 Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки", - сказал премьер.
Документ 1282-XII, дію відновлено, поточна редакція - Редакція від 11.10.2017, підстава - 2148-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИПро індексацію грошових доходів населення(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 42, ст.551)Стаття 2. Об'єкти індексації грошових доходів населенняІндексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:пенсії;
денег нет, пенсы, но вы держитесь! в "течении года" примут решение .. не повышать - бо эпоха зубожиння официально закинчылася ще 21 квитня - нафиг та подачка пенсионерам - все давно в Оман та Дубаи уехали))
Банду Зє-мародерів - ГЕТЬ! 👊
ну то - черпай обома патицями, бо іншого в тебе немає))
Всі розуміють - що то твоя робота в лахті так виглядає
ТАК чи НІ, кацапе ?
https://prm.ua/ru/dolg-gazproma-pered-ukrainoy-uzhe-sostavlyaet-8-5-mlrd-dollarov/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/31/7236266/
Вот смотри сюда. В добавок к уже полученным Украиной трем млрдам долларов от Газпрома, суд обязал выплатить Украине еще 171 млрд. гривен, что составило более 6,6 млрд. долларов, но Зеленский от этого отказался. Держи ссылку
https://prm.ua/sud-zobovyazav-gazprom-viplatiti-********-shhe-6-6-mlrd/
А сумма 12,2 млрда долларов, это был бы уже новый долг газпрома если бы путин отказался от транзита своего газа через Украину.
А слабо, согласно закона об инфляции просто повысить пенсии и платить людям положенное?
ПОЛОВИНА ПЕНСИОНЕРОВ УЖЕ ХОДЯТ ПО ПОМОЙКАМ. УРОДЫ.
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73% просто обязаны пройти через язву желудка,если свои мозги кварталом прохихикали.
Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко Іди вже інтегруйся з ******,прихвостень окупанта.
Какие могут быть решения?
Гройсман положил на этот закон, а Гончарук чем хуже?
По закону - тупо умножаем на уровень инфляции и тупо умножаем на изменение средней зарплаты за год и делим на два перед сложением.
Тем, кто вышел после 2000 года вообще давали по 5 гривень прибавки в лучшем случае, а подымали алкашам, которые не заработали пенсии вообще
Если вы не выполняете эту часть закона, то почему выполняете в части повышения пенсионного возраста?
Это ж полный беспредел.
Открой обсуждение на цензоре за прошлый год и почитай.
А мне лень тратить свою энергию на подобных тебе дебилов.
А зараз? При наротном прєзєдєньтє Зєльоногоротько?
а то замість 1 гривні надбавки можна 1,1 гривні дати, а це - катастрофа
ГЕТЬ тварин із влади!!!!
Віддайте індексацію падлєци!!!
Куда новая народная власть дела деньги, которые теперь не краде Порошенко?
Вже й портланд цементу закупили, і пісок просіяли, і арматура є, і бетономішалку у Бєні в лізінг взяли.
Ніт.
Будемо сподіватися на краще.
Приношу свої вибачення пенсіонерам-однодумцям.
Понятно, что в итоге украинцы не найдут ни фондов, ни своих взносов -Тимошенко
Ха, ха. Да я на своё веку уже пережил три денежные реформы, один развал государства и несколько разрушительных кризисов. Это при том, что не такой уж я старый. Так что планировать молодежи, что будет с твоими деньгами в Украине через сорок лет занятие абсолютно гибельное. С вероятностью 99,999% от этих денег ничего не останется, причем гораздо быстрее, чем через сорок лет.