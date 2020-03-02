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 Политика Украины
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Все про:Кива (144) ГБР (1011) Офис генерального прокурора (120)

 Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 г. с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины Илью Киву (ОПЗЖ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Напомним, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту драки с участием нардепа Кивы в киевском ресторане начато производство, - Офис генпрокурора

Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения 01
Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения 02

Как сообщалось, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.

Источник: https://censor.net.ua/n3178802
 
   
 Топ комментарии
 
а де справа за пости з совіцькою символікою і привітання всєх мусчін на день рашистської армії?
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дрочил на портрет зелупы, а зелупа испужался.
теперь опять потерпевший...
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В одиночку, пусть до тошноты нарукоблудится Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения - Цензор.НЕТ 2892
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Про Киву
Украли у мужика пианино из квартиры. Нашли вора и над ним идет суд. Прокурор
вызывает свидетеля - соседа-онаниста, и задает вопрос:
- Что вы видели в то утро?
- Ну, я, значит проснулся, подрочил, встал с кровати, застелил ее, опять
подрочил, пошел на кухню, поставил чайник, дроча, умылся дроча, прошелся
по квартире, дроча естественно. И тут услышал какой то шум в подъезде. Подхожу
к двери, додрачиваю, смотрю в глазок и вижу как мужики пианино тащут. Ну я дверь
открыл и спросил у них: "А че это вы делаете?", а они мне трах по башке!
- Ну и что дальше?
- А вот не помню.
- А вы хорошо подумайте!
- Нет, не помню, дрочил я в тот момент или нет...
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підозрюється у розбазарюванні семенних фондів та зв'язках із кулачєством
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Прокурор возбуділ подозрєніє. - Ківа подозрітєльно возбуділся. )))
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а де справа за пости з совіцькою символікою і привітання всєх мусчін на день рашистської армії?
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Сижу я в кафе. дрочу...и тут голос какогото отвлекает меня. Ну я и сделал замечание. ---Из пояснения Кивы.
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А он в ответ принесёт справку из очередной дурки)))
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Народный Обезьяна от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива своеобразно поздравила украинцев с Прощеным воскресеньем, которое является последним, седьмым, днем Масленицы.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook. Там одиозная обезьяна- дрочер также разразилась угрозами.

"Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время..." - написала обезьяна.
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драчун, дрочун, рыг и просто депутат. уже за это достоин сидеть на цугундере
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та ні... ніякої підозри... йому подарують два гумових нацюцюрника - один голови, а інший для головки...
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Если это дрочуна лишить защиты Авакова и мусоров ,то он превратиться в трусливую шавку .
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що можна очкувати від частини іменованих "виборців" якщо вони у Парламент делегують таких покидьків - які можуть відбуватись позитивні зміни - та в яку "ЕС" чи "НАТО"...
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Дурня якась.Два придурка ударами розмінялись.Нічого з того не вийде.
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Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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Илья Владимирович - чуть не Владимир Ильич.
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Нардепа от ОПЗЖ Киву вызвали в ГБР для вручения очередного звания - Граф Дрочула ! =))))
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"А бесстыжая горилла,
Сидя в Раде,член дрочила
И спускала молофью
Прямо в нос Медведчуку.
Медведчук хлебал-хлебал,
Захлебнулся и упал."
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штатний придурок -- це посада в руськомірськом кублі ради. раніше її обіймав царьов.
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Чомусь думається,що з цієї затії як завжди не вийде ні#уя. Ну скажуть цьому ківі в гебеер- чуєш,ківі,на ось тобі,*****, підозру. Ну і почнеться таке собі слідство.Років на 5-6. А потім з суду в суд будуть передавати ще стільки ж, ну як по курві штепі. А якщо ківі взагалі не прийде до гебеер,що тоді вони робитимуть?
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Кива не всегда дрочил в Раде."Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
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за связь с кулачеством и растрату семенного фонда (С) ???
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Швондерша венидиктова посадит швондера киву? Это всё равно как швондер зе посадит швондера по.
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Посмотрим на правосудие при Зеленском. Там все факты и доказательства есть. Но Кива конечно же не волонтёр.
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А хоть когда-то было? Его не то что 29 лет не было, так и при СССР не было правосудия.
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Ну, не совсем, Хам хоть двоих посадил, Юлю и Юру. Пэтруха ноль, Зе ноль, а Хам двоих, если вычислить, посадок было на 200 процентов больше.
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По всем признакам - дегенерат,аморал и враг украинской государственности. Но важно было убить именно Сашка Билого и Лисовика...
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Этот человек - аферист и преступник
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Вызвали куда??? В психиатрический диспансер?!
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Я за то, чтобы таких киво-дегенератов было побольше в секте мертвечука-рабиновичука. От этого секта выиграет Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри - Цензор.НЕТ 6691
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Не стоит вызывать. Это конедло само себя уже великолепно закапывает своим действиями. Просто оно пока не уразумело. Та и не надо. Ещё 2 месяца----и дятел станет не интересен никому. И тем кто нанял тоже. Таких берут не надолго. Головой в стену погрюкать---свою же жалко.
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