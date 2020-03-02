 В Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом на брифинге в понедельник сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
По его словам, за последние дни в лаборатории получили восемь негативных результатов, в том числе три - в воскресенье.
"Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и города Киев у пассажирки, которую выявили в аэропорту. Все эти образцы показали негативные результаты", - сказал он.
"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них - из города Киева, одно - из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах - это человек, вернувшийся из Италии", - сообщил Ляшко.
По его словам, в целом медицинская система готова к приему пациентов с коронавирусом, в том числе серьезно больных.
"У нас сегодня обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких - 0,63 на кровать. Это достаточно высокий показатель. В принципе, отслеживая количество осложнений и реанимационных мер, которые оказываются больным в мире, мы можем сказать, что оборудования достаточно, чтобы обеспечить своевременное оказание помощи", - сказал Ляшко.
В то же время был пересмотрен табель оснащенности для инфекционных отделений. Деньги на необходимые товары возьмут из специального фонда государственного бюджета.
бо ви вже задовбали нагнітати
https://youtu.be/g0Z4MkXW3_A
Наше СБУ это явно не волнует - им подавай лыжи в Куршавель
Он сотрудник кацапской разведки , деньги на клинику в Украине получил в мацкве
В Украине никто вопросов не задаёт и все его целуют в ж 😀😀😀
Почитал. доказательств - НОЛЬ. аш высер базируется лишь на том что он получил образование в "рашке" старательно игнорирую тот факт, что тогда существовала страна СССР. Повторяю вопрос - следуя вашей логике Полторак агент ГРУ рашки?
Я говорю - он сотрудник ГРУ с легендой.
А Вы можете сомневаться
Жену и детей вывез в ЕС. На хрена ему Украина? Он не мог зарабатывать в раше?
А тут вдруг сразу зам министра в Украине? С КАКОГО БУЯ?