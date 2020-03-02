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 Политика Украины
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Все про:Портнов (516) Синицын Роман (43)

 Волонтер Синицын подал в ГБР и полицию заявления о правонарушениях Портнова: "Готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости"

Волонтер Роман Синицын обратился в правоохранительные органы относительно публикации экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андреем Портновым его персональных данных.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Отрыжка прошлого и заместитель администрации Януковича Портнов - что-то там написал в отношении меня про "грабил армию", "постоянно летал зарубеж", "не платил налоги". Самое интересное конечно про Армию, потому что в то время когда Портнов обосранный, после того как убежал из Украины, сидел в Москве - сотни тысяч людей со всей страны пытались помочь своей Армии выжить и выпилить побольше врагов. Это не новость, в 14-16 волонтерили пол страны, кто-то продолжает это делать и сейчас. Я бы не обратил внимания на этот манипулятивный вброс и даже не реагировал бы - ватным портновский хомячкам ничего не докажешь. Но есть одно но. Мамкин морализатор, которого так беспокоит что кто-то совершил воображаемое преступление - сам совершил преступление, причем уже реальное, получив незаконным путем и распространив мои персональные данные. И не только мои", - заявил волонтер.

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"Конечно умолчав об отраженных в декларациях и уплаченных с 2016-го десятках тысяч гривен налогов от предпринимательской деятельности, а показав просто справку "физического лица" с фактически нулями. Владелец одного из крупнейших туристических порталов - часто летает за границу?! Не может этого быть!) Но что-то слишком много текста об этой мразоте, меньше текста - больше движа. Сегодня юристами Миллер, юридическая компания в интересах своего клиента представлена пачка заявлений о преступлениях и адвокатских запросов. В ГБР, пусть устанавливают кто из должностных лиц у пограничников слил выписку из закрытой базы "ГАРТ" свино-собачей агентуре. В полицию тоже, только в отношении налоговиков. И по отношению к самому Портнову. Также готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости", - добавил Синицын.

Волонтер Синицын подал в ГБР и полицию заявления о правонарушениях Портнова: Готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178826
 
   
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не Портников. а портнов! надо бы исправиться
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Волонтеры и активисты раньше квартиры зарабатывали. Из нищих превращались в магнатов с квартирами, дорогими машинами, отжатыми бизнесами, недвижиостью за рубежом.
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а ты, кацапская свинособака, для Украины сделал больше, чем тот, кто на фото ?
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На свинособачій мові я не розумію.
А той, шо на фото, дуже багато зробив для кацапських свінособак на корпоративах під час війни з тими свінособаками.
І не один раз!
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Вот негодник! На Бениного "святого" для бубочки покусился!
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Ну а что такого? Все по заветам "миротворца". А то прям двуличность какая-то
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Мне бы больше подошло - "не только с юридической стороны". Нахерачили бы харю, и показали на всю страну. Для профилактики, так скать.
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не треба було заздалегіть про те писати - щоби ота п*дла не приготувалася до бою...
воно таке слизьке на нагле...що треба без попередження, сильно і обгрунтовано!
бо дійсно...задрав цей самовпевненний лайнюк...
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Только Третий Майдан и суды Линча для врагов Украины очистят страну от антиукраинской блевоты и двинут Украину к процветанию.
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Сейчас нет международной поддержки майдана. Запад сейчас поддержит полицию, разгоняющую майдан, а не протестующих. Все мир хотят.
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Эту рашисткую свинью стряпавшую и узаконивающую все делишки овоща давно пора раздавить как гниду.
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Короче начался судебный спам.Кто больше заяв на друг друга накатает.. Волонтер Синицын подал в ГБР и полицию заявления о правонарушениях Портнова: "Готовим другие сюрпризы в юридической, и не только, плоскости" - Цензор.НЕТ 4742
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синичкин,тебя Портнов раскатает ты же знаешь
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Так, як Пороха в Панамі Волонтер Сініцин подав у ДБР і поліцію заяви про правопорушення Портнова: "Готуємо інші сюрпризи в юридичній, і не тільки, площині" - Цензор.НЕТ 3182
"Относительно подробностей уголовного дела против Портнова - адвокат назвал несколько статей из Уголовного кодекса Панамы.
"Например, статья 382 - заведомо ложное заявление о совершении преступления, она также охватывает фальсификацию доказательств. Статья 384 - заведомо ложное заявление о совершении преступления невиновным лицом. Есть статья 260 - распространение неправдивой информации, которая ставит под угрозу национальную экономику или общественное доверие. Поскольку обвинение господином Портновым широко тиражировались в интернете и СМИ. Еще одна статья 385 - заведомо ложные показания свидетеля. Господин Портнов сам хвастался, что дал показания под присягой", - перечислил юрист."
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особенно мине хочется увидеть сюрпризы не в юридической плоскости.
желательно-в патологоанатомической.
с официальным заключением.
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