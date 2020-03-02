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Все про:почта (102) доставка (6) Ін тайм (1)

 В Украине остановила работу одна из крупнейших служб доставки "Ин Тайм": тысячи клиентов не могут получить посылки, документы и денежные переводы

Тысячи отправлений украинцев зависли по дороге к адресатам, поскольку одна из крупнейших частных служб доставки "Ин Тайм" приостановила работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Клиенты службы доставки сообщают о проблемах в работе компании в различных регионах страны. В частности, из Киева, Днепра, Львова, Херсона. Тысячи адресатов не могут получить посылки, пересылаемые документы или денежные переводы за отправленные товары. Отделения службы закрыты или не работают. Именно поэтому забрать посылки пока невозможно. Работникам компании накануне сообщили об увольнении, не выплатив зарплату за несколько месяцев.

В субботу, 29 февраля, возле столичного транзитного терминала перевозчика собрались потерпевшие со всей Украины. Все они отправляли посылки компанией "Ин Тайм" и ждут ценный груз и документы.

Валерий с друзьями собирается в горы, поэтому отправил в Ужгород все снаряжение.

"Никто не может сказать, где оно четко находится. По информации, которая есть у меня, мои вещи уже выданы, что является неправдой, потому что склады в Ужгороде закрыты", - говорит он.

Одни требовали вернуть вещи, другие хотят получить заработанные деньги. Туда же пришли и клиенты компании, которые ждут посылки: паспорта, визы и ценный груз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Юлия Кузьмич ищет свой голландский лук – 2,5 тонны. Стоимость покупки даже боится озвучить.

"Сеянка сейчас. Они с понедельника не берут трубки. Менеджеров нет. Никого нигде нет", - возмущена киевлянка.

Большинство отделений компании по стране действительно закрыты, телефон контакт-центра не отвечает, а на сайте объявление: по техническим причинам прием посылок прекращен. Генеральный директор Сергей Грачев находится вне зоны досягаемости.

Ответить, когда клиенты смогут забрать посылки, сотрудники службы не могут. И сами себя называют заложниками, потому что уже несколько месяцев не получают зарплаты. Поэтому на работу приходят, но не работают.

"За три месяца, с декабря. Выключили свет, и все. Этот товар завезли на склад, и сказали: будь здоров!" - говорит водитель автопогрузчика Юрий Карпенко. Выезд с терминала блокируют водители-перевозчики, потому что с ними тоже не рассчитались. Клиенты, которые собрались под забором, предлагают найти компромисс, но тщетно. 

Руководитель столичного терминала убеждает, что пытается решить проблемы, и обещает, что в понедельник начнут развозить посылки.

"Тот груз, который находится у меня, мы начнем его с понедельника развозить по отделениям для организации выдачи. Будет выдан либо получателю, либо отправителю", - пообещал руководитель управления терминальной логистики Киева Виталий Александренко.

Сначала ходили слухи, что "Ин Тайм" банкрот, но официального объявления об этом нет. Следовательно, компания должна выполнять обязательства вовремя – в этом убеждены юристы. Адвокат Юрий Белоус советует требовать от компании возмещения, в том числе и за потерю, и за задержку.

"Они обязаны возместить стоимость такой пересылки и еще рядом 100% этой стоимости. Если объявлена ценность", - пояснил он.

Если же компания откажется, надо идти в суд и написать жалобу в Нацкомиссию по связи. Невыплата же сотрудникам зарплаты может грозить директору даже тюрьмой: "Это максимально пять лет лишения свободы. Но это в любом случае не является основанием для того, чтобы не оказывать услуги". 

Недовольные клиенты вызвали полицию. Уже к вечеру в столичном терминале некоторым клиентам удалось спасти посылки.

Вместе с тем, 1 марта на сайте компании появилось объявление следующего содержания: "Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытия части отделений мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям / получателям. Сегодня была достигнута договоренность с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет проведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое. План отправок остатков грузов из городов будет опубликован в понедельник. Спасибо всем, кто протянул руку помощи, и просим терпение и понимание от наших клиентов". 

Ранее 28 февраля на сайте Ин Тайм появилось сообщение о техническом сбое информационной системы, предупредив клиентов о возможных сбоев работы сортировочного сервиса, контакт-центра и т.д.

