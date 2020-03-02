 Теплокоммунэнерго могут значительно снизить для людей платежку за газ, иногда даже до 40%, - Гончарук

Об этом на брифинге 2 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы хорошо прошли зиму. Несмотря на то, что в начале зимы были опасения, что у нас не будет контракта с Россией или будут другие события, которые приведут к срыву отопительного сезона, этого не произошло. Зиму мы прошли прекрасно благодаря погоде…
Несмотря на то, что весенняя погода привела к тому, что уровень потребления энергоресурсов в нашей системе значительно уменьшился, потому что энергетика работала не на полную мощность, у нас есть и позитивны эффекты. За февраль украинцы заплатят возможно рекордно малую цифру не только за эту зиму, но и за последние годы. Это результат работы президента, парламента, правительства – тут много факторов повлияли. Это первый серьезный итог зимы", - отметил он.
По словам Гончарука, в феврале газ стоил значительно дешевле:
"Рынок был благоприятным, и мы ожидаем, что в коммунальных услугах газ будет стоить меньше, чем 4 тысячи гривен. Это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре. Ожидаем, что теплокоммунэнерго имеют возможность поставить и снизить для людей платежку, иногда даже до 40%. То есть, отдельные потребители получат счет за февраль иногда на 40% меньше, чем в прошлую зиму за соответствующий период".
почему не снизить цену на саму Гигакаллорию?
и тогда б было ясно что и где..а так? а так - иногда... может быть...(как барин захочет?)
бо якщоб була якась конктретна ціна тої знижки - навіть у відсотках - ну не "до 40...або біля 20" а конкретно - на 30 відсотків від ціни на Гкалл (у всіх ціна на неї різна)... - вже була б конкретика...а так.?.. хто на скільки зміг намухлювати (бо кажуть на 40, знижуують на 25, кажуть на 20 а знижують на 13.... і не приколупаєшься - бо то дарунок ниби то...ніде ніякими формулами і розумними поясненями не зафіксовно))
підерасипослідновніть ...
Готовятся к местным выборам сцуки!!!
Чтобы подать горячую воду в батарею , ее еще надо качнуть насосом . Если котельная на несколько домов - насос должен иметь мощность и потреблять много энергии
ВОТ И БОЛЬШАЯ СТОИМОСТЬ ТЕПЛА
Короче народные деньги никто считать не хочет
Бред редакції - платіжки за газ виставляють інші контори !
Теплокомуненерго - само споживач ....
"Рынок был благоприятным, и мы ожидаем, что в коммунальных услугах газ будет стоить меньше, чем 4 тысячи гривен. Это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре. Ожидаем, что теплокоммунэнерго имеют возможность поставить и снизить для людей платежку, иногда даже до 40%. То есть, отдельные потребители получат счет за февраль иногда на 40% меньше, чем в прошлую зиму за соответствующий период".Источник: https://censor.net.ua/n3178812
Бред Гончарука - газ займає значну вартість опалення , але далеко не всю .
Відповідно на 40% - знизити ціну на електоенергію для Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити ціну на водопостачання для Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити ціну на труби та інші комплектуючі для Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити зараплату працівникам Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Відповідно на 40% - знизити податки з Теплокомуненерго ! Зроблять ?
Економіст - недороблений