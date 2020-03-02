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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11674) Корниенко (136)

 Нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает Кабмин. Идея по укрупнению министерств не сработала, - "слуга народа" Корниенко

В связи с тем, что сегодня перед Украиной стоят вызовы в виде эпидемии коронавируса и надвигающегося мирового финансового кризиса, а также не проводится тот курс, который поддержал электорат на парламентских и президентских выборах, Верховной Раде, необходимо системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство, заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа", глава партии Александр Корниенко.

"Я думаю, что в среду мы проведём предметный разговор, зададим конкретные вопросы: как так случилось, что курс, который избрали 73% населения и потом подтвердили это большим результатом на парламентских выборах, - это правильный курс и доверие к президенту сохраняется, доверие к курсу сохраняется. Но по факту в карманах люди не чувствуют этого, в платежках люди не чувствуют этого, в системных реформах люди не чувствуют это", - заявил Корниенко в понедельник на заседании Согласительного совета Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" уверен, что правительство должно превратиться в штаб по противодействию тем угрозам, которые сегодня стоят перед Украиной.

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"С учётом той ситуации с безопасностью, которая есть: коронавирус, возможный финансовый кризис, - нам точно нужно пересматривать системно и институционально то, что должно делать правительство. Он должен превратится в своеобразный штаб по устранению угроз", - добавил Корниенко.

Он признал, что идея с укрупнением министерств оказалась неудачной и анонсировал возвращение к дискуссии о создании министерства промышленной политики.

"Идея по укрупнению министерств до конца не сработала, мы об этом уже давно говорим. Точно идея с тем, чтобы вынести из поля зрения промышленную политику и вообще экономику, как отдельное направление на уровне вице-премьера тоже не сработала. Нам необходимо возвращаться, наверное, к министерству промышленной политики, к такой идее", - сказал народный депутат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178817
 
 
 Топ комментарии
 
спробуйте перефарбувати стіни у ліловий колір
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Можно уже констатировать, что правительство обосралось? Или остались сомневающиеся? Нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает Кабмин. Идея по укрупнению министерств не сработала, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8200
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Короновриус против зебилоидного электората. Кто кого?
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Можно уже констатировать, что правительство обосралось? Или остались сомневающиеся? Нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает Кабмин. Идея по укрупнению министерств не сработала, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8200
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Вернем директора винницкого рынка? Да, кстати, как его звали то, а то я уже и забыл.
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Моожно и Азирова, отменят люстрацию и Киля, добро пожаловать. спаси Бубочку!
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Система забилась "зелёной массой" - силосом.
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Це саме яскраве досягнення Петра Олексійовича - аж 73% бажають щоб його посадили. Ще жодному президентові таке не вдавалось. Бу га га.
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Это говорит больше о вашем умственном развитии, чем о Петре Алексеевиче.

И вот это реально печально, а не бугага.
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А нет тут ничего странного? Значит хряк-мародер хороший, а 73% украинцев плохие? Не тот народ достался ПАПе? А может ему страну поменять, как уже сделал один из бывших президентов?
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Значит все как и было со времен совка. 73% - тупое люмпенское быдло.
Откуда у вас возьмется гордость, честь, ум и совесть?
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Странность за странностью. Значит ...тупое люмпеновское быдло, но ПАП никак не хочет его потерять. Зачем ему быдло? Быдло не меняет своих правителей. Быдло живет в паРаше где практически 20 лет правит ***** единоосибно. Украинцы такого не хотят. Вали в свою паРашу где совковое тупое люмпеновское быдло цыетет и пахнет.
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Как-то так:
Почему Вы не сделаете пластическую операцию?
А толку! Фасад обновишь, а канализация все равно старая! (Ф.Раневская)
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Надо начать с того, что почему страна такая слабая? Ответ простой - потому что министры и их подчиненные слабо разбираются, что они делают. Либо профиль не тот, либо просто образование есть, а применить не могут. В смысле телевизор есть, но на нем сидят.
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Система дала сбой, институты не работают
с непредсказуемой зелёной массой.
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30 лет инвалид бежал кросс на одной ноге, на 30й упал и хрипит.
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А, если попробовать окна КМ покрасить в другой цвет, у зебилоидов дела пойдут лучше?
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Шота как та машина не едет. Год сидят у руля - а она не едет. Шож такое?
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Не сработало? Прошло всего год - и нихера не сработало. Теперь зетипиллы поменяют одних типиллов на других. Сработает? А-ха-ха!! Зато по приколу и мы их сделаем третий раз все вместе!
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А что есть что-то , что "сработало"?????????
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Яж не думаю шо зетипиллы рассчитывали на какой то прогресс, ставя у руля своего дома клоуна из квартала 95. Было главное - этим сделать их всех вместе. Цель достигнута. Поздравляю зетипиллов с перемогой!
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"зеленое военное положение в Украине" штабисты-это от куйла
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институционально пересмотреть/ есть кому пересмотреть,Киве-специалисту. .
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Блин, КАК ВЫ , хунвейбины, недоуменные в Трускавце, достали своей тупостью
И НА ВСЕ ЖТИ ВАШИ ОПЫТЫ ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Потрібно системно та інституційно переглянути те, що робить Кабмін. Ідея щодо укрупнення міністерств не спрацювала, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7113
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На відміну від України Хунвейбіни в КИтаї дали результат. Була знищена прокримлівська група в ком партії і Китай заключив купу договорів з США. З того часу Китаю й пішла карта.
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В нормальних країнах влада виходить до народу і каже: вибачте ми не здатні виконати обіцянки. І мирно йдуть в цивільне життя. Але не в Україні, тут за крісло тримаються зубами до останнього.
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Стесняюсь спросить - А КТО заплатит за эти "укрупнения"??? Во сколько нам обошлось слияние и разделение Минэконом развития и МинАПК??? Гнать этих деятелей в шею, но сначала заставить заплатить за "ошибки" или преступления!
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