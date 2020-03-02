 Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, в г. Донецк с аргументацией "для нужд мобилизации" у граждан принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур".

По данным украинской разведки, значительный материальный ущерб местному населению наносят и российские наемники, которые в феврале прибыли для ротации подразделений соединений и частей 1 АК: "Они самовольно заняли временно незаселенные дома местных жителей, портят их личное имущество, в т.ч. имеют место отдельные случаи обстрелов личного автотранспорта".

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В Минобороны также добавили, что российские оккупационные администрации при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий.