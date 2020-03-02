 Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, - Гончарук

Об этом на брифинге 2 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"За зиму мы подготовили значительную часть проектов, которые сегодня начали строиться. Большая стройка, которую мы анонсировали еще осенью. Это проект президента по поводу строительства максимального количества социальной инфраструктуры по всей стране, 4 километра дорог. К этому все готово. Утром мы провели совещание по поводу этого большого проекта, и я могу констатировать, что одновременно началось строительство более 300 объектов", - отметил он.
Среди запланированных объектов: 4 тысячи километра дорог, 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, более 200 приемных отделений в больницах.
Про це заявив сам очільник уряду на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".
"Я кожного дня зустрічаюся з кимось, з кимось розмовляю, іноді, не повірите, з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорювали ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати", - зазначив Гончарук.
вот в это верю!
БАЛАБОЛ!!
Это ж вам не ' склад боеприпасов подорвали лоси' или история с маньяком- тепловизорщиком.
Реальные объекты , реальные дороги - хотелось бы ещё добавить реальные судебные решения по коррупционерам, но , надеюсь , все ещё впереди.
Поэтому ЗЕ таки решил будок понаставить, шоб не говорили потом, шо он даже будки не сделал за год.
1 березня 2014 року Совєт Фєдєрациї затвердив звернення Путіна "об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».(відео)
Отже фактично тоді, 01 березня 2014 року, відбулося гібридне оголошення гібридної війни, анексія Криму вже йшла повним ходом.
До початку президенства Порошенка залишалося три місяці (з 7 червня) , за які росіяни розгорнули війну ще і на Донбасі.
Така хронологія. Хто розпочав війну, яка її мета, кому вона вигідна, і хто наживається, - є в документах та очевидно для будь-якої нормальної людини.(с)
- А как получилось, что Вы такой молодой, а уже капитан?
- Да, бойцы, давно это началось, и был я тогда подполковником...