 Консультации относительно кадровых изменений в Кабмине продолжаются, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал на брифинге после заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Продолжаются еще консультации внутри фракции, и с Офисом Президента, и с правительством. Мы фамилии не любим называть. Потому что назовешь, а завтра этот человек будет отказываться и скажет, что о "мне уже все анонимные телеграмм каналы написали", - сказал Корниенко.
"Надо очень сильно усилиться, учитывая те события, которые происходят в мире", - добавил он.
Напомним, после того, как на 4 марта было созвано внеочередное заседание Верховной Рады, в СМИ появились слухи о том, что готовятся кадровые перестановки в Кабмине и, возможно, даже смена премьер-министра.
На вр надо выходить с готовыми решениями, а не объявлять заседание, а потом чесать репу, а на хрена