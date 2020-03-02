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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11674) отставка (2525) Гончарук_Алексей (762)

 Мы думаем над серьезным усилением правительства. Пока рано говорить, каким будет финальное решение, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук отказался комментировать возможность своей отставки или замену некоторых министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге 2 марта.

"Мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, зависящее главным образом от президента и от наших коллег в парламенте. Каким будет финальное решение, я бы не хотел комментировать, так как оно еще на столе", - отметил он.

По поводу своей возможной отставки он сказал: "Я никаких заявлений на данную минуту не писал. Также знаю и слышал, что очевидно у нас будут консультации по этому вопросу с президентом, и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу".

На вопрос об ужине с главой офиса президента Андреем Ермаком Гончарук отметил, что "ничего особенного там не обслуждалось". На вопрос о возможном конфликте с Игорем Коломойский из-за смены гендиректора "Центрэнерго", премьер заявил, что решение о новом руководителе принято и будет воплощено в жизнь.

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Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3178805
 
 
 Топ комментарии
 
фінал один -абсолютне фіаско, як і у всієї зе клоунадної Ко Мы думаем над серьезным усилением правительства. Пока рано говорить, каким будет финальное решение, - Гончарук - Цензор.НЕТ 939
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фінал один -абсолютне фіаско, як і у всієї зе клоунадної Ко Мы думаем над серьезным усилением правительства. Пока рано говорить, каким будет финальное решение, - Гончарук - Цензор.НЕТ 939
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возьмут Михо и тогда будет полное фиаско у всех крыс соевых.
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Надюха обкурилась? Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Поки рано говорити, яким буде фінальне рішення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6353зе сцкло не спасе не то ,що Мішіко, а будь хто.Коли през-фейк Голоборотька фіаско запрограмоване на 200%.навіть не на 100%
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будем посмотреть. но крыс типа пети, ахмета, каламойш, тюлек и ко нужно отогнать по дальше от кормушки а лучше закрыть их..
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Ти реально не з реалу, чи може як і твій Зе кумір в наркоанабіозі, не бачиш ,що Беня, Ахметов в повному шоколаді у клованів ? Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Поки рано говорити, яким буде фінальне рішення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 490
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Давно тебе, надюха відсоскіна, не було... ботоферму міняла, бо стару закрили?
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какой еще Мыкола?! - еще не все комики, сценаристы и визажисты получили должности.
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с кем он драться собрался ? лучше бы умным сделал правительство
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так в рашке есть безработный стоп менеджер медведев дмитро.
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И на этом фото рот полуоткрыт --- он считает, что так сексуальнее выглядит?
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підсилення буде за рахунок бодібілдерів з "слуги урода"?
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У Гончарука є імунітет на один рік. Рада не може його відправити у відставку до осені. Якщо він сам не подасть у відставку. Схоже, що у Єрмака не вдалось умовити Гончарука в індійському ресторані.
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Ну и с каких доходов тогда беня станет тебя оплачивать?
Поговори ещё ты с гончаруком, пусть войдёт в ситуацию.
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Окрім мародера(і пуйла) ніхто ботоферм не створює. А я був завжди проти мародера і російського шпигуна. А за це ніхто не платить.
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Прям ніхто-ніхто?

Тоді на, читай дослідження:

https://voxukraine.org/uk/zitri-tse-yakshho-zmozhesh-yak-zhivut-**********-boti-na-storinkah-**********h-politikiv/?fbclid=IwAR3ABm9iXQREqdWG19qT7HNzBM74wLpirMWiCdvz5G_LKbI74HnLcYTj35k

