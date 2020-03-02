 У нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал, отвечая во время брифинга на вопрос о том, означают ли слухи о возможном премьерстве Тигипко о том, что "Слуга народа" отказывается от концепции новых лиц во власти, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не является полностью целью сейчас отказаться от новых и вернуть всех старых, но определенный баланс всегда можно найти и расширить эту концепцию", - заявил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консультации относительно кадровых изменений в Кабмине продолжаются, - "слуга народа" Корниенко

"Мы увидели ее сильные и слабые стороны, сейчас хотим ее усилить", - добавил он.

Напомним, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.