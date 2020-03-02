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 Политика Украины
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 Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания с 1 марта, - Минобороны

С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете", - объяснили в ведомстве.

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"Реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме. Теперь по результатам регулярного мониторинга прослеживается позитивное восприятие военнослужащих введенной системы питания. В то же время, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений. Стоит отметить, что обеспечение армии качественным питанием является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом", - резюмировали в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3178845
 
   
 Топ комментарии
 
Удивительно, но ВСУ перешли на нормальный новый рацион еще при Порохе.

Никогда такого не было и вот опять достижение пострадавшей бубочки.

Следующим достижением ЗЕманды будет безвиз и ассоциация с ЕС наверное.
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10грн пошло Сивохе на пропитание и на народ Лугандона!
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Это та, которая на десятку дешевле? Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания с 1 марта, - Минобороны - Цензор.НЕТ 400
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10грн пошло Сивохе на пропитание и на народ Лугандона!
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якщо бубочка сир по 58 грн за кіло купляє, то нєфіг солдатні жирувати
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Хотел бы я увидеть этот с позволения сказать "сыр". Одна пальма небось. Пусть свою семью этим "сыром" кормит гнида.
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Липкие ручонки клоунов из "квартала95" ничего не пропустят.
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На трехразовое: понедельник - среда - пятница
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реформа питания ВСУ начатая Порошенко и его командой завершена..
что сделали ЗЕленые? ..оттянули (приостановили) эту реформу на пол года..
ЗЫ.. кстати, помните про ФОПа который остановил реформу питания, путем обращения в админ суд?!.. так вот, это проделки Богдана и его юристов..
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Та ні... Це ЇХ "реформа"... При Порошенко вартість харчування і об"єм продуктів та їх якість на добу, були вищими... І не тому, що закупівельні ціни були вищі... Просто продукти взяли нижчої категорії, і "Порох красти перестав", бо "сидить"...
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Удивительно, но ВСУ перешли на нормальный новый рацион еще при Порохе.

Никогда такого не было и вот опять достижение пострадавшей бубочки.

Следующим достижением ЗЕманды будет безвиз и ассоциация с ЕС наверное.
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Так Барига і житло військовим на Ширлані збудував .Чи знову набрехав ? Перевір .
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А тебе мозга так ни один из президентов и не дал.

Так и живешь с прелой тырсой в голове.
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вот только официантов не хватает...а танк всего один изготовили.
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Побируха кацапская, вали отсюда со свои трындежом - в своей дярьовне вечером с семками на лавке это будешь рассказывать.
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Надеюсь не 3-х разовое ? Понедельник среда суббота.
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В какой раз они уже переходят на новую систему?))))
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Да уж. Достижение. Если при Порохе норма на солдата была, если не ошибаюсь, 84 грн. в сутки и этого не хватало, то сейчас "умники" сократили пайку на 10-15 грн. и этим жутко гордятся. *********.
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Спочатку похєрили, а потім відновили. Відразу видно потужних рехворматорів...
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Лучше услышать самих военных
1. Есть ли изжога
2. Есть ли постное меню для поста
3, есть блюда без зажарки
И т д
И как там пайки по типу пайков НАТО - хоть бы показали фото
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У меня подруга сушит овощи для передовой- для борща морковь: капусту, перец и т д
Потом все это закладывают в банки и отправляют на фронт
Вопрос к Минобороны- А ВАМ СЛАБО ЭТО ДЕЛАТЬ ?

И даже лечо варит и консервирует на фронт
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На юге, блин, сентябрь август овощи по бросовой цене - трудно поставить консервный завод и закрывать для армии?

Конечно зимой выгодно в цену вбивать дорогие овощи - кто-то выдел худых поставщиков?
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