 Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Напомним, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр.
Как сообщалось, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.
На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.
теперь опять потерпевший...
Украли у мужика пианино из квартиры. Нашли вора и над ним идет суд. Прокурор
вызывает свидетеля - соседа-онаниста, и задает вопрос:
- Что вы видели в то утро?
- Ну, я, значит проснулся, подрочил, встал с кровати, застелил ее, опять
подрочил, пошел на кухню, поставил чайник, дроча, умылся дроча, прошелся
по квартире, дроча естественно. И тут услышал какой то шум в подъезде. Подхожу
к двери, додрачиваю, смотрю в глазок и вижу как мужики пианино тащут. Ну я дверь
открыл и спросил у них: "А че это вы делаете?", а они мне трах по башке!
- Ну и что дальше?
- А вот не помню.
- А вы хорошо подумайте!
- Нет, не помню, дрочил я в тот момент или нет...
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook. Там одиозная обезьяна- дрочер также разразилась угрозами.
"Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время..." - написала обезьяна.
2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Сидя в Раде,член дрочила
И спускала молофью
Прямо в нос Медведчуку.
Медведчук хлебал-хлебал,
Захлебнулся и упал."