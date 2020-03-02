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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3068) правоохранительные органы (1037) уголовная ответственность (375) ГБР (1011) Слуга народа (691) Корниенко (136)

 Этой весной надо будет делать посадки, в среду проведем серьезный разговор с руководителями правоохранительных органов, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в среду на внеочередном заседании Верховная Рада заслушает руководителей правоохранительных органов и правительство.

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Действительно пришла весна, многие ожидает посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы бы просто не успели этого сделать - этой весной это точно надо будет делать, поэтому очень важно в среду провести важный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют правоохранительные органы. В первую очередь с главой Генеральной прокуратуры Русланом Рябошапкой - в плане того, как происходит реформа прокуратуры, и почему, как это часто бывает, большая системная работа мешает текущей деятельности, мешает выдвигать подозрения конкретные", - сказал Корниенко.

Он добавил, что также есть вопросы к НАБУ.

"НАБУ нам долго рассказывало, в течение последних пяти лет, что им мешает отсутствие политической воли. Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется, работы опять нет", - добавил Корниенко.

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Также вопросы будут к руководству МВД, СБУ и ГБР.

"К ГБР, пожалуй, меньше всего пока вопросов, они недавно только перезагружены. Есть вопросі по текущей деятельности, рассмотрению тех резонансных дел которые сейчас у всех на слуху", - сказал нардеп.

"То же касается и правительства", - добавил он.

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Напомним, в апреле, еще до второго тура президентских выборов, Зеленский высказывал уверенность, что в случае его победы "первые посадки" людей из прежней власти начнутся в скором времени.

Касаемо своего обещания "сажать всех весной" президент еще в июле говорил, что это произойдет после назначения нового правительства и генерального прокурора

В августе Зеленский говорил, что коррупционеров начнут наказывать осенью, когда заработает Антикоррупционный суд и будет работать новый генеральный прокурор.

"Почему нет быстрых "посадок"? Много дел, поверьте мне, есть, к которым мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу. Потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет", - заверил украинский лидер в видеообращении, которое опубликовано на его канале в YouTube несколько месяцев назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3178820
 
 
 Топ комментарии
 
кругом обісралися, так гадаєте, що вас грьобаний цирк врятує?
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Зеленое жулье опять за свое. Законы, зеленые, нужно соблюдать в любое время года. А образцово-показательные мероприятия по посадкам - первый симптом того, что власти готовят фальсификации, что есть преступление. И за что придется нести ответственность. Такие, зебиье, дела.
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то то я смотрю бомжи на вокзалах какие то встревоженные и весну матюкают Цієї весни треба буде робити посадки, в середу проведемо серйозну розмову з керівниками правоохоронних органів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3299
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Да, Вова...Твой рейтинг доверия тебе населения, спустя еще полгода будет не выше, чем у свыночолого гетьмана. Точно те же "Я обіцяю!" и ничего более. Цієї весни треба буде робити посадки, в середу проведемо серйозну розмову з керівниками правоохоронних органів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5898
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Шарик, вот скажи, тебе станет легче от "посадки", или от экономического роста страны и роста личного благосостояния? Что за каша у вас в голове? Почему "хозяева" не требуют от "слуг" роста экономики и конкретных шагов в этом направлении, а ждут каких-то посадок?
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Делайте посадки не зависят от времени надо только вину доказать а не 4 года держать в сизо пока суд идет и улик нет, или вызывать на допросы каждую неделю бестолку, а так балаболы полные (Мы сделаем, все будет а наделе говна объелись).
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очень интересно ...давай рассказывай дальше ...
Цієї весни треба буде робити посадки, в середу проведемо серйозну розмову з керівниками правоохоронних органів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4703
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Стуліть ліпше писок з тими посадами, тільки п. ти спроможні
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У власти швондеры и шариковы. Дебилов до сих пор кормят какими-то "посадками", тем самым отвлекают от экономического апокалипсиса, что устроили зеленые большевики.
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Ніяких посадок не буде. Забудьте про це. Вся влада є складовою частиною мафіозної держави Україна. Саме ця влада, кожен день і кожну хвилину, чинить беззаконня в масовому масштабі. В Україні нема сили здатної змінити таку ситуацію. Зараз повторення Майдану, навряд, чи можливе. А, як відомо, це була найбільш потужна, за організацією і масовістю, акція, яка закінчилася без будь-яких досягнень політичного плану і в кінцевому рахунку виявилася марною і трагічною подією в історії України. Більше того, свідома частина суспільства, яка була рушійною силою "революції гідності", дала себе обманути і в результаті реакції, репресій і терору, перестала існувати, як політичне явище.
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Ну... система не меняется ни у какой так называемой власти. Правило №1 - пока ты у руля, п...зди о том что жить стало лучше и веселей. А завтра будет еще лучше. Правило №2 - всегда держи под рукой билет до Ростова.
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Начинать нужно с дезертира наркомана клоуна Он уже на виселицу себе заработал
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