 "Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы

Об этом заявил первый заместитель ее председателя Александр Корниенко , сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые идут. Они сегодня будут происходить, сегодня будет собираться "малая" фракция, возможно завтра будет собираться большая фракция. Будем смотреть", - сказал Корниенко.
Позже в эфире парламентского телеканала "Рада" народный депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко подтвердил, что фракция действительно соберётся во вторник в 9:00.
"Есть конечно кадровые вопросы: с одной стороны необходимо кого-то уволить, с другой - назначить. Мы понимаем, что будет обсуждение. Касательно самих кадровых вопросов в Кабмине, то завтра в 9:00 собирается фракция и на фракции мы будем обсуждать те или иные кандидатуры или виденье", - сказал нардеп.
Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.
В компанию приходит новый генеральный директор. Секретарша ведёт его
знакомить с коллективом. Заходят в первую комнату, там сидят
девицы-красавицы и убивают рабочее время посредством макияжа,
маникюра, педикюра и проч. Генеральный в шоке: -Это что такое???
Уволить всех нах и немедленно!
Секретарша:
-Нельзя! Это ЛОРы!!
-Не понял...
-Любовницы ответственных работников.
Второй кабинет - там молодые (и не только) люди, занимающиеся
кроссвордами, пасъянсами, чай-кофе-дошираки, и т.д.
- Ну это что за беспредел?!
- А это ДОРы.
- ???
- Дети ответственных работников...
Третий кабинет. Там народ шуршит во всю!!! Бегают, по телефонам
постоянно нервные беседы ведут, бумажки пишут, потеют, короче сгорают на работе.
- Вот это я понимаю, люди работают, пример брать надо!
- А-а-а... это СУКи...
-Что за суки?
-Случайно уцелевшие кадры...
а в мене до вас стільки запитань, що леше вам буде відповісти на головне:
а нафуя ви мені впали усі разом і кожен окремо?
😁😁😁