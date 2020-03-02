 Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки", - сказал премьер.

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