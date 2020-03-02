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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2978) Кабмин (11674) Монастырский (23)

 Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - "слуга народа" Монастырский

Арсен Аваков должен остаться в обновленном Кабмине на посту главы Министерства внутренних дел, так как результаты его работы говорят сами за себя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что по определенным своим направлениям министерства просто не справились. Это можно сказать по большинству министерств. Кроме одного - это Министерство внутренних дел. Потому что по этому направлению однозначно надо признать - это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся много моих коллег и депутатов", - заявил он.

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Глава профильного парламентского комитета прогнозирует, что Аваков будет переназначен в новый состав Кабмина.

"Убежден, что министр Аваков должен остаться в новом правительстве. Думаю, что к нему вопросов точно будет меньше всего. Ведь по многим направлениям он действительно подставил плечо своим коллегам в Кабмине. Я имею ввиду эвакуацию наших людей из Ухани из-за короновируса. Хотя это была прямая ответственность Минздрава, но Нацгвардия и Полиция подставили плечо и массовых волнений не было. Да, есть вопрос к Минздраву относительно обеспечения правильной коммуникации. Поэтому мой прогноз - министр Аваков однозначно должен остаться, работать в обновлённом Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечен порядок. Министр справляется с теми вызовами, которые стоят перед МВД", - считает нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3178835
 
 
 Топ комментарии
 
Это понятно: без кваквакова бубочка так зассыт, что... Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - депутат от СН Монастырский - Цензор.НЕТ 5920
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тепер я спокійний - "новиє ліца" залишаються Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - депутат от СН Монастырский - Цензор.НЕТ 7480 та на сабакові вже проби ніде ставити
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Это понятно: без кваквакова бубочка так зассыт, что...
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Иван ,какая рука мАсквакалки? Все знают что, у козьих морд какцапов - копыта и IQ 15.
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За обещания поменять его перед Новым Годом уже можно и не вспоминать.
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Посмотри, Фирочка! Я купил тебе чудо-робот. Это будет незаменимый твой друг и помощник на кухне и по хозяйству. Теперь ты меня не будешь ругать иупрекать. Достаточно запрограммировать и нажать вот эту коричневую кнопку - робот выстирает, выгладит, сварит, вымоет посуду, сделает уборку. - Извини, Изя но кто же составит программу и будет нажимать кнопку?

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Не-не на *** Авакова. Пусть реформирует нары в тюрячке.
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Бу-га-га три раза=>кАнеШноАваков «временно»(!!!) остается министром МВД........😁😁😁
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Безсмертний аваков переживе ще не одного президента. Треш....
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тепер я спокійний - "новиє ліца" залишаються Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - депутат от СН Монастырский - Цензор.НЕТ 7480 та на сабакові вже проби ніде ставити
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звісно, хто ж буде чинити для вас політичні розправи - ти, задріт?
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Аваков молодец .
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Я действительно так считаю .Он один из не многих молодец .
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дійсно, те, що "нова реформована поліція" знову обернулася на стару мусарню - це його особиста заслуга
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молодец, - среди зеленых овец, а среди настоящего молодца, - он и сам овца!
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Да, вопросов к нему нет никаких.
Если к другим и могут возникать вопросы, то с этим ценным кадром всем все понятно.
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Много коллег и депутатов согласны? А люди с этим согласны , неадекват ты второсортный? Кто все эти рахиты? Что это за стадо домроботниц блдь?
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Заказчиков убийства Гандзюк нашёл, убийство Шеремета раскрыл, вонючую мусарню
реформировал в профессиональную европейскую полицию.
Короче - маладец.
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хоть я и не поддерживаю авакова но он очень качественно чмырит сою. поэтому пусть ещё поработает.
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TheМясо ,ты тоже слепых грабишь? Слава богу рюкзаками вас обеспечили. Ещё не все дети и старики почувствовали реформы. Так что не трать здесь время, а давай в бой. За зе и рюкзаки фирмы "армяни" держите гордо знамя, стоя на трупах ваших детей.
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чмырит сою(с). Квинтэссенция 73-процентного интеллекта.
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когда пеця вас ботами обозвал вас это не смущало. а за сою вы взвыли..
"квинтэссенция 8-процентного интеллекта"
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пэця.боты.соя.взвыли. Словесный максимум Надийки-людоедки
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Оце так результати роботи що, в порівнянні з рештою, до Сабакова питань немає! Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - депутат от СН Монастырский - Цензор.НЕТ 4479
Іншими словами: решта Кабміну це, просто мешканці Нових Санжар.
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Власть бубочки только на Авакове теперь и держится.
Кто ж его у толпы отбивать будет, если что?
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По "делу Шеремета" значит у "слуг народа" вопросов нет?
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Конечно нет. Зеленьім поЦреотам пофиг, что сидят невиновньіе патриотьі.
Им главное, чтобьі за бабло в конвертах от Хламидии ИХ не трогали.
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Молодец какой....вместе с порохом сожрал Яценюка. Вместе с порохом сожрал сначала Саахова, потом- всех остальных грузин. Вместе с майским калом сожрал пороха. С путиным съест зельца и дефолтную зекраину.
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Ты что то путаешь.
Яценюку оторвали яйца
Аваков тут не причем.
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Що не день то обличчя Рюкзакова все новіше і новіше!
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Вопросов может и меньше, зато какие....
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Так задай ему вопрос: кто последние 5-ть лет крышует нелегальные пункты металлоприёмки, если не закрылся ни один ???
Ну, а потом про то, кто крышевал годами нелегальный игровой бизнес, нелегальные АЗС и т.п.???
Короче, такие "ценные" кадры нужны и зелёной власти....
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К тому же у Авакова на многих "слук народа " есть компрометирующие материалы Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6615
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Слуги урода... зебилам хоть в глаза сцы
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Это не оскорбление Вопросов к Авакову меньше всего, поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 931 Вы никак не оскорбляете животное констатацией факта его зверства...
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Констатация гаваришь? Запитань до Авакова найменше, тому він має залишитися в оновленому Кабміні, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 7940

