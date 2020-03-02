 Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
В частности, в г. Донецк с аргументацией "для нужд мобилизации" у граждан принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур".
По данным украинской разведки, значительный материальный ущерб местному населению наносят и российские наемники, которые в феврале прибыли для ротации подразделений соединений и частей 1 АК: "Они самовольно заняли временно незаселенные дома местных жителей, портят их личное имущество, в т.ч. имеют место отдельные случаи обстрелов личного автотранспорта".
В Минобороны также добавили, что российские оккупационные администрации при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий.
І це не лайка, це вже міжнародний термін, яким позначають сцаря усієї Свинособакії, Лаптєстану та Макшандії.
"путєн - *****" не знають?
Єн а путін,бо таке враження що ссиш називати речі своїми іменами,знаток доморощений.
Тем, кто орал "путян ввяди" и остался в лугандоне или уехал в парашу- так и надо.
25% - Roman
я б ещё и нашему угнанному Кузе дал бы героя. Столько убытков расейской экономике как он, никто не принес
Я насчитал уже 4!!!