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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (691) Корниенко (136)

 "Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы

"Слуга народа" проведет заседание "малой" фракции в понедельник, а во вторник, возможно, вынесет вопросы повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады на рассмотрение всей фракции.

Об этом заявил первый заместитель ее председателя Александр Корниенко , сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые идут. Они сегодня будут происходить, сегодня будет собираться "малая" фракция, возможно завтра будет собираться большая фракция. Будем смотреть", - сказал Корниенко.

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Позже в эфире парламентского телеканала "Рада" народный депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко подтвердил, что фракция действительно соберётся во вторник в 9:00.

"Есть конечно кадровые вопросы: с одной стороны необходимо кого-то уволить, с другой - назначить. Мы понимаем, что будет обсуждение. Касательно самих кадровых вопросов в Кабмине, то завтра в 9:00 собирается фракция и на фракции мы будем обсуждать те или иные кандидатуры или виденье", - сказал нардеп.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3178837
 
 
 Топ комментарии
 
Пора вам пора, туда где за лесом краснеет кремля...
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Случайно уцелевшие кадры
В компанию приходит новый генеральный директор. Секретарша ведёт его
знакомить с коллективом. Заходят в первую комнату, там сидят
девицы-красавицы и убивают рабочее время посредством макияжа,
маникюра, педикюра и проч. Генеральный в шоке: -Это что такое???
Уволить всех нах и немедленно!
Секретарша:
-Нельзя! Это ЛОРы!!
-Не понял...
-Любовницы ответственных работников.
Второй кабинет - там молодые (и не только) люди, занимающиеся
кроссвордами, пасъянсами, чай-кофе-дошираки, и т.д.
- Ну это что за беспредел?!
- А это ДОРы.
- ???
- Дети ответственных работников...
Третий кабинет. Там народ шуршит во всю!!! Бегают, по телефонам
постоянно нервные беседы ведут, бумажки пишут, потеют, короче сгорают на работе.
- Вот это я понимаю, люди работают, пример брать надо!
- А-а-а... это СУКи...
-Что за суки?
-Случайно уцелевшие кадры...
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Случайно уцелевшие кадры
В компанию приходит новый генеральный директор. Секретарша ведёт его
знакомить с коллективом. Заходят в первую комнату, там сидят
девицы-красавицы и убивают рабочее время посредством макияжа,
маникюра, педикюра и проч. Генеральный в шоке: -Это что такое???
Уволить всех нах и немедленно!
Секретарша:
-Нельзя! Это ЛОРы!!
-Не понял...
-Любовницы ответственных работников.
Второй кабинет - там молодые (и не только) люди, занимающиеся
кроссвордами, пасъянсами, чай-кофе-дошираки, и т.д.
- Ну это что за беспредел?!
- А это ДОРы.
- ???
- Дети ответственных работников...
Третий кабинет. Там народ шуршит во всю!!! Бегают, по телефонам
постоянно нервные беседы ведут, бумажки пишут, потеют, короче сгорают на работе.
- Вот это я понимаю, люди работают, пример брать надо!
- А-а-а... это СУКи...
-Что за суки?
-Случайно уцелевшие кадры...
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та ти шо, тільки кадрові?
а в мене до вас стільки запитань, що леше вам буде відповісти на головне:
а нафуя ви мені впали усі разом і кожен окремо?
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Фракція зекоманди розглядає питання... "Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 5034
"Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 2390
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Слуга дерьма,астанавись,ты даже не Эрдоган и Черчилль а Украина Повiя
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Тяжёлый случай ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ФРАКЦИИ "СЛУГА НАРОДА":
"Слуга народа" созывает заседание фракции в преддверии внеочередного заседания Рады: Есть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 6935
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Пора вам пора, туда где за лесом краснеет кремля...
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Блин Какие эти слуги неухоженные. Их в приличный дом служить не пустят
😁😁😁
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пакуйте чумаданы на растовские ***** и самоката с лисапедом не забудьте
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"Малая фракция"- это те, кто способен связать 2 слова без помощи мата. "Большая фракция"- это те, кто способен только связать 2 мата при помощи слова. "Слуга народу" скликає засідання фракції напередодні позачергового засідання Ради: Є кадрові питання - Цензор.НЕТ 7720
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Всех слуг народа к стенке и каждому пулю в лоб, достали уроды!
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Слугу говна придумал не Путлер и даже не Сурков с Сикелевым Соловьевым,эту матню придумала СКАБЕеВА в 2014 году на корпоративчике с Зеленским...в ПОДМОСКОВЬЕ...
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