородька и Зеленский -Это ДВА РАЗНЫХ человека.
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Зе блдь, где честность твоих министров? Почему только один признал что он дебил?
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Да згинь ти мерзота брехлива. Були тобою обіцянки--пенсія буде повишена з 1-го березня. ідіть всі у відставку разом з своїм клоуном--брехуном і україноненависником,бо довете країну до знищення.
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По статистике 73% пенсионеров голосовали за Блазня. Витаю!
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Когда был при власти барыга, не было с повышением никаких проблем, все было автоматом.
Куда новая народная власть дела деньги, которые теперь не краде Порошенко?
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Ото то й біда, що вони ніяк не знайдуть ту діру в стіні Держбанку, куди ночами Порошенко лазить красти нарітні гроші.
Вже й портланд цементу закупили, і пісок просіяли, і арматура є, і бетономішалку у Бєні в лізінг взяли.
Ніт.
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Всі знають, що у Порошенко є дублікати ключів від бюджету та пенсійного фонду... Це загальновідомий факт!
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Там вже поставили вартового в будці.
Будемо сподіватися на краще.
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Знаючи, який Порошенко барига, можна бути впевненим, що він вже робить підкоп.!
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Хай продають собак і котів для індексації раз зробили це разом.
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У мене не мінімалка пенсія. Проживу! Але я радію з цього рішення уряду, бо хочеться кричати до тих пенсіонерів, що волали: "хуже чем при Парашенка не было!".
Приношу свої вибачення пенсіонерам-однодумцям.
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Монобольшинство внесло в Раду законопроект о создании частных пенсионных фондов.
Понятно, что в итоге украинцы не найдут ни фондов, ни своих взносов -Тимошенко
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На ближайшие десятилетия есть только один выход для создания накопительной системы - размещать взносы в американских/английских/швейцарских/норвежских пенсионных фондах. А в украинских?
Ха, ха. Да я на своё веку уже пережил три денежные реформы, один развал государства и несколько разрушительных кризисов. Это при том, что не такой уж я старый. Так что планировать молодежи, что будет с твоими деньгами в Украине через сорок лет занятие абсолютно гибельное. С вероятностью 99,999% от этих денег ничего не останется, причем гораздо быстрее, чем через сорок лет.
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Пане Прем' єр ! Що означає «находится на стадии разработки. « ? Яка разработка, якщо є закон про індексацію ?
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