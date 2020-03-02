 У нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал, отвечая во время брифинга на вопрос о том, означают ли слухи о возможном премьерстве Тигипко о том, что "Слуга народа" отказывается от концепции новых лиц во власти, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Не является полностью целью сейчас отказаться от новых и вернуть всех старых, но определенный баланс всегда можно найти и расширить эту концепцию", - заявил Корниенко.
"Мы увидели ее сильные и слабые стороны, сейчас хотим ее усилить", - добавил он.
Напомним, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.
Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.
им уже никто не верит а они продолжают накидывать победоносное дерьмо на вентилятор
Если баланс не сошёлся, значит в нём ошибка.
Если баланс сошёлся, значит в нём две ошибки...
02.03.2020, 12:02 • 135 • 0
Завтра, 3 березня, Конституційний суд продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.
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Пленарне засідання КСУ розпочнеться о 10 годині ранку, питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному.
Востаннє суд розглядав цю скаргу 16 січня.
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Водночас 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".
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