Источник: https://censor.net.ua/n3178810
 
 
 Топ комментарии
 
Еще чуть-чуть и будут зарплаты по $4к. Как обещал вiслюк оманский! В Украине остановила работу одна из крупнейших служб доставки "Ин Тайм": тысячи клиентов не могут получить посылки, документы и денежные переводы - Цензор.НЕТ 3606
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Он ничего не обещал! И вообще:
В Украине остановила работу одна из крупнейших служб доставки "Ин Тайм": тысячи клиентов не могут получить посылки, документы и денежные переводы - Цензор.НЕТ 1300
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Зачем зебилам экономика.. они теперь на войне наживаются. Так ведь зебы да?
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Еще чуть-чуть и будут зарплаты по $4к. Как обещал вiслюк оманский!
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Зачем зебилам экономика.. они теперь на войне наживаются. Так ведь зебы да?
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при Порохе работали развивались. это при ЗеКлоуне бизнес загибается
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При Порошенко проблем с работой не было.
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Автоматичне відшкодування ПДВ... І ніяких касових апаратів для мілкого бізнесу.
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Я конечно же дико извиняюсь за прямоту, но "Интайм" была самой конченой службой доставки.
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конченая это укрпочта, а интайм нормуль.
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Ему главное бубочку отмазать, правда для него дело десятое. "Розетка" с Зелей воюет - "Розетка" говно, "Новая почта" воюет - тоже говно, табачники воюют - совсем козлы, и т.д.
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Пользуюсь Укрпочтой (внутренней) каждый день. Без проблем.
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Так и гвори - что только лучше вам. Как повторяют упоротые, обдолбанные пропагандой, кацапы из года в год. Не зря вы с ними братские народы.
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мальчіку (42 рочки) просто не пощастило, що це при ньому сталося
ну, співпало так, з ким не буває!
ги
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согласен - но вот и первые цветочки пошли - вот как не надо управлять экономикой Украины ,а ведь это только начало - я ответственно могу утверждать - шо проблемы есть и они большие у агро сектора и у металлургов .а если у них есть значит и по всей цепочки - принцип домино - вот как на самом деле все - зебильно
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Индеец, я по роду своей работы постоянно получаю-отправляю грузы. И мне плевать в данном случае на вашу якобы политическую складовую - я о том, что из себя эти говнюки представляли в былые годы.
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так я и написал - согласен - шо не так - а вот насчет политической складовой - е2 - е4 - как то так)))))
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Так при чем тогда "управлять экономикой", если тут (Интайм) откровенное жульничество было давным давно?
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да все просто - когда экономика разжата (если взять пружину за пример ) то зазор позволяет зарабатывать всем - а когда экономика сжимается - остаются только сильнейшие - извините за образность ,возможно не совсем корректно - но надеюсь вы меня поняли
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Тарифы, как и у других. С доставкой тоже проблем не было. И в чем они тебя обжульничали ?
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Не не не есть ещё Деливери. Вот там самое дно.
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я тоже конечно извиняюсь за прямоту . но Зеленский самый конченый из украинских президентов . ну и что дальше ? В Україні зупинила роботу одна з найбільших служб доставки "Ін Тайм": тисячі клієнтів не можуть отримати посилки, документи і грошові перекази - Цензор.НЕТ 170
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а че меня поздравлять ? я за это чмо не голосовал . поздравь себя и остальных адептов ЗЕленой секты В Україні зупинила роботу одна з найбільших служб доставки "Ін Тайм": тисячі клієнтів не можуть отримати посилки, документи і грошові перекази - Цензор.НЕТ 7052
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Я тебя вероятно шокирую, но я ни за свыночолого , ни за "это чмо" так же не голосовал. Далее что? Пойдешь очередным мирным домбаситом?
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да да да . а за Зелю жопу рвешь простотак . из спортивного интереса
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На сайте, где год назад массово расплодились соевые идиоты, я троллю этих самых соевых идиотов. Всего лишь.В Україні зупинила роботу одна з найбільших служб доставки "Ін Тайм": тисячі клієнтів не можуть отримати посилки, документи і грошові перекази - Цензор.НЕТ 308
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кто ж тебе доктор,что ты сою вместо чоколада предпочитаешь?
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Так, Гыга, не нарывайся. Пройди лучше мимо - у меня нет желания ругаться с теми, кого я на этом сайте знаю не один год.
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А, ні за каво ні галасавал... Тепер їж, не обляпайся.
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Пару раз пользовался их услугами - все норм. Просто не выдержали конкуренции Новой Почты и прочих компаний
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Одно дело пару раз, а я с этой публикой постоянно "общался". И как говорится "дешева рибка, та погана юшка".
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И где СБУ? Пора арестовывать владельцев и топ- менеджеров. Так бы сделали в цивилизованной стране за МОШЕННИЧЕСТВО
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экономика начала сыпаться - к сожалению это только начало
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Нет. Там ошибки математические . Если они брали деньги за доставку , то учитывали затраты
Вы же не можете сказать, шо их услуги не востребованы.
это вложить миллион в производство шкатулок - глупость : бо можно их не продать .
а система доставок , как такси , деньги- услуга
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не соглашусь с вами - это только на первый взгляд так - на самом деле,как не банально звучит - все не так однозначно)))))
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София, в цивилизованной стране вопросы решаются не арестами как при совке, а штрафами, страховками, исками о возмещении ущерба и т.п.
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это к срокам,как правило и полной потерей репутации и даже сменой фамилии для детей
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Сначала арестовывают мошенников , а потом решают - загранпаспорт отбирают, подписка о невыезде и т д. ЕСТЬ МЕРЫ , если захотеть решать вопрос
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сначала суд должен принять решение что это мошенники, для этого должны подавать заявления пострадавшие, и страховые компании.
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І по всіх-всіх-всіх каналах: «ВАРТІСТЬ БОРЩОВОГО НАБОРУ».
В ісполнєніі Г+Г.
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ІеТайм "приболєл" ще перед новим роком, затримки і проблеми були на кілька днів.
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Затримки та зникання відправлень в них були завжди. В мене в 2018-му було відправлення з Києва ...я його чекав неділю і коли я відмінив замовлення у покупця, то той почав розшукувати своє відправлення. Виявилось, що воно так Києва і не покидало. Мало того - на "Інтаймі" заявили, що всю цю неділю моє відправлення було у них на зберіганні і відправник має сплатити кошти за зберігання матеріалів. І сума вийшла досить чимала. Чим завершилось не знаю.
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офігеть.. То тепер в нас буде лише "Новая почта"?? Буде вже викручувати нам руки на свій россуд??
Це дуже погано, коли відсутня конкуренція. Монополія на ринку послуг це завжди погано !
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міст експрес "Отделение Meest Tochka. Ограничение: до 10 кг, только получатель и безналичка..." Або почтомати. Відділень один-два.. і закінчились.
Автолюкс АЖ 6 відділень на мільонне місто..
"величезний" блін вибір..
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https://www.meest-express.com.ua/ua/karta-viddilen/

