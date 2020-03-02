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 Консультации относительно кадровых изменений в Кабмине продолжаются, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас продолжаются консультации по кадровым изменениям в Кабинете министров.

Об этом он сказал на брифинге после заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Продолжаются еще консультации внутри фракции, и с Офисом Президента, и с правительством. Мы фамилии не любим называть. Потому что назовешь, а завтра этот человек будет отказываться и скажет, что о "мне уже все анонимные телеграмм каналы написали", - сказал Корниенко.

"Надо очень сильно усилиться, учитывая те события, которые происходят в мире", - добавил он.

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Напомним, после того, как на 4 марта было созвано внеочередное заседание Верховной Рады, в СМИ появились слухи о том, что готовятся кадровые перестановки в Кабмине и, возможно, даже смена премьер-министра.

Источник: https://censor.net.ua/n3178827
 
 
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Дебилы.
На вр надо выходить с готовыми решениями, а не объявлять заседание, а потом чесать репу, а на хрена
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