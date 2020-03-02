 Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания с 1 марта, - Минобороны

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете", - объяснили в ведомстве.
"Реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме. Теперь по результатам регулярного мониторинга прослеживается позитивное восприятие военнослужащих введенной системы питания. В то же время, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений. Стоит отметить, что обеспечение армии качественным питанием является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом", - резюмировали в Минобороны.
что сделали ЗЕленые? ..оттянули (приостановили) эту реформу на пол года..
ЗЫ.. кстати, помните про ФОПа который остановил реформу питания, путем обращения в админ суд?!.. так вот, это проделки Богдана и его юристов..
Никогда такого не было и вот опять достижение пострадавшей бубочки.
Следующим достижением ЗЕманды будет безвиз и ассоциация с ЕС наверное.
Так и живешь с прелой тырсой в голове.
1. Есть ли изжога
2. Есть ли постное меню для поста
3, есть блюда без зажарки
И т д
И как там пайки по типу пайков НАТО - хоть бы показали фото
Потом все это закладывают в банки и отправляют на фронт
Вопрос к Минобороны- А ВАМ СЛАБО ЭТО ДЕЛАТЬ ?
И даже лечо варит и консервирует на фронт
Конечно зимой выгодно в цену вбивать дорогие овощи - кто-то выдел худых поставщиков?