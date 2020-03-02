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Все про:Донецк (6067) Минобороны (6333) недвижимость (692) разведка (2273)

 Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка

Жители временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжают страдать от произвола командования российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, в г. Донецк с аргументацией "для нужд мобилизации" у граждан принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур".

По данным украинской разведки, значительный материальный ущерб местному населению наносят и российские наемники, которые в феврале прибыли для ротации подразделений соединений и частей 1 АК: "Они самовольно заняли временно незаселенные дома местных жителей, портят их личное имущество, в т.ч. имеют место отдельные случаи обстрелов личного автотранспорта".

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В Минобороны также добавили, что российские оккупационные администрации при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3178843
 
   
 Топ комментарии
 
А нам то что? Пусть путину жалуются, они же его сами звали туда.
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ну і супер, дамбасяни власне про це і мріяли.... не бандерівцям ж майно віддавати Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей Донецка, - разведка - Цензор.НЕТ 5678
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Якби це не зробили кацапські мусора , це б зробили солдати НАТО !
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А нам то что? Пусть путину жалуются, они же его сами звали туда.
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они же заявляют, что им нужна вся Украина, значит - ждите.По действиям этой власти (не стрелять) понятно, что никто их останавливать не собирается...
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Та власть тоже не стреляла.Люди сами защитили свою Украину.Власть в ермолке не будет стоять за Украину.
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Так друг сепаратистов Сивоха будет требовать компенсацию от жителей не оккупированной территории.
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все вірно, але не путіну, а ***** (з маленької літери).
І це не лайка, це вже міжнародний термін, яким позначають сцаря усієї Свинособакії, Лаптєстану та Макшандії.
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ну і супер, дамбасяни власне про це і мріяли.... не бандерівцям ж майно віддавати Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей Донецка, - разведка - Цензор.НЕТ 5678
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Якби це не зробили кацапські мусора , це б зробили солдати НАТО !
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ти мабуть це побачив в Сірії на прикладі турецьких солдатів і рашистів?
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путєн, ввєді! рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум!
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Так якщо ***** то не путЄн а путін,бо таке враження що ссиш називати речі своїми іменами,знаток доморощений.
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Мордва падлючая цепляется к уважаемым форумчанам ,*знаток доморощений*...
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Тем, кто уехал в неоккупированную часть Украины (и зарегистрировался как переселенец) должно помочь государство, а с параши через международные суды снять ущёрб.
Тем, кто орал "путян ввяди" и остался в лугандоне или уехал в парашу- так и надо. Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка - Цензор.НЕТ 9117
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что-что государство должно? вы смеетесь? уже почти 6 лет как только и делает, что только и помогает - одна только адресная помощь в 442 грн чего стоит, целое состояние Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка - Цензор.НЕТ 3582
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Я не смеюсь, а пишу, и не о 442 грн., а о том, кто чего заслуживает. Найманці РФ примусово вилучають нерухомість у жителів окупованого Донецька, - розвідка - Цензор.НЕТ 5118
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и как же вы определите кто и что заслуживает?
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Позвали ***** ,повтікали,щоб хтось з ним воював та ще й держава повинна допомагати?
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Если молчат, значит нравится. Какие проблемы? Да и освободителям от фашистов где жить?
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Фрау Меркель глубоко этим обеспокоена. Все свободны.
Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка - Цензор.НЕТ 9773
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так глубоко, шо даже кушать не может )).
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даунецкий пацюк пиццу гипнотизирует. щас та ему сама в рот залетит ))
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Шутки шутками, а я от это мелкое недоразумение видел своими глазами, гнома-террориста)))
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Кричали "Путин введи", вот он и вводит по самые гланды.
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звали к себе руцкий мир ?? Хлебайте теперь эти щи лаптями хоть подавитесь !!
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правильно)) теперь квартируйте кормите и девок не прячьте)) ********* они под водочку это дело Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка - Цензор.НЕТ 4048
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уворованное на пользу не пойдет Наемники РФ принудительно изымают недвижимость у жителей оккупированного Донецка, - разведка - Цензор.НЕТ 4656




25% - Roman

я б ещё и нашему угнанному Кузе дал бы героя. Столько убытков расейской экономике как он, никто не принес
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кузя наш партизан, то горит то тонет)) а сколько дров ушло на Сирию а вони, копоти)) пенсионеры расейские аж стогнють))) каждый день ***** вспоминают))
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терміново відправляйте до лугандонії сцивухо, нехай його вжопучлєнци "приватизують"
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Не сознательно конечно себя ведут. Тут конечно правильно прибывшие делают----*Всё для фронта---Всё для победы*! Святое дело.
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Вот так рассказывали им что придут бандеро-фашисты и всё у них отберут. А на самом деле пришли кацапо-фашисты и всё отбирают. А бандеровцы на самом деле пошли их освобождать и спасать. Ось така х**ня малята. Но придётся им ещё подождать так как без главнокомандующего в стране их никто не освободит.
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Вывсеврете ! Не может такого быть . Там же русские «асвабадители «! Хахаха
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Одобряю! За что боролись,- на то и напоролись!
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Раньше я и не подозревал, что Главное управление разведки воюющей страны изучает состояние рынка недвижимости на оккупированной территории. Теперь понятно, что это чрезвычайно ценная военная информация для нашей победы. Разведывайте дальше, пусть хотя-бы турки учатся.
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Таке ж відбувається і в криму. І це саме те, що планується для усієї України, сівахою, єрмаком, зеленським
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А мне одна знакомая из Донецка расcказывает. что там так классно сейчас. Живет и работает, правда, в Киеве, потому что "за годы незалежности бендеровцы там все заводы развалили, работать негде".
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шо там в даунбасе жить становиться "всё лучше, всё веселее", сужу по своей тёще. если в "2014" она с радостью брала (с её слов), "раздаваемую нашими ж дыныровцами" , "нашу ж, украинскую тушёнку", то сегодня, она уже готова покинуть свою хату (из за которой и попала в ихний аршлох, бо жалко тогда было бросить) уже от просто так - "нах!" этим же дыныровцам, даже без всякого предложения об отжатии (не идёт больше "гуманитарка") и перебраться к "фашистам". чем в отличии от точно такого же предложения, сделать это же, но только в "2013", за год до приключений на своё эго, теперь она создаёт мну с женой есчо ту головную боль.
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«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.И вот халява пришла!»(Наталья Алексеева)
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Ну що тут скажеш: очі бачили, що брали - їжте хоч повилазьте!
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Это по какому кругу?
Я насчитал уже 4!!!
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