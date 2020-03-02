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 Наемники РФ целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в Красногоровке, ранена женщина, - штаб ОС

Сегодня, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы могут представлять угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена жительница н.п. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что такие дерзкие действия российских оккупантов лишний раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ОС в районе Орехово и Красногоровки, потерь нет, - Минобороны

"Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в Красногоровке, ранена женщина, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178836
 
 
 Топ комментарии
 
ГДЕ НАШИ БЕЗПИЛОТНИКИ (КУПЛЕННЫЕ В ТУРЦИИ) ГДЕ НАШИ ПРОТИВОАРТЕЛИРИЙСКИЕ РЛС(ПОСТАВЛКННЫЕ НАМ США. КОГДА ЧОРТ ВОЗЬМИ БУДУТ АДЕКВАТНО ОРКАМ ОТВЕЧАТЬ.?
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И долго Вы еще будите глумится над Украинцами .
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есть чем, кое у кого похоже нет желания.
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цели сразу были засечены американскими контрбатарейными радарами и уничтожены дежурящими в небе ударными байрактарами Наемники РФ целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в Красногоровке, ранена женщина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9909
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Где ??? в Турции . Нам нельзя , - Мы же перестали Стрелять .
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ГДЕ НАШИ БЕЗПИЛОТНИКИ (КУПЛЕННЫЕ В ТУРЦИИ) ГДЕ НАШИ ПРОТИВОАРТЕЛИРИЙСКИЕ РЛС(ПОСТАВЛКННЫЕ НАМ США. КОГДА ЧОРТ ВОЗЬМИ БУДУТ АДЕКВАТНО ОРКАМ ОТВЕЧАТЬ.?
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Вот бы бы дрон ****** ракетой и некто не стрелял
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самое время психануть и разхерачить всю эту мразоту к едренефене
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есть чем, кое у кого похоже нет желания.
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руководству ООС следовало бы выкладывать видео подтверждения уничтоженых русофашистов, как это делает Турция, пуская все видят, что будет с расейскими терраристами, что бы ваньки в другой раз подумали а стоит ли ездить воевать в Украину.
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Там у турков по моему если не все то большинство видео это фейки... или хз но других успехов нет у них. ничего они с сирийской армией не могут сделать в Идлибе.. опять их там теснят.. https://ua.korrespondent.net/world/4199376-armiia-asada-povernula-kontrol-nad-stratehichnym-mistom-v-idlibi
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не смеши, фейки выдавать могут только лживые кацапы. На самом деле, в нарезке попадаются схожие эпизоды с другого ракурса, но там просто отработана следующая цель, что говорит о том, что кацапов херачат последовательно, мочат все, что шевелится, рюзьге витязи забились по норам и не отсвечивают.
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Ну так вот *жестко мочат* что сами отступают при этом.
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Сирия. Не можем повторить! Путин взял Угрожающую Менопаузу в Сирии

https://www.youtube.com/watch?v=Er5OcE0MOOY
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Так толку с этих видеороликов если турки отступают? Это значит они либо фейковые либо у турок потери такие же.. или больше если они сдают города.
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источник на который ссылается корреспондент - близкий к Ассаду. Поэтому твоя новость меня не убедила.
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на тебе ссылка на англоязычный источник.. в гугле эта новость с утра не новость проверь сам https://thedailybreakingnews.com/middle-east/syria/syrian-army-retakes-the-large-city-of-saraqib-after-fierce-battle/ на сирийских информ источников вообще сообщают что выбили турков уже из нескольки городов.
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извини, но не буду даже пытаться разбираться в этих вбросах от газетенок на зарплате у кремлядей, по твоей ссылке пишут про каких-то "боевиков", что уже как бы намекает про то, что те, кто это писал на стороне Асада, нахрена мне знать какие-то там детали кто там поддерживаемые турками временно отступил, кто наступил, ваще не интересно. Прекрасно вижу, какое сокрушительное поражение несут кацапы от турков.
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Дело в том что видео с уничтожением якобы военной техники элементарно легко подделать в 21 веке а вот взятие под свой контроль такого крупного города как Серакиб элементарно легко разбить видеодоказательствами если оно фейковое.. хотя ладно.. не спорю.. человек верит в то во что он хочет верить. .
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Мин. обороны Турции вчера заявляло что уничтожило 202 сирийских танка! Это больше чем в армии Сирии вообще есть.. как можно потерять всю свою технику и наносить турецкой армии поражения при этом я не знаю. придумай сам.
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ну так турки выкладывают видеодоказательства своей работы. Кацапы впервые столкнулись с настоящей армией НАТО.
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Где та армия 2020, которая уже не 2014? Неужели боятся небольшой самоволки со случайным возвратом территорий во время плановой разведки боем?
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Де та Сивоха краснопуза? Де той Клоун нелох? Ідіть, суки, вікна вставляйте, миротворці срані.
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Каждый день одно и тоже признание в некомпетентности и зраде сами каждый день выступаете в роли статистов своих поражений
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Самая сильная армия Европы собирается защищать своих граждан? Где радары? Где джавелины? Где беспилотники? Где средства РЭБ? Неужели все продали? Да хоть гуманитарку завезите на линию разграничения, и на нашу сторону, а не обезьянам...
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