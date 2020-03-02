 Мы думаем над серьезным усилением правительства. Пока рано говорить, каким будет финальное решение, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге 2 марта.

"Мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, зависящее главным образом от президента и от наших коллег в парламенте. Каким будет финальное решение, я бы не хотел комментировать, так как оно еще на столе", - отметил он.

По поводу своей возможной отставки он сказал: "Я никаких заявлений на данную минуту не писал. Также знаю и слышал, что очевидно у нас будут консультации по этому вопросу с президентом, и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу".

На вопрос об ужине с главой офиса президента Андреем Ермаком Гончарук отметил, что "ничего особенного там не обслуждалось". На вопрос о возможном конфликте с Игорем Коломойский из-за смены гендиректора "Центрэнерго", премьер заявил, что решение о новом руководителе принято и будет воплощено в жизнь.

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Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.