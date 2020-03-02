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 Политика Украины
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 Мы завершаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа", глава партии Александр Корниенко заявил, что сейчас завершается обсуждение вопроса изменений в Конституцию в части децентрализации.

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем консультации относительно изменений в Конституцию в части децентрализации. Прямо сейчас происходит в Виннице обсуждение, они полностью инклюзивные - с участием мэров, глав ОТГ, представителей местного самоуправления, идет оживленная дискуссия по всей стране. Я думаю, что мы вскоре получим качественную модель того, как местное самоуправление видит, в первую очередь, децентрализацию", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дискуссия о децентрализации в областях Украины продолжится на протяжении двух недель, - вице-премьер Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3178822
 
 
 Топ комментарии
 
Луганде федерацию собираетесь дать! Ну ну ! А билеты в Ростов вы уже купили?
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Ще один знак. Перший був, коли впало посвідчення на інавгурації.
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU&vl=uk
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Луганде федерацию собираетесь дать! Ну ну ! А билеты в Ростов вы уже купили?
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вреда от 100 дураков в стократ больше, чем от одного.
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Що то за зележопе чудо цей корнієнко? Смердить вже цілий ранок?
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Якось ці зміни до конституції співпали по часу зі змінами в конституцію х...лостану.
І самі зміни до конституції зібрались вносити відбірні прохфесіонали-дилетанти.
Мабуть не з проста це все.
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Когда антинародной власти-казнокрадов и коррупционеров надо отвлечь народ от нищеты и злыдней нечего она Конституцию меняет.
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А с кем, когда и где они проводят єти обсуждения? В Минске с представителями Параши?
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"Мы завершаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко" - Не *******, твари! В части дезинтеграции.
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Везде и всюду к чему прикасается рука зебильно-еврейской мафии всегда царит разруха, бардак, некомпетентность и извращение. Гнать надо этих уродов и побыстрее. Достали уже своими дебильными выходками и поступками. Мы завершаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9028
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Не гнать - ах вы, дети - а хватать и сажать!
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_Я вот просто никак не могу осмыслить людей, что хотят прогнать преступника с мешком награбленного у них на горбу (как янык втик), вместо хватать его. Просто не понимаю...
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Кожна шушара вважає своїм обов"язком змінювати Конституцію.
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Как ********** сказать что децентрализации=федерализация, Зеее схавают
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шо? особий статус лугандона прописали навєчно вже?
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На нормандській зустрічі в Парижі Зейла фактично підписав формулу штайнмайєра, тепер клоуни намагаються протягнути її в Конституцію, бо путін поставив умову, наступна зустріч у квітні відбудеться за умови закріплення в конституції особливого статусу ОРДЛО. Бубочка дуже хоче ще раз заглянути в очі путіна.
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