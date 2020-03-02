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 Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ОС в районе Орехово и Красногоровки, потерь нет, - Минобороны

Сегодня, 2 марта, российско-оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ОС на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба Минобороны.

Так, с 9 часов утра оккупанты за 35 минут выпустили 5 мин 120-го калибра и вели огонь из станкового противотанкового гранатомета по опорным пунктам украинских войск возле населенного пункта Орехово, на луганском направлении.

3 мины такого же калибра разорвались после 7 утра на позициях подразделений Объединенных сил неподалеку Красногоровки, на донецком направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, пятеро получили ранения и еще двое боевые травмы, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Еще один обстрел был зафиксирован на подступах к населенному пункту Марьинка, защитников которого противник обстрелял из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь с нашей стороны нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3178834
 
 
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