 Мы думаем над серьезным усилением правительства. Пока рано говорить, каким будет финальное решение, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге 2 марта.
"Мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, зависящее главным образом от президента и от наших коллег в парламенте. Каким будет финальное решение, я бы не хотел комментировать, так как оно еще на столе", - отметил он.
По поводу своей возможной отставки он сказал: "Я никаких заявлений на данную минуту не писал. Также знаю и слышал, что очевидно у нас будут консультации по этому вопросу с президентом, и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу".
На вопрос об ужине с главой офиса президента Андреем Ермаком Гончарук отметил, что "ничего особенного там не обслуждалось". На вопрос о возможном конфликте с Игорем Коломойский из-за смены гендиректора "Центрэнерго", премьер заявил, что решение о новом руководителе принято и будет воплощено в жизнь.
Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
це - бімба!
навіть лайкнув
Поговори ещё ты с гончаруком, пусть войдёт в ситуацию.
Тоді на, читай дослідження:
https://voxukraine.org/uk/zitri-tse-yakshho-zmozhesh-yak-zhivut-**********-boti-na-storinkah-**********h-politikiv/?fbclid=IwAR3ABm9iXQREqdWG19qT7HNzBM74wLpirMWiCdvz5G_LKbI74HnLcYTj35k
Одна цитата лише:
Найбільше активних ботів - у Володимира Зеленського - 27 926 акаунтів.
а)багато грошей(накрадених),
б)адмінресурс
с)довгий час кропіткої, організаційної роботи різних "олєшок".
Всіх цих аспектів нема ні у кого, окрім як у колишнього. За всіх інших політиків агітують не платні тролі, а прихильники.
Вот в Закарпатье заполняется таможенная бумага на авто в ручную на какой-то распечатки низкого качества , а на Молдавской границе - все в компе сразу.
Вопрос : шо за бардак?
Ответ -1. Таможенники не владеют программами
2, ленятся. Им надо по совковому человека унизить
3. В МУТНОЙ ВОДЕ легче заниматься контрабандой?
А то бедные дедульки денег немеряно отвалили за свои должности, дома вдоль границ стоят нехилые
ГОНЧАРУК , не забывай шо заробитчанин ввозят в Украину 12-18 млрд евро в год - СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ НА ГРАНИЦЕ . Не знаете как - учитесь у венгров
Пригласим ушедшее в отставку японское?
...Зеленський Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів .....знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ... НЕ всупляться .. що ж це ЇХ вибір ...
Богдан, у меня для вас крайне плохие новости . Походу вы - лох
Ну, хоть что-то!
Неужели таки решились пригласить Петросяна?
Блін, а попереджали ж, просили, пояснювали... Так ні, зебелоїдна маса по-приколу вибрала, щоб смішно було і щоб все новіє літса. Ну що, ідіоти, набавились? Придурки...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202321_1583139381
Завтра, 3 марта, Конституционный суд вновь начнет рассмотрение вопроса о законности положения об очищении власти. Отмечается, что до этого заседание прошло 16 января. Отметим, что отменить люстрацию могут накануне важного заседания Верховной Рады, где будут рассматривать кадровые вопросы Кабмина. Об этом говорится в расписании суда. Так, во вторник может быть принято решение об отмене люстрации, и тогда чиновники времен режима Януковича смогут оспорить свое увольнение и вернуться на службу в государственные органы. Как сообщали источники "Украинской правды", в команде президента отказались от идеи провести такое заседание КС, так как решение может быть принято не в их пользу. Напомним, в Офисе президента работает несколько человек, которые ранее занимали должности при Януковиче и теперь не могут попасть на высшие государственные посты. Одним из таких людей является Сергей Тигипко, которого якобы рассматривали на должность премьер-министра или вице-премьера, однако он не сможет получить пост из-за люстрации. Отметим, что вопрос о законности люстрации рассмотрят во вторник, 3 марта, а вечером 4 марта состоится внеочередное заседание Рады.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202321_1583139381
У Харкові знову взялися за вшанування Жукова. Цьому передувала поїдка Кернеса до Москви
І що цікаво: за збігом обставин це сталося через два місяці після візиту харківського мера Кернеса до Москви (за офіційною версією, щоб «полікувати зуби», - щоб зустрітися з секретарем Ради безпеки Росії, колишнім шефом ФСБ Патрушевим).