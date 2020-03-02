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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11674) назначение (1553) Тигипко (1844) Корниенко (136)

 У нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа", глава партии Александр Корниекно сказал, что от концепции новых лиц во власти не собираются отказываться, но нужно найти баланс.

Об этом он сказал, отвечая во время брифинга на вопрос о том, означают ли слухи о возможном премьерстве Тигипко о том, что "Слуга народа" отказывается от концепции новых лиц во власти, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не является полностью целью сейчас отказаться от новых и вернуть всех старых, но определенный баланс всегда можно найти и расширить эту концепцию", - заявил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консультации относительно кадровых изменений в Кабмине продолжаются, - "слуга народа" Корниенко

"Мы увидели ее сильные и слабые стороны, сейчас хотим ее усилить", - добавил он.

Напомним, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.

Источник: https://censor.net.ua/n3178829
 
 
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- Вы--дезертир трудового фронта! - Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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Та скажи вже, що ти телишся як целка, алкаш недобитий!
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Фу устал от этих пустых спичей ЗЕ

им уже никто не верит а они продолжают накидывать победоносное дерьмо на вентилятор
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Закон Мерфи для Бухгалтеров:
Если баланс не сошёлся, значит в нём ошибка.
Если баланс сошёлся, значит в нём две ошибки...
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У нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9098 нюансик - ошибки должны быть на одну сумму))
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Повертатимуть януковичів? КСУ візьметься за люстрацію напередодні позачергового засідання Ради
02.03.2020, 12:02 • 135 • 0

У нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4468
Завтра, 3 березня, Конституційний суд продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.
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Пленарне засідання КСУ розпочнеться о 10 годині ранку, питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному.
Востаннє суд розглядав цю скаргу 16 січня.
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Водночас 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".
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здрістуйте, Мікіла Янович і Віктор ФідоровічУ нас нет цели отказаться от новых лиц во власти, но надо найти баланс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3493
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Один дурак, другой умный, среднее нормальный, надо на все должности поставить по два человека, Зе и Пэтруха, Гончарук и Юля, Рябошапка и портнов , ну и далее.
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уже даже не улыбает - сходите уже к бомжам и там подберите очередные новые лиц, не думаю, что это будет хуже, чем те, шо в раде засели
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А сразу нельзя было найти ,с первого раза,чтоб таких как милафонов,не попадали вообще туда ? И какой баланс ,возврат рыгоанальных воров ?
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