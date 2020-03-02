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 Политика Украины
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Все про:Газ (9286) коммунальные услуги (295) Гончарук_Алексей (762)

 Теплокоммунэнерго могут значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук

За февраль украинцы заплатят рекордно низкую сумму не только за эту зиму, но и за последние годы

Об этом на брифинге 2 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хорошо прошли зиму. Несмотря на то, что в начале зимы были опасения, что у нас не будет контракта с Россией или будут другие события, которые приведут к срыву отопительного сезона, этого не произошло. Зиму мы прошли прекрасно благодаря погоде…

Несмотря на то, что весенняя погода привела к тому, что уровень потребления энергоресурсов в нашей системе значительно уменьшился, потому что энергетика работала не на полную мощность, у нас есть и позитивны эффекты. За февраль украинцы заплатят возможно рекордно малую цифру не только за эту зиму, но и за последние годы. Это результат работы президента, парламента, правительства – тут много факторов повлияли. Это первый серьезный итог зимы", - отметил он.

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По  словам Гончарука, в феврале газ стоил значительно дешевле:

"Рынок был благоприятным, и мы ожидаем, что в коммунальных услугах газ будет стоить меньше, чем 4 тысячи гривен. Это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре. Ожидаем, что теплокоммунэнерго имеют возможность поставить и снизить для людей платежку, иногда даже до 40%. То есть, отдельные потребители получат счет за февраль иногда на 40% меньше, чем в прошлую зиму за соответствующий период".

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Источник: https://censor.net.ua/n3178812
 
   
 Топ комментарии
 
патологічне безвідповідальне брехло Теплокоммунэнерго имеют возможность значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6588 не зважаючи на рекордно теплу зиму, платіжки вищі, ніж за аналогічні періоди минулого опалювального сезону..... скільки можна брехати, покидьки?
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В мире цены на газ рухнули до $100 баксов - из-за аномально теплой зимы. Но зебилам будут сцать в глаза и делить платежки на две бумажки. Вы разом это сделали...
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Как Гончарук представляет себе украинца, получившего платёжку за февраль
Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2693
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иногда...может быть...
почему не снизить цену на саму Гигакаллорию?
и тогда б было ясно что и где..а так? а так - иногда... может быть...(как барин захочет?)
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Все це виришує місцева влада ..яка якраз і не хоче знижувати вартість послуг . Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6039
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так я ж за це і кажу...
бо якщоб була якась конктретна ціна тої знижки - навіть у відсотках - ну не "до 40...або біля 20" а конкретно - на 30 відсотків від ціни на Гкалл (у всіх ціна на неї різна)... - вже була б конкретика...а так.?.. хто на скільки зміг намухлювати (бо кажуть на 40, знижуують на 25, кажуть на 20 а знижують на 13.... і не приколупаєшься - бо то дарунок ниби то...ніде ніякими формулами і розумними поясненями не зафіксовно))
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Дивно а ще рік тому такі інфузорії туфельки як ти кричали що Порох особисто вписує сумму в кожну платіжку - а тут уже і препіздент не виноватий ... П - підераси послідновніть ...
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снизить / Уверения-обещания с утра до ночи. Гончаруку уже не доверяют 63%.
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Почему у этого экземпляра всегда полуоткрыт рот ? Он считает, что так фотогеничнее ?
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западные психологи характеризуют открытый рот как признак «отсутствия целеустремленности» и «дурного характера», так как исходят из закрепленного в западной норме правила («рот должен быть закрыт!».
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патологічне безвідповідальне брехло Теплокоммунэнерго имеют возможность значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6588 не зважаючи на рекордно теплу зиму, платіжки вищі, ніж за аналогічні періоди минулого опалювального сезону..... скільки можна брехати, покидьки?
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В мире цены на газ рухнули до $100 баксов - из-за аномально теплой зимы. Но зебилам будут сцать в глаза и делить платежки на две бумажки. Вы разом это сделали...
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Им сцут в глаза, что виновата на Зе-команда - они мол понизили как могли и вывели минимальную сумму за всю историю планеты, а подлые облэнерго (это где то там на местах) не хотят снижать....
Готовятся к местным выборам сцуки!!!
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Вас рукоблудов вешать надо, за все что разграбили, что так по крупицам собиралось народом.
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Когда-то на крышах домов начали проектировать и устанавливать котельные
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При этом стоимость отопления резко падала, т к не было бешенных накруток на обслуживание и транспортировку газа .

Чтобы подать горячую воду в батарею , ее еще надо качнуть насосом . Если котельная на несколько домов - насос должен иметь мощность и потреблять много энергии
ВОТ И БОЛЬШАЯ СТОИМОСТЬ ТЕПЛА
Короче народные деньги никто считать не хочет
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При крышных котельных ВСПОЛОШИЛИСЬ власти, шо будет трудно скрывать отмыв денег и Тот Кабмин ( вроде Азарова): крышные котельные запретил
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А мне за декабри пришла платёжка, что я провел весь аномально тёплый месяць на Полюсе Холода. Где то здесь:
Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 378
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местные виноваты,кабмин не при чем
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да уж!такое счастье и в конце зимы
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Февраль самый теплый месяц - ясный пень шо платежки должны быть меньше патаму ша меньше тепла потребляют потребители. Этож надо до такого додуматься самому, катаясь на самокате? Это пабеда! Гончарука - в президенты!
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А почему правительство не обяжет теплокоммунэнерго снизить на 40%. Получается захотят - снизят, не захотят - не снизят. Тут монополия, а не рынок, поэтому правительство должно ограничивать наценку, а если не захотят снижать, то должно давать писдоф.
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трепло на самокате, киздабол квартальный
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Теплокоммунэнерго имеют возможность значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук

Бред редакції - платіжки за газ виставляють інші контори !
Теплокомуненерго - само споживач .... Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 286

"Рынок был благоприятным, и мы ожидаем, что в коммунальных услугах газ будет стоить меньше, чем 4 тысячи гривен. Это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре. Ожидаем, что теплокоммунэнерго имеют возможность поставить и снизить для людей платежку, иногда даже до 40%. То есть, отдельные потребители получат счет за февраль иногда на 40% меньше, чем в прошлую зиму за соответствующий период".Источник: https://censor.net.ua/n3178812

Бред Гончарука - газ займає значну вартість опалення , але далеко не всю .
Відповідно на 40% - знизити ціну на електоенергію для Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити ціну на водопостачання для Теплокомуненерго ! Зроблять ?

Відповідно на 40% - знизити ціну на труби та інші комплектуючі для Теплокомуненерго ! Зроблять ?

Відповідно на 40% - знизити зараплату працівникам Теплокомуненерго ! Зроблять ?

Відповідно на 40% - знизити податки з Теплокомуненерго ! Зроблять ?

Економіст - недороблений Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 286
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ГОНЧАРУКУ ВЕРИТЬ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Он уже обещал за 4 года рост экономики на 40%...Похоже, этот поц знает только цифры 4 и 0
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Обещания, декларации, мечты, фантазии...а на деле один обман! Тем более , кто поверит Гончаруку, если он в экономике полный ноль! Команда идиотов, один другого никчёмнее!
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