 Нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает Кабмин. Идея по укрупнению министерств не сработала, - "слуга народа" Корниенко

"Я думаю, что в среду мы проведём предметный разговор, зададим конкретные вопросы: как так случилось, что курс, который избрали 73% населения и потом подтвердили это большим результатом на парламентских выборах, - это правильный курс и доверие к президенту сохраняется, доверие к курсу сохраняется. Но по факту в карманах люди не чувствуют этого, в платежках люди не чувствуют этого, в системных реформах люди не чувствуют это", - заявил Корниенко в понедельник на заседании Согласительного совета Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" уверен, что правительство должно превратиться в штаб по противодействию тем угрозам, которые сегодня стоят перед Украиной.

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"С учётом той ситуации с безопасностью, которая есть: коронавирус, возможный финансовый кризис, - нам точно нужно пересматривать системно и институционально то, что должно делать правительство. Он должен превратится в своеобразный штаб по устранению угроз", - добавил Корниенко.

Он признал, что идея с укрупнением министерств оказалась неудачной и анонсировал возвращение к дискуссии о создании министерства промышленной политики.

"Идея по укрупнению министерств до конца не сработала, мы об этом уже давно говорим. Точно идея с тем, чтобы вынести из поля зрения промышленную политику и вообще экономику, как отдельное направление на уровне вице-премьера тоже не сработала. Нам необходимо возвращаться, наверное, к министерству промышленной политики, к такой идее", - сказал народный депутат.

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