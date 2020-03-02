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 Убийство Шеремета: рассмотрение апелляции по Антоненко перенесли из-за болезни судьи

Сегодняшнее рассмотрение апелляции на арест музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, переносится по причине болезни судьи.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение апелляционных жалоб по Риффмастеру сегодня не состоится. Судья заболел", - написал Маслов.

Убийство Шеремета: рассмотрение апелляции по Антоненко перенесли из-за болезни судьи 01

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178819
 
 
 Топ комментарии
 
Судья наверное по самый нос лежит под одеялом насирова.
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Ну как Вас нагнула украинцы зелёная власть, стоите в стойле. Сейчас у них заболел судья, потом заболеет прокурор, потом буде 9 мая, а там ещё одну причину найдут и сидеть будут безвинно наказанные, столько сколько нужно зеленой погани
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Более нелепой ситуации, за последнее время, чем это, так сказать, несуразное судилище, трудно вспомнить....
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Судья наверное по самый нос лежит под одеялом насирова.
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Бедняга пожалеем все его, а человек в сезо уже хрен скока
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В таких случаях судью следует помещать в тюремную больницу и хай лечится до полного выздоровления
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А от дійсно. Що заважає Господу трохи нагадати, що брехня і підлість, то гріх, за який карають?
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Ну как Вас нагнула украинцы зелёная власть, стоите в стойле. Сейчас у них заболел судья, потом заболеет прокурор, потом буде 9 мая, а там ещё одну причину найдут и сидеть будут безвинно наказанные, столько сколько нужно зеленой погани
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Не треба плутати українців, і тих, хто добровільно став раком по наказу телевізора.
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Да, шока уже не будет.
Шок уже прошел, но нас ждет очень громкое завершение этого дела.
Я думаю, это случиться уже очень скоро.
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коронавірус косить судейський корпус, якщо люстрація не конституційна
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спдисты... форменные продажные садисты... я об украинских судьях...да и кривосудии в общем
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Судья не может ни посадить, ни отпустить, поэтому и морозится, а болезнь или какая нибудь другая причина, разумеется, лишь повод.
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Более нелепой ситуации, за последнее время, чем это, так сказать, несуразное судилище, трудно вспомнить....
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Гребані виродки, та їх там усіх треба ціх суддів пересаджати!!!!
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