Одна цитата лише:
Найбільше активних ботів - у Володимира Зеленського - 27 926 акаунтів.
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Ботоферма - складна структура. Боту байдуже, за кого агітувати, аби платили. Бот може ненавидіти свого працедавця, але проти свого бажання буде його відбілювати, а бруд кидати в його конкурентів. Для цього потрібно:
а)багато грошей(накрадених),
б)адмінресурс
с)довгий час кропіткої, організаційної роботи різних "олєшок".
Всіх цих аспектів нема ні у кого, окрім як у колишнього. За всіх інших політиків агітують не платні тролі, а прихильники.
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Ага-ага, за обізьяника в 2013 тут теж прихильники агітували?
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Російська ботоферма. Або наша донецька ватка.
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раз усиление значит привлекут Юзика ,и к бабке не ходи
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честно, звучит как из дневника: "купил лубрикант. кот что-то подозревает"
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Самое мощное усиления это ваша, мать вашу, отставка!
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Гончарук , советую на границах сделать компьютерный порядок . Может Ваш вундкеркинд Дубилет займётся.
Вот в Закарпатье заполняется таможенная бумага на авто в ручную на какой-то распечатки низкого качества , а на Молдавской границе - все в компе сразу.

Вопрос : шо за бардак?

Ответ -1. Таможенники не владеют программами
2, ленятся. Им надо по совковому человека унизить
3. В МУТНОЙ ВОДЕ легче заниматься контрабандой?
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Может подключить волонтёров- студентов натаскать этих старых пердунов- таможенников
А то бедные дедульки денег немеряно отвалили за свои должности, дома вдоль границ стоят нехилые
ГОНЧАРУК , не забывай шо заробитчанин ввозят в Украину 12-18 млрд евро в год - СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ НА ГРАНИЦЕ . Не знаете как - учитесь у венгров
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як то кажуть: якщо руки ростуть зі сраки - так то є ноги!
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Мы думаем/ Плоды раздумий: Падение ... 5,1%, - экономист Компаниец/ По состоянию на 20 февраля 2020 поступления в бюджет составили 35,2% от плана./ В иностранной валюте долг вырос на 7,71%.
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Тут навіть справа не в провальній діяльності уряду Гончарука. Якщо ВАЗ розмовляв з Тігібко на предмет створити свій уряд, то цілком можливо, що наступний уряд буде ще гірший, хто б його за Зеленського не очолив. Мало того, що Тігібко корумпований наскрізь, він ще й повністю промосковський. У Квітні 2014го цей "діяч" бігав по відділкам СБУ в Донбасі і заспокоював: "Ще пару тижнів і ми в Росії". А Зєля його в прем'єри
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Промосковський - це Бужанський, а Тігіпко просто бабки любить... Інша справа, що москалі бабки йому дадуть!
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Серьезное усиление.
Пригласим ушедшее в отставку японское?

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Какой смешной у вас конюх в премьеры оказался...
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Не, вы слышали - ОН(!) думает... Думатель, *ля! Ты, Леша - расходный материал
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Ти, чого брешиш-уже найшли ще одного недоумка-фаворита. Який нах фаворит-перекотиполе:кожні пів року-рік випроваджували або успівав натворить та втекти-ще один невіглась :за все тільки береться...і навіть не страшно-що нічого не вміє і не знає...Де програма цього людини,його кроки?Тільки Юля може щось змінити в економіці:бо в неї є команда,є програма.Вона спасла колись економіку ввііши єдиний податок і люди змогли піднятись...але не сподобалось що олігархів хотіла заставити платити податки ..і з"їли тварі і підставили:ющ-брехун в компанії фірташів,пінчуків,ахмєтових,коломойських і ін.
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И ни одного раза не соврал! Какие вам ещё нужны доказательства?
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Такому правительству навоз на конюшне выгребать под звуки двухклавишной пианино
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А в вашей стране люди тоже смеются над дебилизм? https://youtu.be/bfMlrHGHgOA
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ШУРИ - Мури .. Денис Шмигаль вже в середу МОЖЕ очолити Уряд України....Зе -банда сіоністів.. НЕ треба пилюки в очі Громадянам України ...Шо Ви там МУХЛЮЄТЕ .. шо за РОКИРовки ...
...Зеленський Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів .....знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ... НЕ всупляться .. що ж це ЇХ вибір ...
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"ДЕ обіцяне"
Богдан, у меня для вас крайне плохие новости . Походу вы - лох
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...до УВАГИ тролів-КЛОПІВ паРаші ... з Вами НОУ спік .. БИДЛО в мордор ..ГОУ
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Правильно. Нечего с ними говорить. Но это не отменяет плохие новости для вас
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Таких, як Вадя Рабіновіч Ізраїль не дуже і хоче до себе. Колись він за Кучми прокравсь, то втік не в Рашу, а до Ізраїлю. Там йому красти і не дали, то він повернувсь до України, а працює шпигуном на Рашу. То нехай їде до Раші, до Жиріка.
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Гончарука в президенти, зенелоха в Ростов.
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Де ти взялося?Іди в свою масовку на ТБ.Як можна нульовому чоловіку іти на таку посаду?Ба просто дурне і не знає на скільки
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"На вопрос о возможном конфликте с Игорем Коломойский из-за смены гендиректора "Центрэнерго", премьер заявил, что решение о новом руководителе принято и будет воплощено в жизнь."
Ну, хоть что-то!
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Так они уже с ермаком порешали. Главное , бубочке попроще объяснить . а то наш светоч не поймёт.
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собрал волю, послушал этого хасида в жилетке... минут 5 утверждал, что суммы в платежках за газ/отопление/горячую воду существенно снизились. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, т.к. не пользуюсь метан-пропанами... но по свидетельствам приятелей цены выросли в полтора раза...
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"Мы думаем над серьезным усилением правительства."

