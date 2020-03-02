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 Политика Украины, Здоровье
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 В Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни COVID-19, но есть четыре подозрения.

Об этом на брифинге в понедельник сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По его словам, за последние дни в лаборатории получили восемь негативных результатов, в том числе три - в воскресенье.

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"Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и города Киев у пассажирки, которую выявили в аэропорту. Все эти образцы показали негативные результаты", - сказал он.

"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них - из города Киева, одно - из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах - это человек, вернувшийся из Италии", - сообщил Ляшко.

По его словам, в целом медицинская система готова к приему пациентов с коронавирусом, в том числе серьезно больных.

"У нас сегодня обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких - 0,63 на кровать. Это достаточно высокий показатель. В принципе, отслеживая количество осложнений и реанимационных мер, которые оказываются больным в мире, мы можем сказать, что оборудования достаточно, чтобы обеспечить своевременное оказание помощи", - сказал Ляшко.

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В то же время был пересмотрен табель оснащенности для инфекционных отделений. Деньги на необходимые товары возьмут из специального фонда государственного бюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3178808
 
 
 Топ комментарии
 
Бла-бла-бла. А тем временем у нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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Я на 200% уверен, что и у нас уже есть. Просто никто их не определяет. Люди умирают от неопределенной ОРВИ. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
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в мене таке враження, що коли офіційно визнають наявність віруса в Україні, всі полегшено зітхнуть: нарешті!
бо ви вже задовбали нагнітати
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я надеюсь не у любителей сэлфи в масках, и комбинезонах.
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Я на 200% уверен, что и у нас уже есть. Просто никто их не определяет. Люди умирают от неопределенной ОРВИ. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
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зеленіеразвалили медицину? Рузге - ті смотри что у тебя творится в сране раиссия
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в мене таке враження, що коли офіційно визнають наявність віруса в Україні, всі полегшено зітхнуть: нарешті!
бо ви вже задовбали нагнітати
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Интересное интервью с Пальчевским о короновирусе

https://youtu.be/g0Z4MkXW3_A
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К нему можно прислушаться ибо он профессиональный разведчик, выпускник военного института рашки , фактически явно работает на рашкино ГРУ В УКРАИНЕ .
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Та да, саме воно робило аналіз мачі і кала Бубочкє нашій ненаглядній. В Україні зараз чотири підозри на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4741
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Вот и делаем выводы - шо делает кацапская разведка СПОКОЙНО в Украине
Наше СБУ это явно не волнует - им подавай лыжи в Куршавель
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Пальчевский интересно обсуждает короновирус и состояние медицины в Украине . Есть у него одна интересная оговорка - вместо В Украину, он сказал в Россию
Он сотрудник кацапской разведки , деньги на клинику в Украине получил в мацкве
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Он ГРУшник на 1000%. Как от попил за бубочку и поливал дерьмом Пороха. Мавр сделал свое дело и может теперь сделать вид "правильного пацана".
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Загадкой остаётся КАК он , получив гражданство Украины, сразу стал зам министра.

В Украине никто вопросов не задаёт и все его целуют в ж 😀😀😀
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Конечно , если Семочко делали руководители ГРУ Украины 😀😀😀 - филиал ГРУ РАШИ ?
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вот это логика - топишь за ЗЕ и поливаешь ПП - то 1000% агент ГРУ
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Почитайте биографию Пальчевского и успокойтесь - за кого бы он не топил- он работает как разведчик от раши в Украине
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Лол, точно не ГРУ Марса или Юпитера?
Почитал. доказательств - НОЛЬ. аш высер базируется лишь на том что он получил образование в "рашке" старательно игнорирую тот факт, что тогда существовала страна СССР. Повторяю вопрос - следуя вашей логике Полторак агент ГРУ рашки?
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Вам принципиально - агент он или нет?

Я говорю - он сотрудник ГРУ с легендой.

А Вы можете сомневаться
Жену и детей вывез в ЕС. На хрена ему Украина? Он не мог зарабатывать в раше?

А тут вдруг сразу зам министра в Украине? С КАКОГО БУЯ?
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не рашки, а СССР. Не пори чушь и не мешай холодное с горячим.
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Вы тоже из рашкино ГРУ: шо Вас так зацепило? 😀😀😀
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Какой запущенный случай. Элементарный вопрос , а сколько боли. Все, свободна, кацапка, иди лечись.
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Бла-бла-бла. А тем временем у нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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таки да. лучшие пульмонологи это фтизиатры и ни кто не сможет так разбираться в болезнях лёгких как они .
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значит в Олешках нет больніх. Ті медик?
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Короновирус уже давно в Украине..не надо пи_деть...!
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Тестування якими тест-системами? Тими, що неперевірені російського походження. https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/26/7241782/
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Никакими. Закупленные тест-системы придут в Украину во второй декаде марта. Есть всего 950 анализов на всю Украину, и те в ЦОЗ, а не на местах.
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Это тесты сугубо для своих, а не для избравших потерпевшего баранов.
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это те тесты шо купили для ВР и шапито 95 в количестве 1000 штук на всё население нашей страны.
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Подозрения-то хотя бы качественные или ещё необходимы дополнительные доказательства?
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