 Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг, - главный санврач Ляшко

"Относительно обсервации Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг", - сказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуированных в Новых Санжарах еще проверят на коронавирус, чтобы подтвердить, что все здоровы, - Минздрав