Неужели таки решились пригласить Петросяна?
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Вони ДУМАЮТЬ?!!! Цікаво, а чим то ви думаєте? Для того, щоб думати, в людини мозок має бути, а не зелені шмарклі.
Блін, а попереджали ж, просили, пояснювали... Так ні, зебелоїдна маса по-приколу вибрала, щоб смішно було і щоб все новіє літса. Ну що, ідіоти, набавились? Придурки...
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202321_1583139381
Завтра, 3 марта, Конституционный суд вновь начнет рассмотрение вопроса о законности положения об очищении власти. Отмечается, что до этого заседание прошло 16 января. Отметим, что отменить люстрацию могут накануне важного заседания Верховной Рады, где будут рассматривать кадровые вопросы Кабмина. Об этом говорится в расписании суда. Так, во вторник может быть принято решение об отмене люстрации, и тогда чиновники времен режима Януковича смогут оспорить свое увольнение и вернуться на службу в государственные органы. Как сообщали источники "Украинской правды", в команде президента отказались от идеи провести такое заседание КС, так как решение может быть принято не в их пользу. Напомним, в Офисе президента работает несколько человек, которые ранее занимали должности при Януковиче и теперь не могут попасть на высшие государственные посты. Одним из таких людей является Сергей Тигипко, которого якобы рассматривали на должность премьер-министра или вице-премьера, однако он не сможет получить пост из-за люстрации. Отметим, что вопрос о законности люстрации рассмотрят во вторник, 3 марта, а вечером 4 марта состоится внеочередное заседание Рады.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202321_1583139381
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Фінал, Олексієчку, як і початок буде один - ПІХВА.
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Так це шо, найсильнішу людину В.Вирастюка до уряду збираються взяти? Київську владу вже Кличком "підсилили"...
Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Поки рано говорити, яким буде фінальне рішення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7041


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Наша пятая колонна с нашими врагами готовят "русскую весну" № 2?!
У Харкові знову взялися за вшанування Жукова. Цьому передувала поїдка Кернеса до Москви

І що цікаво: за збігом обставин це сталося через два місяці після візиту харківського мера Кернеса до Москви (за офіційною версією, щоб «полікувати зуби», - щоб зустрітися з секретарем Ради безпеки Росії, колишнім шефом ФСБ Патрушевим).

Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Поки рано говорити, яким буде фінальне рішення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7392

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Харківчанам не живеться спокійно без "асвабадітєлєй" з Північного Кавказу? Дуже хочеться в руцький мір? Може так статись, що дорога додому в Україну буде дуже довгою, як зараз в Донецьку
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Янукович виявив готовність допомогти преЗеденту.
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Найсерйознішим посиленням уряду буде копнутий з того самого уряду Гончарук...
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