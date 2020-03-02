 Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг, - главный санврач Ляшко

"Относительно обсервации Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг", - сказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
572 17
Материалы по теме: Коронавирус из Китая
Срок обсервации эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах продлевать не планируем, - Минздрав
О здоровье проходящих обсервацию в "Новых Санжарах" будут информировать ежедневно, - Данилов
Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко
Минздрав разработал инструкции для украинцев, которые едут в страны со случаями коронавируса, - главный санврач Ляшко
Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов. ФОТО
+5
Переданные презервативы кончились?
+4
- В санаторий карантинщикам передали партию презервативов ссылка
- Активность Скалецкой в фейсбуке снизилась
Совпадение?
- Активность Скалецкой в фейсбуке снизилась
Совпадение?
+4
Скелетска совсем физрука загоняла.
- Активность Скалецкой в фейсбуке снизилась
Совпадение?
" Возле стенки у простенки коронавирус щурился. Увидал он слуг народа - сразу окочурился "