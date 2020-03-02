 Одновременно началось строительство более 300 объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, - Гончарук

Об этом на брифинге 2 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"За зиму мы подготовили значительную часть проектов, которые сегодня начали строиться. Большая стройка, которую мы анонсировали еще осенью. Это проект президента по поводу строительства максимального количества социальной инфраструктуры по всей стране, 4 километра дорог. К этому все готово. Утром мы провели совещание по поводу этого большого проекта, и я могу констатировать, что одновременно началось строительство более 300 объектов", - отметил он.

Среди запланированных объектов: 4 тысячи километра дорог, 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, более 200 приемных отделений в больницах.

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