Володіє сотнями представництв по всій Україні...

Автолюкс більше спеціалізується на пасажирських перевезеннях. Я його навів як грузового перевізника - вантажні відділення теж є.
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Все вищеперераховане не працює в більшості райцентрів.
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Майже вся Кіровоградська область, окрім Олександрії та Світловодська, північ Одеської області.
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у них такие цены, хоть сам бери вези посылку
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В нової, чи в Інтайму? В нової - жах ціни. Вони нікому не дають розкрутитися. а тепер вони ще піднімуть ціни. Зараз, іноді, за пересилання платиш більше ніж заплатив за свою покупку.
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закрываются,но ничего не открывается!идите на Укрпошту,она процветает,кроме раздачи пенсий там такой товарооборот и сервис!
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За полгода много отделений своих Укрпочта закрыла
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не конкурентноспособная организация,зато у начальника зарплата больше чем у Трампа
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В моєму місті вони перейшли на 4-хденну робочу неділю.
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походу сотрудникам интайма руководство перед отездом дало негласное разрешение брать зарплату посылками.....
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это не интайм приостановил работу, это власть зажралась. откатов захотелось?
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схоже на правду. НЕ даремно ж власник нової пошти всерався топив за бубочку.. Тепер отримує "дивіденди" від нової влади..
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Точно! Если почитать идиотов в коментах выше, то именно так и выходит.
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По ценам нормальная компания , но не вкидывали в сервис и развитие . Новая Почта по ценам сходит с ума и наглеет , но люди привыкли и готовы переплачивать .
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не готові переплачувати, а в людей немає вибору. Укрпошта відстій, а інші перевізники дійсно не хочуть конкурувати, або не можуть - не дають. От і отримаємо монополію, з усіма її наслідками.
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Интайм не выдержал конкуренции с Укрпочтой....
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