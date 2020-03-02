 Теплокоммунэнерго могут значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук

Об этом на брифинге 2 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хорошо прошли зиму. Несмотря на то, что в начале зимы были опасения, что у нас не будет контракта с Россией или будут другие события, которые приведут к срыву отопительного сезона, этого не произошло. Зиму мы прошли прекрасно благодаря погоде…

Несмотря на то, что весенняя погода привела к тому, что уровень потребления энергоресурсов в нашей системе значительно уменьшился, потому что энергетика работала не на полную мощность, у нас есть и позитивны эффекты. За февраль украинцы заплатят возможно рекордно малую цифру не только за эту зиму, но и за последние годы. Это результат работы президента, парламента, правительства – тут много факторов повлияли. Это первый серьезный итог зимы", - отметил он.

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По словам Гончарука, в феврале газ стоил значительно дешевле:

"Рынок был благоприятным, и мы ожидаем, что в коммунальных услугах газ будет стоить меньше, чем 4 тысячи гривен. Это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре. Ожидаем, что теплокоммунэнерго имеют возможность поставить и снизить для людей платежку, иногда даже до 40%. То есть, отдельные потребители получат счет за февраль иногда на 40% меньше, чем в прошлую зиму за соответствующий период".

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