 Этой весной надо будет делать посадки, в среду проведем серьезный разговор с руководителями правоохранительных органов, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Действительно пришла весна, многие ожидает посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы бы просто не успели этого сделать - этой весной это точно надо будет делать, поэтому очень важно в среду провести важный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют правоохранительные органы. В первую очередь с главой Генеральной прокуратуры Русланом Рябошапкой - в плане того, как происходит реформа прокуратуры, и почему, как это часто бывает, большая системная работа мешает текущей деятельности, мешает выдвигать подозрения конкретные", - сказал Корниенко.

Он добавил, что также есть вопросы к НАБУ.

"НАБУ нам долго рассказывало, в течение последних пяти лет, что им мешает отсутствие политической воли. Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется, работы опять нет", - добавил Корниенко.

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Также вопросы будут к руководству МВД, СБУ и ГБР.

"К ГБР, пожалуй, меньше всего пока вопросов, они недавно только перезагружены. Есть вопросі по текущей деятельности, рассмотрению тех резонансных дел которые сейчас у всех на слуху", - сказал нардеп.

"То же касается и правительства", - добавил он.

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Напомним, в апреле, еще до второго тура президентских выборов, Зеленский высказывал уверенность, что в случае его победы "первые посадки" людей из прежней власти начнутся в скором времени.

Касаемо своего обещания "сажать всех весной" президент еще в июле говорил, что это произойдет после назначения нового правительства и генерального прокурора

В августе Зеленский говорил, что коррупционеров начнут наказывать осенью, когда заработает Антикоррупционный суд и будет работать новый генеральный прокурор.

"Почему нет быстрых "посадок"? Много дел, поверьте мне, есть, к которым мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу. Потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет", - заверил украинский лидер в видеообращении, которое опубликовано на его канале в YouTube несколько месяцев назад.