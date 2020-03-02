EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  572  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (210) COVID-19 (445) Новые Санжары (125)

 Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения планирует, что обсервация в Новых Санжарах (Полтавская обл.) граждан, эвакуированных из китайской провинции Ухань в связи со вспышкой коронавируса, если не возникнет подозрений на заболевание, будет завершена в четверг.

"Относительно обсервации Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг", - сказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуированных в Новых Санжарах еще проверят на коронавирус, чтобы подтвердить, что все здоровы, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3178841
 
 
 Топ комментарии
 
Переданные презервативы кончились?
 показать весь комментарий
 
- В санаторий карантинщикам передали партию презервативов ссылка
- Активность Скалецкой в фейсбуке снизилась
Совпадение?
 показать весь комментарий
 
Скелетска совсем физрука загоняла.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вірно! кадри перевірені, розповсюджувати вірус здатні!
 показать весь комментарий
 
 
Переданные презервативы кончились?
 показать весь комментарий
 
 
- В санаторий карантинщикам передали партию презервативов ссылка
- Активность Скалецкой в фейсбуке снизилась
Совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
Ох сейчас пуканы великих вирусологов рваться начнут .... Пошел за поп корном.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, " танцовщицам с табу" нужно как-то кормить своих детишек с узкими глазками.
 показать весь комментарий
 
 
"Министр" здравоохранения продолжит обсервацию? Она же ведь не 14 дней там сидела. То есть, все на свободу, она остаётся! Да и от увольнения пропетлять сможет.
 показать весь комментарий
 
 
Как же она без физрука там будет? Надо ей Стефанчука туда направить.
 показать весь комментарий
 
Та нікуди та Зє-дєвочка з санаторію не поїде. Думаєш недаремно туди ящик презервативів закинули, щоб так просто вона їх там залишила ?
 показать весь комментарий
 
 
Надо писать " Главный ДаСамТыВрачАяЛяшко".
 показать весь комментарий
 
 
Пригадується був такий собі колись віршик про санінспектора. З огляду на сьогодення вірш має звучати тепер так

" Возле стенки у простенки коронавирус щурился. Увидал он слуг народа - сразу окочурился "
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх