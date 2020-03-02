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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1472) Зеленский (4737) Европейская Солидарность (275)

 Замена правительства ничего не изменит, потому что за всеми некомпетентными решениями власти стоит Зеленский, - нардеп от ЕС Ирина Геращенко

Сегодня в Украине нет независимого парламента, нет независимых правоохранительных органов и нет независимого правительства, а за все провалы власти ответственность несет президент Зеленский.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Полгода работает нынешний парламент, и уровень недоверия к нему уже 70%. Очевидно почему. Так же еще меньший уровень доверия к правительству Зеленского", - констатировала Геращенко.

"Это означает на самом деле, что монобольшинство и некомпетентное правительство, которые разрушают государственные институты и не реагируют на откровенные провокации, как мы сейчас видим и в сессионном зале, и на согласительном совете, несут полную ответственность за то, что происходит со страной", - подчеркнула сопредседатель фракции.

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Она заявила: "Падение рейтинга самого Зеленского, на самом деле, и приводит к этому внеочередному заседанию, на котором состоится попытка переложить ответственность на исполнителей. И цель этих попыток - сделать еще больше зависимым и репрессивным аппарат правоохранительных органов и так же еще более зависимым и реваншистским правительство", - отметила она.

Нардеп добавила, что Зеленский должен нести персональную ответственность за свои кадровые назначения.

"Мы считаем, что нельзя превращать парламент в филиал Банковой. Это не честно, когда президент Зеленский пытается свои проблемы переложить на назначаемое им правительство. Депутаты не имели никакого отношения даже из монобильшинства за назначение этого правительства. И тогда честнее не поменять шило на мыло, как вы пытаетесь сделать на этой неделе, а чтобы сам Зеленский возглавил правительство и руководил тем, что он собирается делать", - заявила Геращенко.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3178830
 
 
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А вы ,друзья ,🤡🤢💩🐸🐲🐒🐛🦟🐏🕷🤡🤡🤡🤡как не садитесь , так в президенты не годитесь !!!
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Все знают, что Зеленский подделал голоса с помощью админресурса и купил у пенсионеров за счет субсидий из госбюджета.
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- Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все…(с)
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Это точно. Надо истинных Патриотов Украины - Геращенко, Парубия, Пашинского в правительство.
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не так - гнилая голова назначила такое же гнилое правительство, а вот гнилую голову выбрало гнилое сообщество
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Не згоден. Дебіл ні за чим не стоїть, тому, що він замозакоханий ідіот, котрий не те що не розуміє-він відмовляється розуміти що відбувається навколо нього! Зеленский -ДЕБІЛ!
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подивився б я на тебе, якщо б ти кілька років на коксі сидів
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а воно йомк треба, що навколо твориться?
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ПЕС опять разгавкался. Вернем ПАПу? Оно еще не все стырило?
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два вопроса, на которые не способен ответить ни один зебил:
1. что украл Петро
2. тест на знание украинского языка
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можно подумать, по отношению к другим он поступает иначе...
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Ирка, не стесняйся, говори прямо, ТОЛЬКО ПЭТРУХА, все в масле катались и в молочных реках купались, а вы бедненькие на не обитаемых островах.
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На Сейшелах пузо греет дружок Зеленского Богдан.
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опоздали - он уже вернулся к предыдущей работе )
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Бедненький, как и Пэтруха, а чем он лучше, пусть в дали от родины.
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зерро сам по себе ноль... за ним стоит.... нет не рейтинги и не 73.22% зебилов а сионисты основ ное количество которых это самая богатая жы2 омерики....
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Ок, но тогда она должна признать что за всем что творилось в 14 -19 годах стоит лично Поросенко, так будет справедливо.
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спитч о доверии от растерявших его почти в ноль , покращувачив життя ... ню ню , слухаем "внимательно"
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Абсолютно Верно!! Все некомпентентные задания и решения даёт не компентентный Зеленский! И пока он будет у руля Украины, эта некомпентентность будет всегда и во всём!! И страдать от этого будут только простые граждане Укарины! Так как своих депутатов-дебилов он ежемесячно покармливает 2-5 тысячами долларов!!
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Ирина говорит от имени Бога, не стоит ей не доверять.
Зебобики, давайте клоуна защищайте, или вы сдулись???
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Хе, сдала Петю. Задача Пети не добиться правильных решений, а снять Зеленского я припасть к корыту. А куя, уже не выйдет. Зеленского то снимут рано или поздно, но для Пети и его банды все уже закончилось.
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За правительством стоит Зеля, а за Зелей стоит Ху*ло, которому чем хуже для Украины- тем лучше. Замена правительства ничего не изменит, потому что за всеми некомпетентными решениями власти стоит Зеленский, - нардеп от ЕС Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4746
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Від перетасовки дураків та "нових ліц" результат не зміниться.
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Ну, а кто должен за этим стоять?!!!, её бывший муж или её бывший любовник или её нынешний роботодатель. кто?
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Кстати, а где сам преЗедент «потерялся»?!.......
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за всеми некомпетентными решениями власти стоит Зеленский/ Пианист-уклонист всего лишь говорящая голова израильского глиста: «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. 2-05-2019.
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Замена правительства ничего не изменит, потому что за всеми некомпетентными решениями власти стоит Зеленский, - нардеп от ЕС Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1562 Пётр Богун

Все знают, что Зеленский подделал голоса с помощью админресурса и купил у пенсионеров за счет субсидий из госбюджета.
02.03.2020 13:29
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