Почему тогда умалчиваешь, что порохососам все пять лет в глаза ссали, а им, сверхэлитным, всё мало??
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Мне совершенно все равно, кому там ссали все 5-ть лет. Вы же за него и голосовали. В 54 процента в первом туре. А вот то, что зебилы разваливают гос-во в турборежиме- очевидно любому здравому человеку. Объективно. Статистически. По всем направлением.
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У себя в Москве будешь россиян дебилами называть.
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Я их скотами с 2003-го года величаю. В Харькове.
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Это не правительство, это филиал кремлевской мафии.
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какой позор. Кто ответит, за провал во всех министерствах ?! Ау зелупы, вам нравится? Скорее бы каждой маникюрщице впарили кассовый аппарат за 70к или штраф в лям за его отсутствие..... хочу услышать ваш ВОЙ, собаки =)
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отошли в прошлое рюкзаки как детские шалости.Лучший бизнес банковский особенно если под рукой полицейские для выбивания долгов из невыплативших занятое. Но это национальный еврейский бизнес и влезть в него не просто.Поэтому Аваков развернулся к золотодобыче. -Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота./Течёт речечка да по песочечку моет золотишко. А молодой джульман эх, молодой джульман, заработал вышку.
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Какие могут быть вопросы у ягнят к волку ))))
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всем зебилам снова в глаза божьей росы прыснули.
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Да только за одно дело Шеремета его надо немедленно отстранить от должности, а потом судить за фальсификацию.
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Главный мафиози страны должен дальше руководить полицией!
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ЗЕЛЕНОСРАКИЙ ИДИОТ! ПО ТВОЕМУ СОБАКОВУ СКУЧАЮТ ВСЕ ЗОНЫ УКРАИНЫ!
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Омен Оманський без сабакова ніяк не впорається з охлосом.
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третий уряд , а он в министрах ))))) я ж говорил , что Украину слили росии еще при ПОРОХЕ !!!хотя росияне ТАЛДЫЧАТ . что он не их ))))глуппо было бы ))))
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да, с одним небольшим уточнением - при Порохе не слили Украину. сливают сейчас
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Залишити Сабакова це опустити рейтинг НЕЛОХА ще на 15%. Давай жги.
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Серьёзно? Ну вы точно Зебилы! А разгул криминала по всей стране как в 90-е вас не смущает?
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Как раз к Амиакову больше всего вопросов,- по отношению к нынешним тупым щенкам.
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Может, у Слуг народа к Авакяну и меньше всего вопросов, а вот у самого народа больше всего. Или народ не в счет у его слуг?
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Похоже, що свої ж зебіли, починають помалу щемити Бубочці його музикальний орган.
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У мене тільки одне питання до Сєні: хто віддав наказ ментам покинути своє відділення ,залишивши там всю зброю,перед захопленням Слов'янська Стрєлковим-Гіркіним?Цей момент чудово записали внутрішні і зовнішні відеокамери.Хіба шо ключики під килимком не залишили! Це питання і до Турчинова ,і до Тимошенко, і до Яценюка,і доТягнибока. Тоді це була одна команда.
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Тампона Авакова в ВР Геращенка замінив Монастирський! А коли людина тампон, то вона завжди буде близько до сраки!
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Питання повинні бути до синка *рюкзакова * !!! Запитань до Авакова найменше, тому він має залишитися в оновленому Кабміні, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 8965
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Тяжелый случай....
Особенно на фоне того, что по "делу Шеремета" к ответственности привлечены совершенно случайные люди с улицы, а по убийству бизнесмена, убившие его Кожара с женой свободно передвигаются просторами Украины и крутят дули всем желающим посадить их за решетку!
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т.е. аваков разыграл цирк и устроил потасовки в н санжарах и это называется "все отлично сделал"? аваков чорт и должен уйти! лучше под суд
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А стрельба в Мукачево ? А утопленные в подвале дела по Бахматюку ....Оставляя в кабмине Авакяна это своеобразная сделка с Беней Коломойким
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Що Беня сказав Аваку не чіпати ,справді цей мафіозі вірно служить олігархам ,а те що коїтся на дорогах ,розгул криміналітету і повний непрофесіоналізм в МВС, їх це не цікавить.
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